https://ria.ru/20220610/ucheniya-1794463271.html

Масштабные российские учения завершились в Тихом океане

Масштабные российские учения завершились в Тихом океане - РИА Новости, 10.06.2022

Масштабные российские учения завершились в Тихом океане

На Тихоокеанском флоте завершились масштабные противолодочные учения, в которых поучаствовали более 40 кораблей и 20 летательных аппаратов, сообщили в... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T09:38

2022-06-10T09:38

2022-06-10T12:26

безопасность

тихий океан

камчатский край

тихоокеанский флот вмф россии

ту-142

ил-38

ил-38н

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794492009_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85affb622eda089ddbd76627d2a9e12e.jpg

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. На Тихоокеанском флоте завершились масштабные противолодочные учения, в которых поучаствовали более 40 кораблей и 20 летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Минобороны.В завершающей стадии маневров фрегат "Маршал Шапошников", большие и малые противолодочные корабли, корветы активно взаимодействовали с морской авиацией флота. Для обнаружения субмарин применялись дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, противолодочные самолеты Ил-38 и Ил-38Н, которые ставили гидроакустические буи в районах расположения "противника". С палуб боевых кораблей на поиски подводных лодок вылетали противолодочные вертолёты Ка-27.Далее корабли в составе тактических групп совершенствовали организацию коллективной противовоздушной обороны с выполнением серии артиллерийских стрельб из 100-милиметровых артустановок А-190 и АК-630М. Кульминацией морского боя стала отработка применения высокоточного оружия морского базирования по отряду кораблей "противника". Моряки отработали весь алгоритм действий, за исключением фактического пуска крылатых ракет.Маневры проходили с третьего по десятое июня под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.

https://radiosputnik.ria.ru/20210928/1752157244.html

тихий океан

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры масштабных учений в Тихом океане В Тихом океане завершилось учение группировки сил ТОФ в дальней морской зоне За время практических действий в Тихом океане группировка ТОФ выполнила более 300 боевых упражнений, 170 из которых – с практическим применением оружия. В учении были задействованы более 40 боевых кораблей и судов обеспечения флота, а также порядка 20 летательных аппаратов. 2022-06-10T09:38 true PT2M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, тихий океан, камчатский край, тихоокеанский флот вмф россии, ту-142, ил-38, ил-38н