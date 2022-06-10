15:21 10.06.2022 (обновлено: 16:33 10.06.2022)
В Британии рассказали о пропаже поставляемого на Украину оружия
Sky News: часть поставляемого на Украину оружия, возможно, исчезает из-за хаоса в стране
Противотанковый ракетный комплекс Javelin. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Часть поставляемого Украине западного вооружения, предположительно, исчезает из-за хаоса в стране, сообщил британский телеканал Sky News.
Как рассказал старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира Саймон Веземан, американская и европейская продукция военного назначения может не просто пропасть, но и оказаться на черном рынке.
"Не так легко отследить доставку, когда это приходится делать с такой скоростью. Существует риск того, что груз пропадет из-за царящего хаоса", — уточнил специалист.
По его словам, сейчас мало что можно предпринять в связи с этой проблемой, но в будущем придется тщательно разработать программу по изъятию амуниции у гражданского населения.
Представитель британской организации Campaign Against Arms Trade Кристен Байес утверждает, что предоставление военных систем Украине "понятно, но небеспроблемно".
"Вам может казаться, что вы передаете вооружение людям, которых знаете и любите, но затем выясняется, что оно попадает совсем не в те руки", — подытожила она.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают снабжать Украину техникой для ведения боевых действий. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.