06:42 10.06.2022 (обновлено: 07:26 10.06.2022)
В Крыму заявили об изменении статуса своей территории
Советник главы Крыма Крючков: республика обрела статус транзитной территории
Грузовой поезд едет по Крымскому мосту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Крым с освобождением южных регионов Украины и разблокированием транспортных магистралей обрел статус транзитной территории, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Ранее между Крымом и Запорожской областью возобновилось грузовое железнодорожное сообщение, прерванное Украиной восемь лет назад. В планах также восстановление грузового железнодорожного сообщения с Херсонской областью. При этом ранее между Крымом и освобожденными регионами началось грузовое автосообщение. В РЖД заявили, что перевозки на территориях Херсонской и Запорожских областей осуществляют железнодорожные администрации этих территорий.
"Транспортной блокады со стороны Украины больше нет. Теперь у Крыма есть две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, гарантирующие транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также народными республиками Донбасса", - сказал РИА Новости Крючков.
Как отметил советник, такая ситуация позволяет говорить, что Крым "впервые обрел статус транзитной территории".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.