https://ria.ru/20220610/video-1794510750.html

Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ одним снарядом гаубицы

Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ одним снарядом гаубицы - РИА Новости, 10.06.2022

Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ одним снарядом гаубицы

Минобороны опубликовало видео боевого применения самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С" российских ВДВ на Украине. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:21

2022-06-10T12:21

2022-06-10T15:06

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео боевого применения самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С" российских ВДВ на Украине.На кадрах — стремительное выдвижение гаубиц на огневые позиции, наведение орудий и залпы 152-миллиметровыми снарядами. Далее — на кадрах с беспилотника — показано уничтожение точным попаданием одного снаряда украинской боевой бронированной машины, спрятанной за лесополосой."Полностью поражаем бронированную, легкобронированную технику. Посылы к прорывам пресекаем на месте. Опыт есть, ничего нового. Мы все знаем, все умеем", — заявил один из военнослужащих артиллерийского подразделения ВДВ.Согласно статистике Минобороны на 10 июня, с начала операции уничтожены 3484 танка и другие боевые бронированные машины ВСУ, 1843 орудия полевой артиллерии и миномета, 1168 беспилотников, 499 установок реактивных систем залпового огня, 195 самолетов, 130 вертолетов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220610/ukraina-1794487604.html

россия

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение украинской бронетехники. Кадры Минобороны РФ МО РФ показало уничтожение украинской бронетехники одним снарядом 2022-06-10T12:21 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, вооруженные силы украины