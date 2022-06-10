https://ria.ru/20220610/tayvan-1794565448.html

Глава МО Китая пообещал пресекать попытки достижения независимости Тайваня

Глава МО Китая пообещал пресекать попытки достижения независимости Тайваня - РИА Новости, 10.06.2022

Глава МО Китая пообещал пресекать попытки достижения независимости Тайваня

Народно-освободительная армия Китая будет пресекать любые попытки достижения независимости Тайваня, заявил в пятницу министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на встрече... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:45

2022-06-10T14:45

2022-06-10T14:47

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китай

тайвань

сша

минобороны китая

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ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая будет пресекать любые попытки достижения независимости Тайваня, заявил в пятницу министр обороны Китая Вэй Фэнхэ на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином на "полях" международной конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре."Недавно США вновь объявили о продаже вооружений Тайваню, это наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, Пекин решительно выступает против и резко осуждает это", - заявил глава Минобороны Китая."Тайвань - это китайский Тайвань, а принцип "одного Китая" в свою очередь является политическим основанием американо-китайских отношений. Не получится использовать Тайвань для контроля над Китаем", - добавил Вэй Фэнхэ.Ранее на этой неделе американское агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности сообщило, что госдеп США одобрил возможную продажу запчастей для кораблей и корабельных систем Тайваню на сумму 120 миллионов долларов, чтобы помочь ему в обслуживании своих кораблей. Как отметили в ведомстве, данная мера "не изменит основного военного баланса в регионе".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220606/tayvan-1793306410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, тайвань, сша, минобороны китая