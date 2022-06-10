https://ria.ru/20220610/valyuta-1794544829.html

Правкомиссия отменила требование о продаже 50 процентов валютной выручки

Правкомиссия отменила требование о продаже 50 процентов валютной выручки - РИА Новости, 10.06.2022

Правкомиссия отменила требование о продаже 50 процентов валютной выручки

пресс-служба Минфина. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T13:52

2022-06-10T13:52

2022-06-10T14:16

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

валюта

экспорт

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями отменила требование об обязательной продаже половины валютной выручки для экспортеров. Об этом сообщила пресс-служба Минфина."Решение касается как сырьевого, так и несырьевого экспорта и относится к экспортным контрактам в любой иностранной валюте", — уточнили в казначействе.Оно вступает в силу с 10 июня 2022 года.Владимир Путин ранее отменил свое требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки, размер теперь определяет упомянутая правительственная комиссия.

https://ria.ru/20220610/valyuta-1794485398.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), валюта, экспорт