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Кадыров прочитал стихотворение об Украине - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/ukraina-1794610984.html
Кадыров прочитал стихотворение об Украине
Кадыров прочитал стихотворение об Украине - РИА Новости, 10.06.2022
Кадыров прочитал стихотворение об Украине
Рамзан Кадыров прочитал стихотворение об Украине, в котором упомянул о "бандеровских бесах", сжигающих "наших" "за ликующий Майдан", и задался вопросом, "в чем... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:46
2022-06-10T17:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 10 июн — РИА Новости. Рамзан Кадыров прочитал стихотворение об Украине, в котором упомянул о "бандеровских бесах", сжигающих "наших" "за ликующий Майдан", и задался вопросом, "в чем же прячется подвох?"В стихотворении, видео с декламацией которого появилось в Telegram-канале главы Чечни, он обратился к Украине в лирической попытке разобраться, какие события общей истории двух стран могли привести к трагедии. Среди прочего он упомянул трагическую судьбу Тараса Бульбы, вспомнил гетмана Ивана Мазепу и националиста Семена Петлюру."Тут бандеровские бесы, что, как нелюдей орда, наших жгли живьем в Одессе за ликующий Майдан. Здесь и те, что аусвайсом голосует впопыхах, чтоб у жителей Донбасса наступил бы полный швах. Украина, рiдна мати, позови своих сынов, чтоб сегодня, как когда-то, с нами брали Киев вновь. Помнишь Первый Украинский, как мы шли к плечу плечом, как с одной хлебали миски под мерцающей свечой?" — вопросил Кадыров."Наши деды", воевавшие на фронтах Великой Отечественной войны и дошедшие вместе до Берлина, "знали — Родина одна", напомнил глава Чечни.Закончил он видеопост вопросом, с которого и начал стихотворение: "Украина, Украина, в чем же все-таки подвох?"
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в мире, украина, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
16:46 10.06.2022 (обновлено: 17:25 10.06.2022)
 
Кадыров прочитал стихотворение об Украине

Кадыров прочитал стихотворение об Украине, упомянув "бандеровских бесов" и Мазепу

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 10 июн — РИА Новости. Рамзан Кадыров прочитал стихотворение об Украине, в котором упомянул о "бандеровских бесах", сжигающих "наших" "за ликующий Майдан", и задался вопросом, "в чем же прячется подвох?"
В стихотворении, видео с декламацией которого появилось в Telegram-канале главы Чечни, он обратился к Украине в лирической попытке разобраться, какие события общей истории двух стран могли привести к трагедии. Среди прочего он упомянул трагическую судьбу Тараса Бульбы, вспомнил гетмана Ивана Мазепу и националиста Семена Петлюру.
"Тут бандеровские бесы, что, как нелюдей орда, наших жгли живьем в Одессе за ликующий Майдан. Здесь и те, что аусвайсом голосует впопыхах, чтоб у жителей Донбасса наступил бы полный швах. Украина, рiдна мати, позови своих сынов, чтоб сегодня, как когда-то, с нами брали Киев вновь. Помнишь Первый Украинский, как мы шли к плечу плечом, как с одной хлебали миски под мерцающей свечой?" — вопросил Кадыров.
"Наши деды", воевавшие на фронтах Великой Отечественной войны и дошедшие вместе до Берлина, "знали — Родина одна", напомнил глава Чечни.
Закончил он видеопост вопросом, с которого и начал стихотворение: "Украина, Украина, в чем же все-таки подвох?"
Бойцы специального отряда быстрого реагирования Ахмат на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 16:39Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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