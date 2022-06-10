На ВДНХ открылась мультимедийная выставка о Петре I
На ВДНХ открылась мультимедийная выставка "Петр I. Рождение империи"
МОСКВА, 10 июня — РИА Новости. На ВДНХ открылась мультимедийная выставка "Петр I. Рождение империи". Она приурочена к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора.
За день до официального открытия экспозицию посетил президент России Владимир Путин. Он оставил запись в книге отзывов.
"Важно, интересно, познавательно", — написал президент.
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк9 июня 2022. Президент РФ Владимир Путин оставляет памятную запись в книге почетных посетителей на мультимедийной выставке "Пётр I. Рождение империи", приуроченной к 350-летию со дня рождения первого российского императора.
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9 июня 2022. Президент РФ Владимир Путин оставляет памятную запись в книге почетных посетителей на мультимедийной выставке "Пётр I. Рождение империи", приуроченной к 350-летию со дня рождения первого российского императора.
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк9 июня 2022. Президент РФ Владимир Путин на мультимедийной выставке "Пётр I. Рождение империи", приуроченной к 350-летию со дня рождения первого российского императора.
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9 июня 2022. Президент РФ Владимир Путин на мультимедийной выставке "Пётр I. Рождение империи", приуроченной к 350-летию со дня рождения первого российского императора.
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк9 июня 2022. Президент РФ Владимир Путин на мультимедийной выставке "Пётр I. Рождение империи", приуроченной к 350-летию со дня рождения первого российского императора.
3 из 3
9 июня 2022. Президент РФ Владимир Путин на мультимедийной выставке "Пётр I. Рождение империи", приуроченной к 350-летию со дня рождения первого российского императора.
1 из 3
9 июня 2022. Президент РФ Владимир Путин оставляет памятную запись в книге почетных посетителей на мультимедийной выставке "Пётр I. Рождение империи", приуроченной к 350-летию со дня рождения первого российского императора.
2 из 3
9 июня 2022. Президент РФ Владимир Путин на мультимедийной выставке "Пётр I. Рождение империи", приуроченной к 350-летию со дня рождения первого российского императора.
3 из 3
9 июня 2022. Президент РФ Владимир Путин на мультимедийной выставке "Пётр I. Рождение империи", приуроченной к 350-летию со дня рождения первого российского императора.
Над проектом почти год работали эксперты Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" совместно с ведущими историками России, специалистами по спецэффектам и компьютерной графике, моушн-дизайну и драматургии, говорится в сообщении.
Выставка создана в жанре иммерсивного спектакля-биографии.
За 40 минут "путешествия" зрители изучат эпоху Петра I благодаря таким современным технологиям, как "живая", управляемая жестами графика, объемные декорации с поверхностным видеомэппингом, эффектный дизайн и застройка, где каждый зал наполнен большим количеством датчиков, позволяющих взаимодействовать с интерактивными инсталляциями.
Экспозиция сформирована из декораций, макетов, реальных и цифровых предметов, художественного света и объемного звука. В 18 залах — десять ключевых тематических зон, раскрывающих пути развития России, которые некогда определил Петр I. Например, развитие государственности, создание гражданского общества, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт.