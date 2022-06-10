https://ria.ru/20220610/tailand-1794571803.html
Таиланд отложил введение курортного сбора
Таиланд отложил введение курортного сбора - РИА Новости, 10.06.2022
Таиланд отложил введение курортного сбора
Власти Таиланда отложили введение курортного сбора с туристов минимум до конца 2022 года, сообщает издание The Bangkok Post. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T15:42
2022-06-10T15:42
2022-06-10T15:42
туризм
новости - туризм
таиланд
курортный сбор
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771617959_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_99bfa7fcc8f8fc729c75bb2f16034ce8.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Власти Таиланда отложили введение курортного сбора с туристов минимум до конца 2022 года, сообщает издание The Bangkok Post."Введение сбора с путешественников, прибывающих наземным транспортом, требует дальнейшего изучения. Непонятно, нужно ли снизить его размер, поскольку средняя продолжительность пребывания таких туристов составляет одну-две ночи", — сказал министр спорта и туризма страны Фифат Ратчакитпракан.Он отметил, что план будет представлен в течение двух месяцев, а само правило вступит в силу только через 90 дней после публикации соответствующего постановления. Поэтому взимать плату с отдыхающих скорее всего начнут не раньше конца 2022 — начала 2023 года.Ранее власти королевства хотели ввести туристический сбор в размере 300 бат (500 рублей) с апреля для всех иностранных путешественников. Для прибывающих по воздуху эту сумму планировали включить в стоимость авиабилетов.
https://ria.ru/20220609/tailand-1794346890.html
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771617959_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_453d34fafd079f94e430e9a87b7e8f58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, таиланд, курортный сбор, туризм, туристы
Таиланд отложил введение курортного сбора
Власти Таиланда отложили введение курортного сбора с туристов до конца 2022 года
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Власти Таиланда отложили введение курортного сбора с туристов минимум до конца 2022 года, сообщает
издание The Bangkok Post.
"Введение сбора с путешественников, прибывающих наземным транспортом, требует дальнейшего изучения. Непонятно, нужно ли снизить его размер, поскольку средняя продолжительность пребывания таких туристов составляет одну-две ночи", — сказал министр спорта и туризма страны Фифат Ратчакитпракан.
Он отметил, что план будет представлен в течение двух месяцев, а само правило вступит в силу только через 90 дней после публикации соответствующего постановления. Поэтому взимать плату с отдыхающих скорее всего начнут не раньше конца 2022 — начала 2023 года.
Ранее власти королевства хотели ввести туристический сбор в размере 300 бат (500 рублей) с апреля для всех иностранных путешественников. Для прибывающих по воздуху эту сумму планировали включить в стоимость авиабилетов.