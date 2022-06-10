17:59 10.06.2022 (обновлено: 18:46 10.06.2022)
Рейтер опубликовало фото "пострадавшего от обстрела" украинца со свастикой
Агентство Рейтер опубликовало фото "мирного украинца" с нацистской свастикой на плече
Reuters включило в подборку фото "мирного жителя" Украины с нацистской татуировкой
Reuters включило в подборку фото "мирного жителя" Украины с нацистской татуировкой. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Западное информагентство Рейтер опубликовало фото "мирного жителя" Харьковской области Украины с татуировкой в виде нацистской свастики на руке.
Подпись к изображению гласит: "Местный житель осматривает поврежденный фургон в Харькове после обстрела в жилом районе". Читатели сразу же обратили внимание на преступную символику на его плече. Издание сначала удалило фотографию из подборки, но позже восстановило доступ.
"Конечно, на Украине нет нацизма. Эй, Рейтер, что за странный рисунок на руке того мужчины?" — спросил пользователь don lesh.
"Я поражаюсь тому, как часто в объектив попадают жители этой страны с такими татуировками", — написал Garabato.
"Рейтер: наконец-то мы смогли сделать подборку с Украины без фашистской символики. Читатели: смотрите, у него свастика на руке! Рейтер: черт..." — пошутил Attempt number 13.
"Проблема нацизма на Украине? Неее, это "российская пропаганда". На кадре нет ничего необычного для издания. Просто "местный житель осматривает поврежденный фургон <…> в Харькове", — сыронизировал R&U Videos.
Свастика в 1930-х годах стала официальным символом гитлеровской Германии, развязавшей Вторую мировую войну и ответственной за холокост — массовые этнические чистки на расовой и национальной почве, погубившие миллионы людей в концентрационных лагерях. Благодаря героическим усилиям народов СССР, к маю 1945-го Третий рейх удалось полностью разгромить и избавить мир от смертоносной нацистской идеологии. В 1946 году приговором Нюрнбергского трибунала распространение национал-социалистических идей признали противозаконным. Это положение закреплено в Уставе ООН и законодательстве многих современных государств, в том числе России.
Демонстрация свастики на Украине формально запрещена, но на практике приветствуется и воспринимается в качестве знака "особой воинской доблести". Такую символику используют националистические батальоны, виновные в зверствах, пытках и убийствах мирных жителей Донбасса. Чтобы остановить геноцид населения юго-востока Украины, Россия 24 февраля начала специальную военную операцию с целью денацификации и демилитаризации Киева. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ и нацбатов.
7 июня, 12:31Донбасс. Геноцид. 2014-2022Знаки фашистов и карателей: в чем ложь "Азова"*Нацисты из украинского объединения "Азов"* неожиданно отказались от символики СС. Если "людоедские" знаки можно легко спрятать в попытке исправить имидж, то человеконенавистническое мировоззрение никуда не денешь. "Волчий крюк" "Азова"* — это далеко не единственный нацистский знак украинских карателей.