09:38 10.06.2022 (обновлено: 12:26 10.06.2022)
Масштабные российские учения завершились в Тихом океане
Масштабные российские противолодочные учения завершились в Тихом океане
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. На Тихоокеанском флоте завершились масштабные противолодочные учения, в которых поучаствовали более 40 кораблей и 20 летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Группировка сил Тихоокеанского флота завершила выполнение задач в рамках планового учения в дальней морской зоне. За время практических действий в Тихом океане группировка ТОФ выполнила более 300 боевых упражнений, 170 из которых — с практическим применением оружия", — говорится в сообщении.
В завершающей стадии маневров фрегат "Маршал Шапошников", большие и малые противолодочные корабли, корветы активно взаимодействовали с морской авиацией флота. Для обнаружения субмарин применялись дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н, которые ставили гидроакустические буи в районах расположения "противника". С палуб боевых кораблей на поиски подводных лодок вылетали противолодочные вертолёты Ка-27.
Далее корабли в составе тактических групп совершенствовали организацию коллективной противовоздушной обороны с выполнением серии артиллерийских стрельб из 100-милиметровых артустановок А-190 и АК-630М. Кульминацией морского боя стала отработка применения высокоточного оружия морского базирования по отряду кораблей "противника". Моряки отработали весь алгоритм действий, за исключением фактического пуска крылатых ракет.
Маневры проходили с третьего по десятое июня под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.
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