https://ria.ru/20220610/tekhnika-1794633124.html
В Донецке допустили, что город обстреляли из зарубежной техники
В Донецке допустили, что город обстреляли из зарубежной техники - РИА Новости, 10.06.2022
В Донецке допустили, что город обстреляли из зарубежной техники
Есть все основания полагать, что последний обстрел Донецка в ДНР, случившийся в районе 16 часов по Москве, велся из техники иностранного производства, заявил... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T17:45
2022-06-10T17:45
2022-06-10T17:45
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донецк (днр)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Есть все основания полагать, что последний обстрел Донецка в ДНР, случившийся в районе 16 часов по Москве, велся из техники иностранного производства, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Есть все основания предполагать, что это она работает", - ответил Кулемзин на вопрос ведущего телеканала "Россия 24" о том, действительно ли последний обстрел города - это работа зарубежной техники.Как сообщил в 16.00 корреспондент РИА Новости, в центре Донецка, в районе администрации главы ДНР Дениса Пушилина, прогремел взрыв. Позднее стало известно, что были выпущены три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров - под удар попал Ворошиловский район города.
https://ria.ru/20220610/obstrel-1794617723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
В Донецке допустили, что город обстреляли из зарубежной техники
Мэр Донецка Кулемзин допустил, что обстрел города в пятницу велся из зарубежной техники