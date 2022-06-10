https://ria.ru/20220610/theater-1794341907.html

В Театре сатиры прошла премьера спектакля "Дядя Жорж" по пьесам Чехова

В Театре сатиры прошла премьера спектакля "Дядя Жорж" по пьесам Чехова - РИА Новости, 10.06.2022

В Театре сатиры прошла премьера спектакля "Дядя Жорж" по пьесам Чехова

В Московском академическом театре сатиры прошла премьера спектакля "Дядя Жорж" Сергея Газарова. Она поставлена по двум чеховским пьесам – "Леший" и "Дядя Ваня", РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T10:46

2022-06-10T10:46

2022-06-10T10:46

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. В Московском академическом театре сатиры прошла премьера спектакля "Дядя Жорж" Сергея Газарова. Она поставлена по двум чеховским пьесам – "Леший" и "Дядя Ваня", сообщили РИА Новости в пресс-службе.Эти произведения были созданы в разное время. Но в них представлены интерпретации одного сюжета, и главный герой у них один – Войницкий. Газаров определил жанр постановки как комедию. При этом он попытался рассказать историю по-своему, с точки зрения человека ХХI века."Очень многое случилось за сто с лишним лет, изменился мир вокруг, куда более быстрыми и резкими стали реакции на происходящее. Но это внешние перемены, а по сути дела, люди ни на йоту не приблизились к пониманию главного в себе. Наоборот, еще более отдалились, блистательно научившись оправдывать любой блеф, эгоизм и сиюминутную выгоду", — делится размышлениями режиссер.Он поставил спектакль о сегодняшнем культе – безграничной любви человека к самому себе. Художник-постановщик — Александр Боровский. Музыку написал Алексей Айги. Автор костюмов – Мария Боровская.На главную роль Войницкого режиссер пригласил Федора Лаврова, который недавно вошел в труппу Театра сатиры. Также в спектакле заняты Александра Мареева, Сергей Климов, Юрий Васильев, Сергей Серов, Нелли Корниенко и другие.

https://ria.ru/20220609/teatr-1794212808.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, алексей айги, юрий васильев (актер), театр сатиры (москва), театр