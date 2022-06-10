https://ria.ru/20220610/tayvan-1794565448.html
Глава МО Китая пообещал пресекать попытки достижения независимости Тайваня
Глава МО Китая пообещал пресекать попытки достижения независимости Тайваня - РИА Новости, 10.06.2022
Глава МО Китая пообещал пресекать попытки достижения независимости Тайваня
Народно-освободительная армия Китая будет пресекать любые попытки достижения независимости Тайваня, заявил в пятницу министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на встрече... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:45
2022-06-10T14:45
2022-06-10T14:47
в мире
китай
тайвань
сша
минобороны китая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151792/20/1517922045_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_e55e04d635fa6bfdb1254d3a236f449f.jpg
ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая будет пресекать любые попытки достижения независимости Тайваня, заявил в пятницу министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином на "полях" международной конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре."Недавно США вновь объявили о продаже вооружений Тайваню, это наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, Пекин решительно выступает против и резко осуждает это", - заявил глава Минобороны Китая."Тайвань - это китайский Тайвань, а принцип "одного Китая" в свою очередь является политическим основанием американо-китайских отношений. Не получится использовать Тайвань для контроля над Китаем", - добавил Вэй Фэнхэ.Ранее на этой неделе американское агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности сообщило, что госдеп США одобрил возможную продажу запчастей для кораблей и корабельных систем Тайваню на сумму 120 миллионов долларов, чтобы помочь ему в обслуживании своих кораблей. Как отметили в ведомстве, данная мера "не изменит основного военного баланса в регионе".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220606/tayvan-1793306410.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151792/20/1517922045_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_d6da85d8b6a13199249827eba7c335d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, тайвань, сша, минобороны китая
14:45 10.06.2022 (обновлено: 14:47 10.06.2022)
Глава МО Китая пообещал пресекать попытки достижения независимости Тайваня
Глава МО Китая Вэй Фэнхэ: армия будет пресекать попытки достижения независимости Тайваня
ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая будет пресекать любые попытки достижения независимости Тайваня, заявил в пятницу министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином на "полях" международной конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
"Правительство и армия Китая будут решительно пресекать любые попытки достижения независимости Тайваня, а также непреклонно отстаивать воссоединение родины", - заявил Вэй Фэнхэ, слова которого приводит Центральное телевидение КНР.
"Недавно США
вновь объявили о продаже вооружений Тайваню
, это наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая
, Пекин решительно выступает против и резко осуждает это", - заявил глава Минобороны Китая.
"Тайвань - это китайский Тайвань, а принцип "одного Китая" в свою очередь является политическим основанием американо-китайских отношений. Не получится использовать Тайвань для контроля над Китаем", - добавил Вэй Фэнхэ.
Ранее на этой неделе американское агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности сообщило, что госдеп США одобрил возможную продажу запчастей для кораблей и корабельных систем Тайваню на сумму 120 миллионов долларов, чтобы помочь ему в обслуживании своих кораблей. Как отметили в ведомстве, данная мера "не изменит основного военного баланса в регионе".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.