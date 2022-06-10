https://ria.ru/20220610/utechka-1794670062.html
Данные о заказах клиентов Delivery Club вновь утекли в Сеть
Данные о заказах клиентов Delivery Club вновь утекли в Сеть - РИА Новости, 10.06.2022
Данные о заказах клиентов Delivery Club вновь утекли в Сеть
Второй файл с 1,2 миллиона строк данных о заказах клиентов Delivery Club был опубликован в интернете, сообщается в Telegram-канале "Утечки информации", который... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T19:27
2022-06-10T19:27
2022-06-10T22:17
технологии
delivery club
происшествия
россия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Второй файл с 1,2 миллиона строк данных о заказах клиентов Delivery Club был опубликован в интернете, сообщается в Telegram-канале "Утечки информации", который администрирует основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.Delivery Club 20 мая заявил об утечке данных о совершенных некоторыми пользователями заказах. Уточнялось, что они включают в себя информацию о покупках и не затрагивают банковские реквизиты.Как отмечается в релизе, предыдущий файл содержал в названии part1, в нем было чуть более миллиона строк. Теперь в Сети появился документ с part2 в имени.Всего в интернет попали 1,19 миллиона строк точно такого же формата, как и в первом фрагменте."Итого сейчас в свободном доступе находится 2,2 миллиона записей с заказами Delivery Club", — уточнил канал.В компании утверждают, что больше инцидентов с распространением данных не было, а новый файл — часть утечки, обнаруженной в конце мая. Delivery Club также заверил, что уже внедрил комплекс мер по повышению защищенности внутренних систем.
https://ria.ru/20220530/dannye-1791641368.html
https://ria.ru/20220531/utechka-1792032403.html
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РИА Новости
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технологии, delivery club, происшествия, россия
19:27 10.06.2022 (обновлено: 22:17 10.06.2022)
Данные о заказах клиентов Delivery Club вновь утекли в Сеть
Администратор DeviceLock Оганесян: файл с данными о 1,2 миллиона заказов попал в интернет
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Второй файл с 1,2 миллиона строк данных о заказах клиентов Delivery Club был опубликован в интернете, сообщается
в Telegram-канале "Утечки информации", который администрирует основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.
Delivery Club
20 мая заявил об утечке данных о совершенных некоторыми пользователями заказах. Уточнялось, что они включают в себя информацию о покупках и не затрагивают банковские реквизиты.
Как отмечается в релизе, предыдущий файл содержал в названии part1, в нем было чуть более миллиона строк. Теперь в Сети появился документ с part2 в имени.
Всего в интернет попали 1,19 миллиона строк точно такого же формата, как и в первом фрагменте.
"Итого сейчас в свободном доступе находится 2,2 миллиона записей с заказами Delivery Club", — уточнил канал.
В компании утверждают, что больше инцидентов с распространением данных не было, а новый файл — часть утечки, обнаруженной в конце мая. Delivery Club также заверил, что уже внедрил комплекс мер по повышению защищенности внутренних систем.