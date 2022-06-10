https://ria.ru/20220610/tekhnika-1794609841.html

Белоруссия выразила готовность заменить японские самосвалы и бульдозеры

Белоруссия выразила готовность заменить японские самосвалы и бульдозеры - РИА Новости, 10.06.2022

Белоруссия выразила готовность заменить японские самосвалы и бульдозеры

Белоруссия готова нарастить поставки самосвалов и бульдозеров в Россию в связи с отказом Японии экспортировать автотехнику в РФ, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T16:43

2022-06-10T16:43

2022-06-10T16:51

белоруссия

экономика

россия

япония

санкции в отношении россии

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МИНСК, 10 июн - РИА Новости. Белоруссия готова нарастить поставки самосвалов и бульдозеров в Россию в связи с отказом Японии экспортировать автотехнику в РФ, заявил РИА Новости первый заместитель министра промышленности республики Александр Огородников.Ранее министр экономики, промышленности и торговли Японии Коити Хагиудо сообщил, что страна с 17 июня запрещает экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров."Белорусские предприятия системы министерства промышленности уже помогают российским коллегам по многим направлениям в машиностроительной сфере. Практически все, что мы сегодня умеем и делаем в данной области, - все обсуждается и предлагается российской стороне. Данная проблема (прекращение поставок Японией) также решаема, и мы уже сегодня готовы нарастить объемы поставок в Российскую Федерацию, к примеру, карьерных самосвалов и бульдозеров", - сказал Огородников.По его словам, между Россией и Белоруссией ведется непрерывная совместная работа по кооперации и импортозамещению в различных направлениях производства, в том числе по вопросам производства в сфере машиностроения."Есть обоюдное понимание и заинтересованность. Уверен, совместная деятельность в данном направлении будет продолжена, и темпов сбавлять мы не намерены", - отметил Огородников.

https://ria.ru/20220430/import-1786306206.html

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777709255.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, экономика, россия, япония, санкции в отношении россии