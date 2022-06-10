Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал идею создания Российско-туркменистанского университета - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/universitet-1794591682.html
Путин поддержал идею создания Российско-туркменистанского университета
Путин поддержал идею создания Российско-туркменистанского университета - РИА Новости, 10.06.2022
Путин поддержал идею создания Российско-туркменистанского университета
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания российско-туркменистанского университета, которую на переговорах высказал глава Туркмении Сердар... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:54
2022-06-10T16:05
владимир путин
сердар бердымухамедов
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794574206_0:300:3108:2048_1920x0_80_0_0_68d48ef02f5229f8f5ab3dec528255eb.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания российско-туркменистанского университета, которую на переговорах высказал глава Туркмении Сердар Бердымухамедов."Господин президент высказал идею, идею очень хорошую, конечно, ее поддержим: создать совместный туркмено-российский университет", - сказал Путин после переговоров с туркменским коллегой.По словам президента РФ, популярность среди туркменской молодежи российского образования стабильно высокая. "Сейчас в нашей стране обучается свыше 30 тысяч студентов из Туркменистана, из них более 4,3 тысяч на бюджетной основе", - отметил Путин.
https://ria.ru/20220512/matvienko-1788163849.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794574206_317:474:2415:2048_1920x0_80_0_0_bbaaa5eee0950c89aba19cf9278e083e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, сердар бердымухамедов , россия, в мире
15:54 10.06.2022 (обновлено: 16:05 10.06.2022)
 
Путин поддержал идею создания Российско-туркменистанского университета

Путин поддержал идею Бердымухамедова о создании Российско-туркменистанского университета

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания российско-туркменистанского университета, которую на переговорах высказал глава Туркмении Сердар Бердымухамедов.
"Господин президент высказал идею, идею очень хорошую, конечно, ее поддержим: создать совместный туркмено-российский университет", - сказал Путин после переговоров с туркменским коллегой.
По словам президента РФ, популярность среди туркменской молодежи российского образования стабильно высокая. "Сейчас в нашей стране обучается свыше 30 тысяч студентов из Туркменистана, из них более 4,3 тысяч на бюджетной основе", - отметил Путин.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 16:42
В России приветствуют присоединение Туркмении к ЕАЭС в качестве наблюдателя
 
Владимир ПутинСердар БердымухамедовРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала