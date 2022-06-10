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В Госдуме назвали новые санкции Киева трусостью

В Госдуме назвали новые санкции Киева трусостью - РИА Новости, 10.06.2022

В Госдуме назвали новые санкции Киева трусостью

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал цинизмом и трусостью введенные Владимиром Зеленским новые антироссийские санкции. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T06:48

2022-06-10T06:48

2022-06-10T06:48

владимир путин

россия

украина

госдума рф

владимир зеленский

санкции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал цинизмом и трусостью введенные Владимиром Зеленским новые антироссийские санкции.Зеленский в четверг подписал указ, которым ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении российских государственных деятелей. Под первым номером в списке – президент РФ Владимиро Путин. Отмечается, что санкции вводятся бессрочно. Среди них – блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины."Эти санкции поражают своим лицемерием, цинизмом, подлостью и трусостью. Это глупый поступок. Зеленский еще недавно заявлял, что хочет встретиться с президентом России, сесть за стол переговоров, и тут же вводит санкции в отношении первых лиц нашего государства, с которыми хотел встретиться. Зеленский загнал себя в угол и показал, что не заинтересован в урегулировании ситуации на Украине", - сказал РИА Новости Шеремет."Этим реверансом в сторону Запада он отрезает все пути для ведения конструктивного диалога с Россией. Зеленский продолжает свой курс по уничтожению украинского народа. Он принес Украине одни несчастья. Надеюсь, что Зеленский сделает вывод из своих ошибок и выберет другой путь для своей страны, пока еще не поздно", - добавил депутат.По его словам, Россию не запугать никакими санкциями, они "имеют как раз обратный эффект"."Капитуляция киевского режима неизбежна, и отмена санкций не за горами. Ни западные страны, ни Украина ничего так и не добились санкциями в отношении России за последние восемь лет. Наша страна умеет держать любой удар", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20220609/sanktsii-1794393823.html

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