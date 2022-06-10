https://ria.ru/20220610/tranzit-1794449996.html

В Крыму заявили об изменении статуса своей территории

В Крыму заявили об изменении статуса своей территории - РИА Новости, 10.06.2022

В Крыму заявили об изменении статуса своей территории

Крым с освобождением южных регионов Украины и разблокированием транспортных магистралей обрел статус транзитной территории, заявил советник главы республики по... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T06:42

2022-06-10T06:42

2022-06-10T07:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Крым с освобождением южных регионов Украины и разблокированием транспортных магистралей обрел статус транзитной территории, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Ранее между Крымом и Запорожской областью возобновилось грузовое железнодорожное сообщение, прерванное Украиной восемь лет назад. В планах также восстановление грузового железнодорожного сообщения с Херсонской областью. При этом ранее между Крымом и освобожденными регионами началось грузовое автосообщение. В РЖД заявили, что перевозки на территориях Херсонской и Запорожских областей осуществляют железнодорожные администрации этих территорий.Как отметил советник, такая ситуация позволяет говорить, что Крым "впервые обрел статус транзитной территории".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220608/zaporozhe-1794016009.html

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