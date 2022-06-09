16:11 09.06.2022 (обновлено: 18:19 09.06.2022)
Путин посетил выставку на ВДНХ, посвященную Петру I
Путин приехал на выставку, посвященную Петру I, которая открывается на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на мультимедийной выставке "Пётр I. Рождение империи"
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на выставку, посвященную Петру I, которая открывается на ВДНХ.
Экспозиция приурочена к 350-летию со дня рождения Петра I. Выставку можно будет посетить с 10 по 30 июня.
Проект создан в жанре иммерсивного спектакля-биографии. В 18 залах размещены десять тематических зон, объединенных единой линией, ― пути развития России, которые определил сам Петр I. Среди них - развитие государственности, новое слово в дипломатии, создание гражданского общества, попечение о населении и забота о его нуждах, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт. Каждая из них рассмотрена под неожиданным углом — через призму личности государя и его сподвижников.
Глава государства, как предполагается, посмотрит несколько залов.
В ходе осмотра экспозиции Путину также рассказали интересные детали из биографии первого российского императора. В завершении глава государства оставил запись в книге отзывов.
"Важно, интересно, познавательно", - написал президент.