https://ria.ru/20220610/ukraina-1794610984.html

Кадыров прочитал стихотворение об Украине

Кадыров прочитал стихотворение об Украине - РИА Новости, 10.06.2022

Кадыров прочитал стихотворение об Украине

Рамзан Кадыров прочитал стихотворение об Украине, в котором упомянул о "бандеровских бесах", сжигающих "наших" "за ликующий Майдан", и задался вопросом, "в чем... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T16:46

2022-06-10T16:46

2022-06-10T17:25

специальная военная операция на украине

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украина

россия

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рамзан кадыров

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 10 июн — РИА Новости. Рамзан Кадыров прочитал стихотворение об Украине, в котором упомянул о "бандеровских бесах", сжигающих "наших" "за ликующий Майдан", и задался вопросом, "в чем же прячется подвох?"В стихотворении, видео с декламацией которого появилось в Telegram-канале главы Чечни, он обратился к Украине в лирической попытке разобраться, какие события общей истории двух стран могли привести к трагедии. Среди прочего он упомянул трагическую судьбу Тараса Бульбы, вспомнил гетмана Ивана Мазепу и националиста Семена Петлюру."Тут бандеровские бесы, что, как нелюдей орда, наших жгли живьем в Одессе за ликующий Майдан. Здесь и те, что аусвайсом голосует впопыхах, чтоб у жителей Донбасса наступил бы полный швах. Украина, рiдна мати, позови своих сынов, чтоб сегодня, как когда-то, с нами брали Киев вновь. Помнишь Первый Украинский, как мы шли к плечу плечом, как с одной хлебали миски под мерцающей свечой?" — вопросил Кадыров."Наши деды", воевавшие на фронтах Великой Отечественной войны и дошедшие вместе до Берлина, "знали — Родина одна", напомнил глава Чечни.Закончил он видеопост вопросом, с которого и начал стихотворение: "Украина, Украина, в чем же все-таки подвох?"

https://ria.ru/20220606/dobrovoltsy-1793523573.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр