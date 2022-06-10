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ЦБ проверит введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов - РИА Новости, 10.06.2022
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ЦБ проверит введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов
ЦБ проверит введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов - РИА Новости, 10.06.2022
ЦБ проверит введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов
ЦБ проверит законность введения банками комиссий за обслуживание валютных счетов, говорится в сообщении на сайте регулятора. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:01
2022-06-10T11:56
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. ЦБ проверит законность введения банками комиссий за обслуживание валютных счетов, говорится в сообщении на сайте регулятора."Банк России изучает введение комиссий по валютным счетам и при необходимости примет надзорные меры", — отмечается там.В ведомстве добавили, что понимают озабоченность кредитных организаций из-за рисков работы с валютой, но считают, что они не должны ухудшать условия обслуживания для уже существующих клиентов.В случае с текущими счетами, открытыми гражданами, регулятор изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами соглашения — требованиям закона, и примет надзорные меры, если обнаружатся нарушения. ЦБ направит банкам соответствующее информационное письмо.При этом в ведомстве подчеркнули, что подобные изменения условий договора нарушают закон о банках и банковской деятельности."Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам", — заключили в регуляторе.Накануне "Тинькофф банк" заявил, что с 23 июня начнет брать плату за обслуживание валютных счетов — долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. При балансе cвыше 1000 условных единиц комиссия составит 1% в месяц.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
11:01 10.06.2022 (обновлено: 11:56 10.06.2022)
 
ЦБ проверит введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов

Центробанк проверит введение банками комиссий за обслуживание валютных счетов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. ЦБ проверит законность введения банками комиссий за обслуживание валютных счетов, говорится в сообщении на сайте регулятора.
"Банк России изучает введение комиссий по валютным счетам и при необходимости примет надзорные меры", — отмечается там.
В ведомстве добавили, что понимают озабоченность кредитных организаций из-за рисков работы с валютой, но считают, что они не должны ухудшать условия обслуживания для уже существующих клиентов.
В случае с текущими счетами, открытыми гражданами, регулятор изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами соглашения — требованиям закона, и примет надзорные меры, если обнаружатся нарушения. ЦБ направит банкам соответствующее информационное письмо.
При этом в ведомстве подчеркнули, что подобные изменения условий договора нарушают закон о банках и банковской деятельности.
"Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам", — заключили в регуляторе.
Накануне "Тинькофф банк" заявил, что с 23 июня начнет брать плату за обслуживание валютных счетов — долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. При балансе cвыше 1000 условных единиц комиссия составит 1% в месяц.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 11:11
Банки на фоне санкций могут перестать предлагать клиентам валютные продукты
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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