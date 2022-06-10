https://ria.ru/20220610/ukraina-1794581401.html

В Британии рассказали о пропаже поставляемого на Украину оружия

В Британии рассказали о пропаже поставляемого на Украину оружия - РИА Новости, 10.06.2022

В Британии рассказали о пропаже поставляемого на Украину оружия

Часть поставляемого Украине западного вооружения, предположительно, исчезает из-за хаоса в стране, сообщил британский телеканал Sky News. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:21

2022-06-10T15:21

2022-06-10T16:33

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Часть поставляемого Украине западного вооружения, предположительно, исчезает из-за хаоса в стране, сообщил британский телеканал Sky News.Как рассказал старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира Саймон Веземан, американская и европейская продукция военного назначения может не просто пропасть, но и оказаться на черном рынке.По его словам, сейчас мало что можно предпринять в связи с этой проблемой, но в будущем придется тщательно разработать программу по изъятию амуниции у гражданского населения.Представитель британской организации Campaign Against Arms Trade Кристен Байес утверждает, что предоставление военных систем Украине "понятно, но небеспроблемно"."Вам может казаться, что вы передаете вооружение людям, которых знаете и любите, но затем выясняется, что оно попадает совсем не в те руки", — подытожила она.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и союзники по НАТО продолжают снабжать Украину техникой для ведения боевых действий. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС на Украине.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794323097.html

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794308702.html

украина

сша

донбасс

великобритания

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, сша, донбасс, нато, вооруженные силы украины, джо байден, великобритания