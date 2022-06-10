https://ria.ru/20220610/tsvety-1794503398.html
В Удмуртии готовы заполнить половину цветочного рынка России
В Удмуртии готовы заполнить половину цветочного рынка России - РИА Новости, 10.06.2022
В Удмуртии готовы заполнить половину цветочного рынка России
Крупнейшее предприятие России "Цветы Удмуртии" ставит перед собой задачу заполнить половину освободившего от европейцев цветочного рынка в стране, заявил глава... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:03
2022-06-10T12:03
2022-06-10T12:03
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
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УФА, 10 июн – РИА Новости. Крупнейшее предприятие России "Цветы Удмуртии" ставит перед собой задачу заполнить половину освободившего от европейцев цветочного рынка в стране, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов."Цветы Удмуртии" – одно из крупнейших предприятий России, которое специализируется на розах. Здесь 6 гектаров теплиц, больше 30 сортов, и я хочу поблагодарить голландцев и итальянцев за санкции. Если раньше импорт роз составлял 90%, то сегодня "Цветы Удмуртии" ставит перед собой задачу закрыть 50% освободившегося рынка", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.По его данным, агрономы предприятия выращивают 12 миллионов роз в год.Бречалов побывал в теплицах и срезал юбилейный 140-миллионный цветок."Увезу особенные букеты из уникальных сортов, выращиваемых в экспериментальных теплицах, самым особенным для меня женщинам – маме и супруге, у них сегодня день рождения", - сообщил глава региона.
https://ria.ru/20220527/eksport-1791299334.html
удмуртская республика (удмуртия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов