Рейтинг@Mail.ru
Таиланд отложил введение курортного сбора - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220610/tailand-1794571803.html
Таиланд отложил введение курортного сбора
Таиланд отложил введение курортного сбора - РИА Новости, 10.06.2022
Таиланд отложил введение курортного сбора
Власти Таиланда отложили введение курортного сбора с туристов минимум до конца 2022 года, сообщает издание The Bangkok Post. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:42
2022-06-10T15:42
туризм
новости - туризм
таиланд
курортный сбор
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771617959_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_99bfa7fcc8f8fc729c75bb2f16034ce8.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Власти Таиланда отложили введение курортного сбора с туристов минимум до конца 2022 года, сообщает издание The Bangkok Post."Введение сбора с путешественников, прибывающих наземным транспортом, требует дальнейшего изучения. Непонятно, нужно ли снизить его размер, поскольку средняя продолжительность пребывания таких туристов составляет одну-две ночи", — сказал министр спорта и туризма страны Фифат Ратчакитпракан.Он отметил, что план будет представлен в течение двух месяцев, а само правило вступит в силу только через 90 дней после публикации соответствующего постановления. Поэтому взимать плату с отдыхающих скорее всего начнут не раньше конца 2022 — начала 2023 года.Ранее власти королевства хотели ввести туристический сбор в размере 300 бат (500 рублей) с апреля для всех иностранных путешественников. Для прибывающих по воздуху эту сумму планировали включить в стоимость авиабилетов.
https://ria.ru/20220609/tailand-1794346890.html
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771617959_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_453d34fafd079f94e430e9a87b7e8f58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, таиланд, курортный сбор, туризм, туристы
15:42 10.06.2022
 
Таиланд отложил введение курортного сбора

Власти Таиланда отложили введение курортного сбора с туристов до конца 2022 года

© Pixabay / frenchy54В храме Пещера тигра в провинции Краби в Таиланде
В храме Пещера тигра в провинции Краби в Таиланде - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Pixabay / frenchy54
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Власти Таиланда отложили введение курортного сбора с туристов минимум до конца 2022 года, сообщает издание The Bangkok Post.
"Введение сбора с путешественников, прибывающих наземным транспортом, требует дальнейшего изучения. Непонятно, нужно ли снизить его размер, поскольку средняя продолжительность пребывания таких туристов составляет одну-две ночи", — сказал министр спорта и туризма страны Фифат Ратчакитпракан.
Он отметил, что план будет представлен в течение двух месяцев, а само правило вступит в силу только через 90 дней после публикации соответствующего постановления. Поэтому взимать плату с отдыхающих скорее всего начнут не раньше конца 2022 — начала 2023 года.
Ранее власти королевства хотели ввести туристический сбор в размере 300 бат (500 рублей) с апреля для всех иностранных путешественников. Для прибывающих по воздуху эту сумму планировали включить в стоимость авиабилетов.
Туристка на пляже, Таиланд - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 18:18Туризм
В Таиланде рассказали, когда возобновится прямое авиасообщение с Россией
 
ТуризмНовости - ТуризмТаиландКурортный сборТуризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала