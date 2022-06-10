https://ria.ru/20220610/tailand-1794571803.html

Таиланд отложил введение курортного сбора

Таиланд отложил введение курортного сбора - РИА Новости, 10.06.2022

Таиланд отложил введение курортного сбора

Власти Таиланда отложили введение курортного сбора с туристов минимум до конца 2022 года, сообщает издание The Bangkok Post. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:42

2022-06-10T15:42

2022-06-10T15:42

туризм

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таиланд

курортный сбор

туризм

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Власти Таиланда отложили введение курортного сбора с туристов минимум до конца 2022 года, сообщает издание The Bangkok Post."Введение сбора с путешественников, прибывающих наземным транспортом, требует дальнейшего изучения. Непонятно, нужно ли снизить его размер, поскольку средняя продолжительность пребывания таких туристов составляет одну-две ночи", — сказал министр спорта и туризма страны Фифат Ратчакитпракан.Он отметил, что план будет представлен в течение двух месяцев, а само правило вступит в силу только через 90 дней после публикации соответствующего постановления. Поэтому взимать плату с отдыхающих скорее всего начнут не раньше конца 2022 — начала 2023 года.Ранее власти королевства хотели ввести туристический сбор в размере 300 бат (500 рублей) с апреля для всех иностранных путешественников. Для прибывающих по воздуху эту сумму планировали включить в стоимость авиабилетов.

https://ria.ru/20220609/tailand-1794346890.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, таиланд, курортный сбор, туризм, туристы