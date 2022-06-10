https://ria.ru/20220610/universitet-1794591682.html
Путин поддержал идею создания Российско-туркменистанского университета
Путин поддержал идею создания Российско-туркменистанского университета - РИА Новости, 10.06.2022
Путин поддержал идею создания Российско-туркменистанского университета
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания российско-туркменистанского университета, которую на переговорах высказал глава Туркмении Сердар... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:54
2022-06-10T15:54
2022-06-10T16:05
владимир путин
сердар бердымухамедов
россия
в мире
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания российско-туркменистанского университета, которую на переговорах высказал глава Туркмении Сердар Бердымухамедов."Господин президент высказал идею, идею очень хорошую, конечно, ее поддержим: создать совместный туркмено-российский университет", - сказал Путин после переговоров с туркменским коллегой.По словам президента РФ, популярность среди туркменской молодежи российского образования стабильно высокая. "Сейчас в нашей стране обучается свыше 30 тысяч студентов из Туркменистана, из них более 4,3 тысяч на бюджетной основе", - отметил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сердар бердымухамедов , россия, в мире
15:54 10.06.2022 (обновлено: 16:05 10.06.2022)
Путин поддержал идею создания Российско-туркменистанского университета
Путин поддержал идею Бердымухамедова о создании Российско-туркменистанского университета