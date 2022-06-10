https://ria.ru/20220610/ukraina-1794631958.html

Рейтер опубликовало фото "пострадавшего от обстрела" украинца со свастикой

Рейтер опубликовало фото "пострадавшего от обстрела" украинца со свастикой - РИА Новости, 10.06.2022

Рейтер опубликовало фото "пострадавшего от обстрела" украинца со свастикой

Западное информагентство Рейтер опубликовало фото "мирного жителя" Харьковской области Украины с татуировкой в виде нацистской свастики на руке. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:59

2022-06-10T17:59

2022-06-10T18:46

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Западное информагентство Рейтер опубликовало фото "мирного жителя" Харьковской области Украины с татуировкой в виде нацистской свастики на руке.Подпись к изображению гласит: "Местный житель осматривает поврежденный фургон в Харькове после обстрела в жилом районе". Читатели сразу же обратили внимание на преступную символику на его плече. Издание сначала удалило фотографию из подборки, но позже восстановило доступ."Конечно, на Украине нет нацизма. Эй, Рейтер, что за странный рисунок на руке того мужчины?" — спросил пользователь don lesh."Я поражаюсь тому, как часто в объектив попадают жители этой страны с такими татуировками", — написал Garabato."Проблема нацизма на Украине? Неее, это "российская пропаганда". На кадре нет ничего необычного для издания. Просто "местный житель осматривает поврежденный фургон <…> в Харькове", — сыронизировал R&U Videos.Свастика в 1930-х годах стала официальным символом гитлеровской Германии, развязавшей Вторую мировую войну и ответственной за холокост — массовые этнические чистки на расовой и национальной почве, погубившие миллионы людей в концентрационных лагерях. Благодаря героическим усилиям народов СССР, к маю 1945-го Третий рейх удалось полностью разгромить и избавить мир от смертоносной нацистской идеологии. В 1946 году приговором Нюрнбергского трибунала распространение национал-социалистических идей признали противозаконным. Это положение закреплено в Уставе ООН и законодательстве многих современных государств, в том числе России.Демонстрация свастики на Украине формально запрещена, но на практике приветствуется и воспринимается в качестве знака "особой воинской доблести". Такую символику используют националистические батальоны, виновные в зверствах, пытках и убийствах мирных жителей Донбасса. Чтобы остановить геноцид населения юго-востока Украины, Россия 24 февраля начала специальную военную операцию с целью денацификации и демилитаризации Киева. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ и нацбатов.

https://ria.ru/20220607/natsisty-1793700522.html

https://ria.ru/20220607/znakikarateley-1792287257.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, оон, вооруженные силы украины, россия, германия