https://ria.ru/20220610/universitet-1794591682.html

Путин поддержал идею создания Российско-туркменистанского университета

Путин поддержал идею создания Российско-туркменистанского университета - РИА Новости, 10.06.2022

Путин поддержал идею создания Российско-туркменистанского университета

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания российско-туркменистанского университета, которую на переговорах высказал глава Туркмении Сердар... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:54

2022-06-10T15:54

2022-06-10T16:05

владимир путин

сердар бердымухамедов

россия

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания российско-туркменистанского университета, которую на переговорах высказал глава Туркмении Сердар Бердымухамедов."Господин президент высказал идею, идею очень хорошую, конечно, ее поддержим: создать совместный туркмено-российский университет", - сказал Путин после переговоров с туркменским коллегой.По словам президента РФ, популярность среди туркменской молодежи российского образования стабильно высокая. "Сейчас в нашей стране обучается свыше 30 тысяч студентов из Туркменистана, из них более 4,3 тысяч на бюджетной основе", - отметил Путин.

https://ria.ru/20220512/matvienko-1788163849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, сердар бердымухамедов , россия, в мире