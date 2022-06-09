https://ria.ru/20220609/vystavka-1794346750.html

Путин посетил выставку на ВДНХ, посвященную Петру I

Путин посетил выставку на ВДНХ, посвященную Петру I - РИА Новости, 09.06.2022

Путин посетил выставку на ВДНХ, посвященную Петру I

Президент России Владимир Путин приехал на выставку, посвященную Петру I, которая открывается на ВДНХ. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T16:11

2022-06-09T16:11

2022-06-09T18:19

петр i

россия

владимир путин

общество

вднх

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на выставку, посвященную Петру I, которая открывается на ВДНХ.Экспозиция приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I. Выставку можно будет посетить с 10 по 30 июня.Проект создан в жанре иммерсивного спектакля-биографии. В 18 залах размещены десять тематических зон, объединенных единой линией, ― пути развития России, которые определил сам Петр I. Среди них - развитие государственности, новое слово в дипломатии, создание гражданского общества, попечение о населении и забота о его нуждах, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт. Каждая из них рассмотрена под неожиданным углом — через призму личности государя и его сподвижников.Глава государства, как предполагается, посмотрит несколько залов.В ходе осмотра экспозиции Путину также рассказали интересные детали из биографии первого российского императора. В завершении глава государства оставил запись в книге отзывов."Важно, интересно, познавательно", - написал президент.

https://ria.ru/20220609/petr-1794337144.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"На нашу долю тоже выпало возвращать территории" – Путин о политике Петра Первого "На нашу долю тоже выпало возвращать территории" – Путин о политике Петра Первого 2022-06-09T16:11 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

петр i, россия, владимир путин, общество, вднх