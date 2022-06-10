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В Донецке допустили, что город обстреляли из зарубежной техники - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/tekhnika-1794633124.html
В Донецке допустили, что город обстреляли из зарубежной техники
В Донецке допустили, что город обстреляли из зарубежной техники - РИА Новости, 10.06.2022
В Донецке допустили, что город обстреляли из зарубежной техники
Есть все основания полагать, что последний обстрел Донецка в ДНР, случившийся в районе 16 часов по Москве, велся из техники иностранного производства, заявил... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:45
2022-06-10T17:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Есть все основания полагать, что последний обстрел Донецка в ДНР, случившийся в районе 16 часов по Москве, велся из техники иностранного производства, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Есть все основания предполагать, что это она работает", - ответил Кулемзин на вопрос ведущего телеканала "Россия 24" о том, действительно ли последний обстрел города - это работа зарубежной техники.Как сообщил в 16.00 корреспондент РИА Новости, в центре Донецка, в районе администрации главы ДНР Дениса Пушилина, прогремел взрыв. Позднее стало известно, что были выпущены три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров - под удар попал Ворошиловский район города.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
17:45 10.06.2022
 
В Донецке допустили, что город обстреляли из зарубежной техники

Мэр Донецка Кулемзин допустил, что обстрел города в пятницу велся из зарубежной техники

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники НМ ДНР осматривают фасад жилого дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ одного из районов Донецка
Сотрудники НМ ДНР осматривают фасад жилого дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ одного из районов Донецка - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудники НМ ДНР осматривают фасад жилого дома, поврежденного в результате обстрела ВСУ одного из районов Донецка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Есть все основания полагать, что последний обстрел Донецка в ДНР, случившийся в районе 16 часов по Москве, велся из техники иностранного производства, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"Есть все основания предполагать, что это она работает", - ответил Кулемзин на вопрос ведущего телеканала "Россия 24" о том, действительно ли последний обстрел города - это работа зарубежной техники.
Как сообщил в 16.00 корреспондент РИА Новости, в центре Донецка, в районе администрации главы ДНР Дениса Пушилина, прогремел взрыв. Позднее стало известно, что были выпущены три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров - под удар попал Ворошиловский район города.
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