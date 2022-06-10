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В США назвали Украину марионеткой для боевых действий с Россией - РИА Новости, 10.06.2022
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В США назвали Украину марионеткой для боевых действий с Россией
В США назвали Украину марионеткой для боевых действий с Россией - РИА Новости, 10.06.2022
В США назвали Украину марионеткой для боевых действий с Россией
США используют Украину как марионеточное государство для борьбы с Россией, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в эфире Fox News. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T20:02
2022-06-10T21:38
политика
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. США используют Украину как марионеточное государство для борьбы с Россией, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в эфире Fox News.По ее словам, у американских властей смещены приоритеты, их не волнуют внутренние проблемы США, а крупным СМИ нет никакого дела до усугубляющейся инфляции, дорожающего бензина и разгула криминала. Они заняты событиями на Украине и слушаниями по делу о штурме Капитолия, который устроили сторонники бывшего президента Дональда Трампа в январе 2021 года, посетовала Габбард.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают снабжать Украину техникой для ведения боевых действий.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС в соседней стране.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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политика, украина, сша, нато, вооруженные силы украины, донбасс, россия
20:02 10.06.2022 (обновлено: 21:38 10.06.2022)
 
В США назвали Украину марионеткой для боевых действий с Россией

Экс-конгрессвумен Габбард: Украина стала марионеткой США для боевых действий с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. США используют Украину как марионеточное государство для борьбы с Россией, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард в эфире Fox News.

"Мы видели, как конгресс второпях принял пакет военной помощи Украине на 40 миллиардов долларов. А ведь это уже не холодная война США с Россией, а вполне "горячая", и Украина в ней — наша марионетка. При этом вовсе не обсуждалось, какие у этого шага будут последствия — и зачем нам вообще воевать с Россией. Или любой другой страной", — отметила политик.

По ее словам, у американских властей смещены приоритеты, их не волнуют внутренние проблемы США, а крупным СМИ нет никакого дела до усугубляющейся инфляции, дорожающего бензина и разгула криминала. Они заняты событиями на Украине и слушаниями по делу о штурме Капитолия, который устроили сторонники бывшего президента Дональда Трампа в январе 2021 года, посетовала Габбард.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают снабжать Украину техникой для ведения боевых действий.
Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС в соседней стране.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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