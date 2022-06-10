Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали новые санкции Киева трусостью - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/tsinizm-1794450356.html
В Госдуме назвали новые санкции Киева трусостью
В Госдуме назвали новые санкции Киева трусостью - РИА Новости, 10.06.2022
В Госдуме назвали новые санкции Киева трусостью
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал цинизмом и трусостью введенные Владимиром Зеленским новые антироссийские санкции. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T06:48
2022-06-10T06:48
владимир путин
россия
украина
госдума рф
владимир зеленский
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260711_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4af24013ca5ed71f953143fa28a900ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал цинизмом и трусостью введенные Владимиром Зеленским новые антироссийские санкции.Зеленский в четверг подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении российских государственных деятелей. Под первым номером в списке – президент РФ Владимиро Путин. Отмечается, что санкции вводятся бессрочно. Среди них – блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины."Эти санкции поражают своим лицемерием, цинизмом, подлостью и трусостью. Это глупый поступок. Зеленский еще недавно заявлял, что хочет встретиться с президентом России, сесть за стол переговоров, и тут же вводит санкции в отношении первых лиц нашего государства, с которыми хотел встретиться. Зеленский загнал себя в угол и показал, что не заинтересован в урегулировании ситуации на Украине", - сказал РИА Новости Шеремет."Этим реверансом в сторону Запада он отрезает все пути для ведения конструктивного диалога с Россией. Зеленский продолжает свой курс по уничтожению украинского народа. Он принес Украине одни несчастья. Надеюсь, что Зеленский сделает вывод из своих ошибок и выберет другой путь для своей страны, пока еще не поздно", - добавил депутат.По его словам, Россию не запугать никакими санкциями, они "имеют как раз обратный эффект"."Капитуляция киевского режима неизбежна, и отмена санкций не за горами. Ни западные страны, ни Украина ничего так и не добились санкциями в отношении России за последние восемь лет. Наша страна умеет держать любой удар", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20220609/sanktsii-1794393823.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260711_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_9a88e906304b244f9f6362f63b295211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, украина, госдума рф, владимир зеленский, санкции
06:48 10.06.2022
 
В Госдуме назвали новые санкции Киева трусостью

В Госдуме назвали новые санкции Киева цинизмом и трусостью

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал цинизмом и трусостью введенные Владимиром Зеленским новые антироссийские санкции.
Зеленский в четверг подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении российских государственных деятелей. Под первым номером в списке – президент РФ Владимиро Путин. Отмечается, что санкции вводятся бессрочно. Среди них – блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.
"Эти санкции поражают своим лицемерием, цинизмом, подлостью и трусостью. Это глупый поступок. Зеленский еще недавно заявлял, что хочет встретиться с президентом России, сесть за стол переговоров, и тут же вводит санкции в отношении первых лиц нашего государства, с которыми хотел встретиться. Зеленский загнал себя в угол и показал, что не заинтересован в урегулировании ситуации на Украине", - сказал РИА Новости Шеремет.
"Этим реверансом в сторону Запада он отрезает все пути для ведения конструктивного диалога с Россией. Зеленский продолжает свой курс по уничтожению украинского народа. Он принес Украине одни несчастья. Надеюсь, что Зеленский сделает вывод из своих ошибок и выберет другой путь для своей страны, пока еще не поздно", - добавил депутат.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
Вчера, 19:40Специальная военная операция на Украине
Глава Крыма рассказал, когда Зеленский отменит санкции против России
По его словам, Россию не запугать никакими санкциями, они "имеют как раз обратный эффект".
"Капитуляция киевского режима неизбежна, и отмена санкций не за горами. Ни западные страны, ни Украина ничего так и не добились санкциями в отношении России за последние восемь лет. Наша страна умеет держать любой удар", - подчеркнул депутат.
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаГосдума РФВладимир ЗеленскийСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала