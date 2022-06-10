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Масштабные российские учения завершились в Тихом океане - РИА Новости, 10.06.2022
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Масштабные российские учения завершились в Тихом океане
Масштабные российские учения завершились в Тихом океане - РИА Новости, 10.06.2022
Масштабные российские учения завершились в Тихом океане
На Тихоокеанском флоте завершились масштабные противолодочные учения, в которых поучаствовали более 40 кораблей и 20 летательных аппаратов, сообщили в... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T09:38
2022-06-10T12:26
безопасность
тихий океан
камчатский край
тихоокеанский флот вмф россии
ту-142
ил-38
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. На Тихоокеанском флоте завершились масштабные противолодочные учения, в которых поучаствовали более 40 кораблей и 20 летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Минобороны.В завершающей стадии маневров фрегат "Маршал Шапошников", большие и малые противолодочные корабли, корветы активно взаимодействовали с морской авиацией флота. Для обнаружения субмарин применялись дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н, которые ставили гидроакустические буи в районах расположения "противника". С палуб боевых кораблей на поиски подводных лодок вылетали противолодочные вертолёты Ка-27.Далее корабли в составе тактических групп совершенствовали организацию коллективной противовоздушной обороны с выполнением серии артиллерийских стрельб из 100-милиметровых артустановок А-190 и АК-630М. Кульминацией морского боя стала отработка применения высокоточного оружия морского базирования по отряду кораблей "противника". Моряки отработали весь алгоритм действий, за исключением фактического пуска крылатых ракет.Маневры проходили с третьего по десятое июня под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.
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Кадры масштабных учений в Тихом океане
В Тихом океане завершилось учение группировки сил ТОФ в дальней морской зоне За время практических действий в Тихом океане группировка ТОФ выполнила более 300 боевых упражнений, 170 из которых – с практическим применением оружия. В учении были задействованы более 40 боевых кораблей и судов обеспечения флота, а также порядка 20 летательных аппаратов.
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безопасность, тихий океан, камчатский край, тихоокеанский флот вмф россии, ту-142, ил-38, ил-38н
09:38 10.06.2022 (обновлено: 12:26 10.06.2022)
 
Масштабные российские учения завершились в Тихом океане

Масштабные российские противолодочные учения завершились в Тихом океане

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. На Тихоокеанском флоте завершились масштабные противолодочные учения, в которых поучаствовали более 40 кораблей и 20 летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Группировка сил Тихоокеанского флота завершила выполнение задач в рамках планового учения в дальней морской зоне. За время практических действий в Тихом океане группировка ТОФ выполнила более 300 боевых упражнений, 170 из которых — с практическим применением оружия", — говорится в сообщении.

В завершающей стадии маневров фрегат "Маршал Шапошников", большие и малые противолодочные корабли, корветы активно взаимодействовали с морской авиацией флота. Для обнаружения субмарин применялись дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н, которые ставили гидроакустические буи в районах расположения "противника". С палуб боевых кораблей на поиски подводных лодок вылетали противолодочные вертолёты Ка-27.
Далее корабли в составе тактических групп совершенствовали организацию коллективной противовоздушной обороны с выполнением серии артиллерийских стрельб из 100-милиметровых артустановок А-190 и АК-630М. Кульминацией морского боя стала отработка применения высокоточного оружия морского базирования по отряду кораблей "противника". Моряки отработали весь алгоритм действий, за исключением фактического пуска крылатых ракет.
Маневры проходили с третьего по десятое июня под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.
Тихий океан: чей флот сильнее?
28 сентября 2021, 13:33Визави с миром
Тихий океан: чей флот сильнее?
 
БезопасностьТихий океанКамчатский крайТихоокеанский флот ВМФ РоссииТу-142Ил-38Ил-38Н
 
 
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