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Банки на фоне санкций могут перестать предлагать клиентам валютные продукты - РИА Новости, 10.06.2022
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Банки на фоне санкций могут перестать предлагать клиентам валютные продукты
Банки на фоне санкций могут перестать предлагать клиентам валютные продукты - РИА Новости, 10.06.2022
Банки на фоне санкций могут перестать предлагать клиентам валютные продукты
Российские банки на фоне санкций будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций и могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:11
2022-06-10T11:16
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
тинькофф. кредитные системы
райффайзенбанк
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские банки на фоне санкций будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций и могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов, говорится в сообщении ЦБ РФ."После введения санкций против российского финансового сектора операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски. Поэтому банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций. Банки могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов", - говорит регулятор.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае заявила, что банки в условиях международных санкций должны продолжить девалютизацию своих балансов, максимально ограничивать валютную позицию.Ряд российских банков, в том числе "Тинькофф" и Райффайзенбанк, ввели комиссию за обслуживание валютных счетов в долларах и евро. Банк России ранее в пятницу сообщил, что он изучает это решение и при необходимости примет надзорные меры.
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), тинькофф. кредитные системы, райффайзенбанк
11:11 10.06.2022 (обновлено: 11:16 10.06.2022)
 
Банки на фоне санкций могут перестать предлагать клиентам валютные продукты

ЦБ: банки на фоне санкций могут перестать предлагать клиентам валютные продукты

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские банки на фоне санкций будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций и могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов, говорится в сообщении ЦБ РФ.
"После введения санкций против российского финансового сектора операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски. Поэтому банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций. Банки могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов", - говорит регулятор.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае заявила, что банки в условиях международных санкций должны продолжить девалютизацию своих балансов, максимально ограничивать валютную позицию.
Ряд российских банков, в том числе "Тинькофф" и Райффайзенбанк, ввели комиссию за обслуживание валютных счетов в долларах и евро. Банк России ранее в пятницу сообщил, что он изучает это решение и при необходимости примет надзорные меры.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 11:01
ЦБ проверит введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Тинькофф. Кредитные СистемыРайффайзенбанк
 
 
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