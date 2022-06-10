https://ria.ru/20220610/ukraina-1794487604.html
ВКС нанесли ракетный удар по военному аэродрому Днепр
ВКС нанесли ракетный удар по военному аэродрому Днепр - РИА Новости, 10.06.2022
ВКС нанесли ракетный удар по военному аэродрому Днепр
Российские воздушно-космические силы ракетным ударом уничтожили украинскую авиацию, находившуюся на аэродроме Днепр, сообщил представитель Минобороны Игорь... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:19
2022-06-10T11:19
2022-06-10T15:26
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
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воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские воздушно-космические силы ракетным ударом уничтожили украинскую авиацию, находившуюся на аэродроме Днепр, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Днепр уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины. В районе Харькова уничтожены производственные мощности предприятия по восстановлению вооружения и военной техники ВСУ", — заявил генерал.Ракетами также поражены два пункта управления, 27 районов скопления военных и техники, пять огневых позиций артиллерии, в том числе две батареи РСЗО в районах Соледара и Парасковиевки под Донецком.Кроме того, разрушены пять оружейных складов в районах Бахмута и Берестового ДНР и Лоскутовки ЛНР.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля, после того как Москва признала суверенитет ДНР и ЛНР. Владимир Путин назвал целью боевых действий "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы уже снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения республик.
https://ria.ru/20220610/ukraina-1794473538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, воздушно-космические силы россии
11:19 10.06.2022 (обновлено: 15:26 10.06.2022)
ВКС нанесли ракетный удар по военному аэродрому Днепр
Минобороны: ВКС России нанесли ракетный удар по аэродрому Днепр и технике ВВС Украины