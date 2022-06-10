https://ria.ru/20220610/tekhnika-1794633124.html

В Донецке допустили, что город обстреляли из зарубежной техники

В Донецке допустили, что город обстреляли из зарубежной техники - РИА Новости, 10.06.2022

В Донецке допустили, что город обстреляли из зарубежной техники

Есть все основания полагать, что последний обстрел Донецка в ДНР, случившийся в районе 16 часов по Москве, велся из техники иностранного производства, заявил... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T17:45

2022-06-10T17:45

2022-06-10T17:45

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донецк (днр)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Есть все основания полагать, что последний обстрел Донецка в ДНР, случившийся в районе 16 часов по Москве, велся из техники иностранного производства, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Есть все основания предполагать, что это она работает", - ответил Кулемзин на вопрос ведущего телеканала "Россия 24" о том, действительно ли последний обстрел города - это работа зарубежной техники.Как сообщил в 16.00 корреспондент РИА Новости, в центре Донецка, в районе администрации главы ДНР Дениса Пушилина, прогремел взрыв. Позднее стало известно, что были выпущены три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров - под удар попал Ворошиловский район города.

https://ria.ru/20220610/obstrel-1794617723.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика