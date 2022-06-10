https://ria.ru/20220610/ukraina-1794610984.html
Кадыров прочитал стихотворение об Украине
Кадыров прочитал стихотворение об Украине - РИА Новости, 10.06.2022
Кадыров прочитал стихотворение об Украине
Рамзан Кадыров прочитал стихотворение об Украине, в котором упомянул о "бандеровских бесах", сжигающих "наших" "за ликующий Майдан", и задался вопросом, "в чем... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:46
2022-06-10T16:46
2022-06-10T17:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 10 июн — РИА Новости. Рамзан Кадыров прочитал стихотворение об Украине, в котором упомянул о "бандеровских бесах", сжигающих "наших" "за ликующий Майдан", и задался вопросом, "в чем же прячется подвох?"В стихотворении, видео с декламацией которого появилось в Telegram-канале главы Чечни, он обратился к Украине в лирической попытке разобраться, какие события общей истории двух стран могли привести к трагедии. Среди прочего он упомянул трагическую судьбу Тараса Бульбы, вспомнил гетмана Ивана Мазепу и националиста Семена Петлюру."Тут бандеровские бесы, что, как нелюдей орда, наших жгли живьем в Одессе за ликующий Майдан. Здесь и те, что аусвайсом голосует впопыхах, чтоб у жителей Донбасса наступил бы полный швах. Украина, рiдна мати, позови своих сынов, чтоб сегодня, как когда-то, с нами брали Киев вновь. Помнишь Первый Украинский, как мы шли к плечу плечом, как с одной хлебали миски под мерцающей свечой?" — вопросил Кадыров."Наши деды", воевавшие на фронтах Великой Отечественной войны и дошедшие вместе до Берлина, "знали — Родина одна", напомнил глава Чечни.Закончил он видеопост вопросом, с которого и начал стихотворение: "Украина, Украина, в чем же все-таки подвох?"
https://ria.ru/20220606/dobrovoltsy-1793523573.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
16:46 10.06.2022 (обновлено: 17:25 10.06.2022)
Кадыров прочитал стихотворение об Украине
Кадыров прочитал стихотворение об Украине, упомянув "бандеровских бесов" и Мазепу