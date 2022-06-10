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Правкомиссия отменила требование о продаже 50 процентов валютной выручки - РИА Новости, 10.06.2022
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Правкомиссия отменила требование о продаже 50 процентов валютной выручки
Правкомиссия отменила требование о продаже 50 процентов валютной выручки - РИА Новости, 10.06.2022
Правкомиссия отменила требование о продаже 50 процентов валютной выручки
пресс-служба Минфина. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:52
2022-06-10T14:16
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
валюта
экспорт
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями отменила требование об обязательной продаже половины валютной выручки для экспортеров. Об этом сообщила пресс-служба Минфина."Решение касается как сырьевого, так и несырьевого экспорта и относится к экспортным контрактам в любой иностранной валюте", — уточнили в казначействе.Оно вступает в силу с 10 июня 2022 года.Владимир Путин ранее отменил свое требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки, размер теперь определяет упомянутая правительственная комиссия.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), валюта, экспорт
13:52 10.06.2022 (обновлено: 14:16 10.06.2022)
 
Правкомиссия отменила требование о продаже 50 процентов валютной выручки

Правительство отменило требование к экспортерам о продаже 50 процентов валютной выручки

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями отменила требование об обязательной продаже половины валютной выручки для экспортеров. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
"Решение касается как сырьевого, так и несырьевого экспорта и относится к экспортным контрактам в любой иностранной валюте", — уточнили в казначействе.
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Оно вступает в силу с 10 июня 2022 года.
Владимир Путин ранее отменил свое требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки, размер теперь определяет упомянутая правительственная комиссия.
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