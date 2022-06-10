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В Крыму заявили об изменении статуса своей территории - РИА Новости, 10.06.2022
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В Крыму заявили об изменении статуса своей территории
В Крыму заявили об изменении статуса своей территории - РИА Новости, 10.06.2022
В Крыму заявили об изменении статуса своей территории
Крым с освобождением южных регионов Украины и разблокированием транспортных магистралей обрел статус транзитной территории, заявил советник главы республики по... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T06:42
2022-06-10T07:26
в мире
украина
запорожская область
херсонская область
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Крым с освобождением южных регионов Украины и разблокированием транспортных магистралей обрел статус транзитной территории, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Ранее между Крымом и Запорожской областью возобновилось грузовое железнодорожное сообщение, прерванное Украиной восемь лет назад. В планах также восстановление грузового железнодорожного сообщения с Херсонской областью. При этом ранее между Крымом и освобожденными регионами началось грузовое автосообщение. В РЖД заявили, что перевозки на территориях Херсонской и Запорожских областей осуществляют железнодорожные администрации этих территорий.Как отметил советник, такая ситуация позволяет говорить, что Крым "впервые обрел статус транзитной территории".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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украина
запорожская область
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республика крым
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в мире, украина, запорожская область, херсонская область , республика крым, россия
06:42 10.06.2022 (обновлено: 07:26 10.06.2022)
 
В Крыму заявили об изменении статуса своей территории

Советник главы Крыма Крючков: республика обрела статус транзитной территории

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГрузовой поезд едет по Крымскому мосту
Грузовой поезд едет по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Грузовой поезд едет по Крымскому мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Крым с освобождением южных регионов Украины и разблокированием транспортных магистралей обрел статус транзитной территории, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Ранее между Крымом и Запорожской областью возобновилось грузовое железнодорожное сообщение, прерванное Украиной восемь лет назад. В планах также восстановление грузового железнодорожного сообщения с Херсонской областью. При этом ранее между Крымом и освобожденными регионами началось грузовое автосообщение. В РЖД заявили, что перевозки на территориях Херсонской и Запорожских областей осуществляют железнодорожные администрации этих территорий.

"Транспортной блокады со стороны Украины больше нет. Теперь у Крыма есть две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, гарантирующие транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также народными республиками Донбасса", - сказал РИА Новости Крючков.

Как отметил советник, такая ситуация позволяет говорить, что Крым "впервые обрел статус транзитной территории".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Поезд Крымской железной дороги - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 15:19
Между Крымом и Запорожской областью возобновили железнодорожное сообщение
 
В миреУкраинаЗапорожская областьХерсонская областьРеспублика КрымРоссия
 
 
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