https://ria.ru/20220610/valyuta-1794485398.html
Банки на фоне санкций могут перестать предлагать клиентам валютные продукты
Банки на фоне санкций могут перестать предлагать клиентам валютные продукты - РИА Новости, 10.06.2022
Банки на фоне санкций могут перестать предлагать клиентам валютные продукты
Российские банки на фоне санкций будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций и могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:11
2022-06-10T11:11
2022-06-10T11:16
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
тинькофф. кредитные системы
райффайзенбанк
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские банки на фоне санкций будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций и могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов, говорится в сообщении ЦБ РФ."После введения санкций против российского финансового сектора операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски. Поэтому банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций. Банки могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов", - говорит регулятор.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае заявила, что банки в условиях международных санкций должны продолжить девалютизацию своих балансов, максимально ограничивать валютную позицию.Ряд российских банков, в том числе "Тинькофф" и Райффайзенбанк, ввели комиссию за обслуживание валютных счетов в долларах и евро. Банк России ранее в пятницу сообщил, что он изучает это решение и при необходимости примет надзорные меры.
https://ria.ru/20220610/valyuta-1794482931.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), тинькофф. кредитные системы, райффайзенбанк
11:11 10.06.2022 (обновлено: 11:16 10.06.2022)
Банки на фоне санкций могут перестать предлагать клиентам валютные продукты
ЦБ: банки на фоне санкций могут перестать предлагать клиентам валютные продукты