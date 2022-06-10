https://ria.ru/20220610/video-1794510750.html
Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ одним снарядом гаубицы
Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ одним снарядом гаубицы - РИА Новости, 10.06.2022
Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ одним снарядом гаубицы
Минобороны опубликовало видео боевого применения самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С" российских ВДВ на Украине. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:21
2022-06-10T12:21
2022-06-10T15:06
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео боевого применения самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С" российских ВДВ на Украине.На кадрах — стремительное выдвижение гаубиц на огневые позиции, наведение орудий и залпы 152-миллиметровыми снарядами. Далее — на кадрах с беспилотника — показано уничтожение точным попаданием одного снаряда украинской боевой бронированной машины, спрятанной за лесополосой."Полностью поражаем бронированную, легкобронированную технику. Посылы к прорывам пресекаем на месте. Опыт есть, ничего нового. Мы все знаем, все умеем", — заявил один из военнослужащих артиллерийского подразделения ВДВ.Согласно статистике Минобороны на 10 июня, с начала операции уничтожены 3484 танка и другие боевые бронированные машины ВСУ, 1843 орудия полевой артиллерии и миномета, 1168 беспилотников, 499 установок реактивных систем залпового огня, 195 самолетов, 130 вертолетов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220610/ukraina-1794487604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение украинской бронетехники. Кадры Минобороны РФ
МО РФ показало уничтожение украинской бронетехники одним снарядом
2022-06-10T12:21
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, вооруженные силы украины
12:21 10.06.2022 (обновлено: 15:06 10.06.2022)
Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ одним снарядом гаубицы
Минобороны опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ одним снарядом гаубицы