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В Удмуртии готовы заполнить половину цветочного рынка России - РИА Новости, 10.06.2022
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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20220610/tsvety-1794503398.html
В Удмуртии готовы заполнить половину цветочного рынка России
В Удмуртии готовы заполнить половину цветочного рынка России - РИА Новости, 10.06.2022
В Удмуртии готовы заполнить половину цветочного рынка России
Крупнейшее предприятие России "Цветы Удмуртии" ставит перед собой задачу заполнить половину освободившего от европейцев цветочного рынка в стране, заявил глава... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:03
2022-06-10T12:03
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
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УФА, 10 июн – РИА Новости. Крупнейшее предприятие России "Цветы Удмуртии" ставит перед собой задачу заполнить половину освободившего от европейцев цветочного рынка в стране, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов."Цветы Удмуртии" – одно из крупнейших предприятий России, которое специализируется на розах. Здесь 6 гектаров теплиц, больше 30 сортов, и я хочу поблагодарить голландцев и итальянцев за санкции. Если раньше импорт роз составлял 90%, то сегодня "Цветы Удмуртии" ставит перед собой задачу закрыть 50% освободившегося рынка", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.По его данным, агрономы предприятия выращивают 12 миллионов роз в год.Бречалов побывал в теплицах и срезал юбилейный 140-миллионный цветок."Увезу особенные букеты из уникальных сортов, выращиваемых в экспериментальных теплицах, самым особенным для меня женщинам – маме и супруге, у них сегодня день рождения", - сообщил глава региона.
https://ria.ru/20220527/eksport-1791299334.html
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удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
12:03 10.06.2022
 

В Удмуртии готовы заполнить половину цветочного рынка России

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПродажа цветов
Продажа цветов - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Продажа цветов. Архивное фото
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УФА, 10 июн – РИА Новости. Крупнейшее предприятие России "Цветы Удмуртии" ставит перед собой задачу заполнить половину освободившего от европейцев цветочного рынка в стране, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
"Цветы Удмуртии" – одно из крупнейших предприятий России, которое специализируется на розах. Здесь 6 гектаров теплиц, больше 30 сортов, и я хочу поблагодарить голландцев и итальянцев за санкции. Если раньше импорт роз составлял 90%, то сегодня "Цветы Удмуртии" ставит перед собой задачу закрыть 50% освободившегося рынка", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
По его данным, агрономы предприятия выращивают 12 миллионов роз в год.
Бречалов побывал в теплицах и срезал юбилейный 140-миллионный цветок.
"Увезу особенные букеты из уникальных сортов, выращиваемых в экспериментальных теплицах, самым особенным для меня женщинам – маме и супруге, у них сегодня день рождения", - сообщил глава региона.
Овощи - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 19:34Удмуртская Республика
Удмуртия нарастила экспорт сельхозпродукции до шести миллионов долларов
 
Удмуртская РеспубликаУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр Бречалов
 
 
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