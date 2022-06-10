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На ВДНХ открылась мультимедийная выставка о Петре I - РИА Новости, 10.06.2022
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Культура
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На ВДНХ открылась мультимедийная выставка о Петре I
На ВДНХ открылась мультимедийная выставка о Петре I - РИА Новости, 10.06.2022
На ВДНХ открылась мультимедийная выставка о Петре I
На ВДНХ открылась мультимедийная выставка "Петр I. Рождение империи". Она приурочена к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T10:43
2022-06-10T10:43
культура
новости культуры
выставки
петр i
музеи
вднх
владимир путин
что посмотреть
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МОСКВА, 10 июня — РИА Новости. На ВДНХ открылась мультимедийная выставка "Петр I. Рождение империи". Она приурочена к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора.За день до официального открытия экспозицию посетил президент России Владимир Путин. Он оставил запись в книге отзывов. "Важно, интересно, познавательно", — написал президент.Над проектом почти год работали эксперты Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" совместно с ведущими историками России, специалистами по спецэффектам и компьютерной графике, моушн-дизайну и драматургии, говорится в сообщении.Выставка создана в жанре иммерсивного спектакля-биографии.За 40 минут "путешествия" зрители изучат эпоху Петра I благодаря таким современным технологиям, как "живая", управляемая жестами графика, объемные декорации с поверхностным видеомэппингом, эффектный дизайн и застройка, где каждый зал наполнен большим количеством датчиков, позволяющих взаимодействовать с интерактивными инсталляциями.Экспозиция сформирована из декораций, макетов, реальных и цифровых предметов, художественного света и объемного звука. В 18 залах — десять ключевых тематических зон, раскрывающих пути развития России, которые некогда определил Петр I. Например, развитие государственности, создание гражданского общества, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт.
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новости культуры, выставки, петр i, музеи, вднх, владимир путин, что посмотреть
10:43 10.06.2022
 
На ВДНХ открылась мультимедийная выставка о Петре I

На ВДНХ открылась мультимедийная выставка "Петр I. Рождение империи"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСезон катания на лодках открылся на ВДНХ
Сезон катания на лодках открылся на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 июня — РИА Новости. На ВДНХ открылась мультимедийная выставка "Петр I. Рождение империи". Она приурочена к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора.
За день до официального открытия экспозицию посетил президент России Владимир Путин. Он оставил запись в книге отзывов.
"Важно, интересно, познавательно", — написал президент.
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк9 июня 2022. Президент РФ Владимир Путин оставляет памятную запись в книге почетных посетителей на мультимедийной выставке "Пётр I. Рождение империи", приуроченной к 350-летию со дня рождения первого российского императора.
Президент РФ Владимир Путин оставляет памятную запись в книге почетных посетителей на мультимедийной выставке Пётр I. Рождение империи
1 из 3
9 июня 2022. Президент РФ Владимир Путин оставляет памятную запись в книге почетных посетителей на мультимедийной выставке "Пётр I. Рождение империи", приуроченной к 350-летию со дня рождения первого российского императора.
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк9 июня 2022. Президент РФ Владимир Путин на мультимедийной выставке "Пётр I. Рождение империи", приуроченной к 350-летию со дня рождения первого российского императора.
Президент РФ Владимир Путин на мультимедийной выставке Пётр I. Рождение империи
2 из 3
9 июня 2022. Президент РФ Владимир Путин на мультимедийной выставке "Пётр I. Рождение империи", приуроченной к 350-летию со дня рождения первого российского императора.
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк9 июня 2022. Президент РФ Владимир Путин на мультимедийной выставке "Пётр I. Рождение империи", приуроченной к 350-летию со дня рождения первого российского императора.
Президент России Владимир Путин на мультимедийной выставке Пётр I. Рождение империи
3 из 3
9 июня 2022. Президент РФ Владимир Путин на мультимедийной выставке "Пётр I. Рождение империи", приуроченной к 350-летию со дня рождения первого российского императора.
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
1 из 3
9 июня 2022. Президент РФ Владимир Путин оставляет памятную запись в книге почетных посетителей на мультимедийной выставке "Пётр I. Рождение империи", приуроченной к 350-летию со дня рождения первого российского императора.
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
2 из 3
9 июня 2022. Президент РФ Владимир Путин на мультимедийной выставке "Пётр I. Рождение империи", приуроченной к 350-летию со дня рождения первого российского императора.
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
3 из 3
9 июня 2022. Президент РФ Владимир Путин на мультимедийной выставке "Пётр I. Рождение империи", приуроченной к 350-летию со дня рождения первого российского императора.
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Над проектом почти год работали эксперты Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" совместно с ведущими историками России, специалистами по спецэффектам и компьютерной графике, моушн-дизайну и драматургии, говорится в сообщении.
Выставка создана в жанре иммерсивного спектакля-биографии.
За 40 минут "путешествия" зрители изучат эпоху Петра I благодаря таким современным технологиям, как "живая", управляемая жестами графика, объемные декорации с поверхностным видеомэппингом, эффектный дизайн и застройка, где каждый зал наполнен большим количеством датчиков, позволяющих взаимодействовать с интерактивными инсталляциями.
Экспозиция сформирована из декораций, макетов, реальных и цифровых предметов, художественного света и объемного звука. В 18 залах — десять ключевых тематических зон, раскрывающих пути развития России, которые некогда определил Петр I. Например, развитие государственности, создание гражданского общества, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт.
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