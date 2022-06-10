https://ria.ru/20220610/vdnh-1794381949.html

На ВДНХ открылась мультимедийная выставка о Петре I

На ВДНХ открылась мультимедийная выставка о Петре I - РИА Новости, 10.06.2022

На ВДНХ открылась мультимедийная выставка о Петре I

На ВДНХ открылась мультимедийная выставка "Петр I. Рождение империи". Она приурочена к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T10:43

2022-06-10T10:43

2022-06-10T10:43

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МОСКВА, 10 июня — РИА Новости. На ВДНХ открылась мультимедийная выставка "Петр I. Рождение империи". Она приурочена к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора.За день до официального открытия экспозицию посетил президент России Владимир Путин. Он оставил запись в книге отзывов. "Важно, интересно, познавательно", — написал президент.Над проектом почти год работали эксперты Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" совместно с ведущими историками России, специалистами по спецэффектам и компьютерной графике, моушн-дизайну и драматургии, говорится в сообщении.Выставка создана в жанре иммерсивного спектакля-биографии.За 40 минут "путешествия" зрители изучат эпоху Петра I благодаря таким современным технологиям, как "живая", управляемая жестами графика, объемные декорации с поверхностным видеомэппингом, эффектный дизайн и застройка, где каждый зал наполнен большим количеством датчиков, позволяющих взаимодействовать с интерактивными инсталляциями.Экспозиция сформирована из декораций, макетов, реальных и цифровых предметов, художественного света и объемного звука. В 18 залах — десять ключевых тематических зон, раскрывающих пути развития России, которые некогда определил Петр I. Например, развитие государственности, создание гражданского общества, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт.

https://ria.ru/20220608/muzei-1793495879.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, петр i, музеи, вднх, владимир путин, что посмотреть