https://ria.ru/20220610/tsvety-1794503398.html

В Удмуртии готовы заполнить половину цветочного рынка России

В Удмуртии готовы заполнить половину цветочного рынка России - РИА Новости, 10.06.2022

В Удмуртии готовы заполнить половину цветочного рынка России

Крупнейшее предприятие России "Цветы Удмуртии" ставит перед собой задачу заполнить половину освободившего от европейцев цветочного рынка в стране, заявил глава... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:03

2022-06-10T12:03

2022-06-10T12:03

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

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УФА, 10 июн – РИА Новости. Крупнейшее предприятие России "Цветы Удмуртии" ставит перед собой задачу заполнить половину освободившего от европейцев цветочного рынка в стране, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов."Цветы Удмуртии" – одно из крупнейших предприятий России, которое специализируется на розах. Здесь 6 гектаров теплиц, больше 30 сортов, и я хочу поблагодарить голландцев и итальянцев за санкции. Если раньше импорт роз составлял 90%, то сегодня "Цветы Удмуртии" ставит перед собой задачу закрыть 50% освободившегося рынка", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.По его данным, агрономы предприятия выращивают 12 миллионов роз в год.Бречалов побывал в теплицах и срезал юбилейный 140-миллионный цветок."Увезу особенные букеты из уникальных сортов, выращиваемых в экспериментальных теплицах, самым особенным для меня женщинам – маме и супруге, у них сегодня день рождения", - сообщил глава региона.

https://ria.ru/20220527/eksport-1791299334.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов