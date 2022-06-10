https://ria.ru/20220610/valyuta-1794485398.html

Банки на фоне санкций могут перестать предлагать клиентам валютные продукты

Банки на фоне санкций могут перестать предлагать клиентам валютные продукты - РИА Новости, 10.06.2022

Банки на фоне санкций могут перестать предлагать клиентам валютные продукты

Российские банки на фоне санкций будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций и могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов,... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T11:11

2022-06-10T11:11

2022-06-10T11:16

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

тинькофф. кредитные системы

райффайзенбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782620_772:0:2287:852_1920x0_80_0_0_88fbaae3d1d41487465160f1e9ac775f.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские банки на фоне санкций будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций и могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов, говорится в сообщении ЦБ РФ."После введения санкций против российского финансового сектора операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски. Поэтому банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций. Банки могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов", - говорит регулятор.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае заявила, что банки в условиях международных санкций должны продолжить девалютизацию своих балансов, максимально ограничивать валютную позицию.Ряд российских банков, в том числе "Тинькофф" и Райффайзенбанк, ввели комиссию за обслуживание валютных счетов в долларах и евро. Банк России ранее в пятницу сообщил, что он изучает это решение и при необходимости примет надзорные меры.

https://ria.ru/20220610/valyuta-1794482931.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), тинькофф. кредитные системы, райффайзенбанк