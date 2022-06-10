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В Театре сатиры прошла премьера спектакля "Дядя Жорж" по пьесам Чехова - РИА Новости, 10.06.2022
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Культура
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В Театре сатиры прошла премьера спектакля "Дядя Жорж" по пьесам Чехова
В Театре сатиры прошла премьера спектакля "Дядя Жорж" по пьесам Чехова - РИА Новости, 10.06.2022
В Театре сатиры прошла премьера спектакля "Дядя Жорж" по пьесам Чехова
В Московском академическом театре сатиры прошла премьера спектакля "Дядя Жорж" Сергея Газарова. Она поставлена по двум чеховским пьесам – "Леший" и "Дядя Ваня", РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T10:46
2022-06-10T10:46
культура
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. В Московском академическом театре сатиры прошла премьера спектакля "Дядя Жорж" Сергея Газарова. Она поставлена по двум чеховским пьесам – "Леший" и "Дядя Ваня", сообщили РИА Новости в пресс-службе.Эти произведения были созданы в разное время. Но в них представлены интерпретации одного сюжета, и главный герой у них один – Войницкий. Газаров определил жанр постановки как комедию. При этом он попытался рассказать историю по-своему, с точки зрения человека ХХI века."Очень многое случилось за сто с лишним лет, изменился мир вокруг, куда более быстрыми и резкими стали реакции на происходящее. Но это внешние перемены, а по сути дела, люди ни на йоту не приблизились к пониманию главного в себе. Наоборот, еще более отдалились, блистательно научившись оправдывать любой блеф, эгоизм и сиюминутную выгоду", — делится размышлениями режиссер.Он поставил спектакль о сегодняшнем культе – безграничной любви человека к самому себе. Художник-постановщик — Александр Боровский. Музыку написал Алексей Айги. Автор костюмов – Мария Боровская.На главную роль Войницкого режиссер пригласил Федора Лаврова, который недавно вошел в труппу Театра сатиры. Также в спектакле заняты Александра Мареева, Сергей Климов, Юрий Васильев, Сергей Серов, Нелли Корниенко и другие.
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новости культуры, алексей айги, юрий васильев (актер), театр сатиры (москва), театр
10:46 10.06.2022
 
В Театре сатиры прошла премьера спектакля "Дядя Жорж" по пьесам Чехова

В Театре сатиры прошла премьера спектакля "Дядя Жорж" по двум пьесам Чехова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФедор Лавров в сцене из спектакля "Дядя Жорж" в Театре сатиры
Федор Лавров в сцене из спектакля Дядя Жорж в Театре сатиры - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. В Московском академическом театре сатиры прошла премьера спектакля "Дядя Жорж" Сергея Газарова. Она поставлена по двум чеховским пьесам – "Леший" и "Дядя Ваня", сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Эти произведения были созданы в разное время. Но в них представлены интерпретации одного сюжета, и главный герой у них один – Войницкий.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Федор Лавров в роли Егора Войницкого (Дядя Жорж) в спектакле "Дядя Жорж"

Федор Лавров в сцене из спектакля Дядя Жорж в Театре сатиры
1 из 3

Федор Лавров в роли Егора Войницкого (Дядя Жорж) в спектакле "Дядя Жорж"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Игорь Лагутин в роли Федора Ивановича, сына дяди Жоржа, и Александра Мареева в роли Елены Андреевны в спектакле "Дядя Жорж"

Федор Лавров и Александра Мареева в сцене из спектакля Дядя Жорж в Театре сатиры
2 из 3

Игорь Лагутин в роли Федора Ивановича, сына дяди Жоржа, и Александра Мареева в роли Елены Андреевны в спектакле "Дядя Жорж"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Нина Корниенко в роли Марьи Войницкой в спектакле "Дядя Жорж"

Нина Корниенко в сцене из спектакля Дядя Жорж в Театре сатиры
3 из 3

Нина Корниенко в роли Марьи Войницкой в спектакле "Дядя Жорж"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 3

Федор Лавров в роли Егора Войницкого (Дядя Жорж) в спектакле "Дядя Жорж"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3

Игорь Лагутин в роли Федора Ивановича, сына дяди Жоржа, и Александра Мареева в роли Елены Андреевны в спектакле "Дядя Жорж"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3

Нина Корниенко в роли Марьи Войницкой в спектакле "Дядя Жорж"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Газаров определил жанр постановки как комедию. При этом он попытался рассказать историю по-своему, с точки зрения человека ХХI века.
"Очень многое случилось за сто с лишним лет, изменился мир вокруг, куда более быстрыми и резкими стали реакции на происходящее. Но это внешние перемены, а по сути дела, люди ни на йоту не приблизились к пониманию главного в себе. Наоборот, еще более отдалились, блистательно научившись оправдывать любой блеф, эгоизм и сиюминутную выгоду", — делится размышлениями режиссер.
Он поставил спектакль о сегодняшнем культе – безграничной любви человека к самому себе.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Игорь Лагутин в роли Федора Ивановича, сына дяди Жоржа, и Надежда Филиппова в роли Юли, его сестры, в спектакле "Дядя Жорж"

Игорь Лагутин и Надежда Филиппова в сцене из спектакля Дядя Жорж в Театре сатиры
1 из 3

Игорь Лагутин в роли Федора Ивановича, сына дяди Жоржа, и Надежда Филиппова в роли Юли, его сестры, в спектакле "Дядя Жорж"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Сергей Шнырев в роли Астрова и Ангелина Стречина в роли Сони в спектакле "Дядя Жорж" в постановке

Сергей Шнырев и Ангелина Стречина в сцене из спектакля Дядя Жорж в Театре сатиры
2 из 3

Сергей Шнырев в роли Астрова и Ангелина Стречина в роли Сони в спектакле "Дядя Жорж" в постановке

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Сергей Шнырев в роли Астрова в спектакля "Дядя Жорж"

Сергей Шнырев в сцене из спектакля Дядя Жорж в Театре сатиры
3 из 3

Сергей Шнырев в роли Астрова в спектакля "Дядя Жорж"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 3

Игорь Лагутин в роли Федора Ивановича, сына дяди Жоржа, и Надежда Филиппова в роли Юли, его сестры, в спектакле "Дядя Жорж"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 3

Сергей Шнырев в роли Астрова и Ангелина Стречина в роли Сони в спектакле "Дядя Жорж" в постановке

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 3

Сергей Шнырев в роли Астрова в спектакля "Дядя Жорж"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Художник-постановщик — Александр Боровский. Музыку написал Алексей Айги. Автор костюмов – Мария Боровская.
На главную роль Войницкого режиссер пригласил Федора Лаврова, который недавно вошел в труппу Театра сатиры. Также в спектакле заняты Александра Мареева, Сергей Климов, Юрий Васильев, Сергей Серов, Нелли Корниенко и другие.
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