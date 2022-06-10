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В Крыму заявили, что регионы Украины должны сами определить свое будущее - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/ukraina-1794524108.html
В Крыму заявили, что регионы Украины должны сами определить свое будущее
В Крыму заявили, что регионы Украины должны сами определить свое будущее - РИА Новости, 10.06.2022
В Крыму заявили, что регионы Украины должны сами определить свое будущее
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что регионы Украины после их денацификации должны получить право на самоопределение. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:51
2022-06-10T12:51
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
владимир путин
украина
россия
донбасс
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что регионы Украины после их денацификации должны получить право на самоопределение."С нацистской Украиной нам на одной земле не жить. А вот ранее входившие в ее состав регионы должны после прохождения денацификации получить право на самоопределение", - сказал Константинов на торжественном мероприятии ко Дню России.По его мнению, все регионы выберут государственное единство с Россией."Но если предпочтут независимость или какое-то иное объединение между собой - так тому и быть. Главное - чтобы этот выбор был сделан после окончательного выздоровления, и тогда в любом случае он будет дружественным России", - подчеркнул глава парламента.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220609/referendum-1794192204.html
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр
12:51 10.06.2022
 
В Крыму заявили, что регионы Украины должны сами определить свое будущее

Константинов: регионы Украины после денацификации должны получить право на самоопределение

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПамятник А.В.Суворову в Херсоне
Памятник А.В.Суворову в Херсоне - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости
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Памятник А.В.Суворову в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что регионы Украины после их денацификации должны получить право на самоопределение.
"С нацистской Украиной нам на одной земле не жить. А вот ранее входившие в ее состав регионы должны после прохождения денацификации получить право на самоопределение", - сказал Константинов на торжественном мероприятии ко Дню России.
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По его мнению, все регионы выберут государственное единство с Россией.
"Но если предпочтут независимость или какое-то иное объединение между собой - так тому и быть. Главное - чтобы этот выбор был сделан после окончательного выздоровления, и тогда в любом случае он будет дружественным России", - подчеркнул глава парламента.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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