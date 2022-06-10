https://ria.ru/20220610/ukraina-1794505411.html
Финляндия планирует поставку пятого пакета военной помощи Украине
Финляндия планирует поставку пятого пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 10.06.2022
Финляндия планирует поставку пятого пакета военной помощи Украине
Минобороны Финляндии заявило, что поставит Украине пятый пакет дополнительной военной помощи, содержание, способ доставки и график поставок не раскрываются. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:11
2022-06-10T12:11
2022-06-10T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
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финляндия
ситуация в днр и лнр
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 июн — РИА Новости. Минобороны Финляндии заявило, что поставит Украине пятый пакет дополнительной военной помощи, содержание, способ доставки и график поставок не раскрываются.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину, Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. О первой поставке финского оружия на Украине сообщалось 28 февраля, о второй - 24 марта, третьей - 19 апреля, четвертой - 5 мая."Финляндия направляет Украине дополнительную военную помощь. Для обеспечения того, чтобы помощь дошла до адресата, дальнейшая информация о содержании, способе доставки и сроках оказания помощи не разглашается", - говорится в сообщении.При принятии решения о дополнительной помощи Финляндией были учтены как потребности Украины, так и ресурсы Сил обороны, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220607/ukraina-1793777521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, финляндия, ситуация в днр и лнр
Финляндия планирует поставку пятого пакета военной помощи Украине
Минобороны Финляндии планирует поставку пятого пакета военной помощи Украине