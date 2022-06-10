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РЭЦ на ПМЭФ-2022 откроет студию для обсуждения вопросов экспорта и импорта - РИА Новости, 10.06.2022
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РЭЦ на ПМЭФ-2022 откроет студию для обсуждения вопросов экспорта и импорта
РЭЦ на ПМЭФ-2022 откроет студию для обсуждения вопросов экспорта и импорта - РИА Новости, 10.06.2022
РЭЦ на ПМЭФ-2022 откроет студию для обсуждения вопросов экспорта и импорта
Площадку "Сделано в России" для обсуждения вопросов экспорта и импорта на ПМЭФ-2022 откроет Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:46
2022-06-10T12:46
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
петербургский международный экономический форум (фонд)
российский союз промышленников и предпринимателей
россия
вероника никишина
экономика
пмэф
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Площадку "Сделано в России" для обсуждения вопросов экспорта и импорта на ПМЭФ-2022 откроет Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр."Студию РЭЦ на ПМЭФ посетят десятки интересных спикеров с разным бэкграундом – это будут и бизнесмены, и политики, и экономисты, и лидеры мнения. У каждого из них свой взгляд на актуальные вопросы экономики. Мы обсудим изменение экспортных ориентиров, развитие предпринимательства, новые вызовы и возможности для государства и бизнеса, импорт и импортозамещение и многие другие "горячие" вопросы. Подключайтесь, будет интересно", – написала глава РЭЦ Вероника Никишина на странице РЭЦ в соцсети "ВКонтакте".Обсуждение коснется широкого круга тем, которые волнуют предпринимательское сообщество, а интервью пройдут по 6 направлениям: "Вектор роста", "Диалог с экспортером", "Мнение", "Лидеры рынка", "Региональный взгляд" и "Международный взгляд".В числе гостей студии Российского экспортного центра: дизайнер и основатель бренда Monochrome Алиса Боха, основательница бренда Krygina Cosmetics Елена Крыгина, инвестор, советник Ethereum Foundation Владислав Мартынов и другие успешные предприниматели.Своим взглядом на ключевые проблемы, связанные с вызовами, которые стоят перед российским бизнесом, также поделятся ведущие экономисты и эксперты, представители органов власти и институтов развития, главы регионов. Среди них – первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев, замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, президент РСПП Александр Шохин, гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, представители РЭЦ и многие другие.Зрителей прямого эфира также ждут дайджесты с последними новостями ПМЭФ–2022 и прямые включения с основных сессий форума.Вести эфир будут Юлия Макарова, ведущая программ телеканала "Россия-24", и Дарья Александрова, ведущая программ "Пятого канала".
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), петербургский международный экономический форум (фонд), российский союз промышленников и предпринимателей, россия, вероника никишина, экономика, пмэф
12:46 10.06.2022
 

РЭЦ на ПМЭФ-2022 откроет студию для обсуждения вопросов экспорта и импорта

© РЭЦБаннер студии РЭЦ "Сделано в России"
Баннер студии РЭЦ Сделано в России
© РЭЦ
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Площадку "Сделано в России" для обсуждения вопросов экспорта и импорта на ПМЭФ-2022 откроет Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр.
"Как ограничения повлияли на работу бизнеса? Как в новых условиях развивать предпринимательскую инициативу? Сможет ли Россия заменить западные технологии? Что бренд "Сделано в России" даст российским предпринимателям? Эти и многие другие вопросы будут обсуждать гости студии прямого эфира "Сделано в России" на площадке 25-го Петербургского международного экономического форума. Студию организует Российский экспортный центр", - говорится в сообщении.
"Студию РЭЦ на ПМЭФ посетят десятки интересных спикеров с разным бэкграундом – это будут и бизнесмены, и политики, и экономисты, и лидеры мнения. У каждого из них свой взгляд на актуальные вопросы экономики. Мы обсудим изменение экспортных ориентиров, развитие предпринимательства, новые вызовы и возможности для государства и бизнеса, импорт и импортозамещение и многие другие "горячие" вопросы. Подключайтесь, будет интересно", – написала глава РЭЦ Вероника Никишина на странице РЭЦ в соцсети "ВКонтакте".
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Обсуждение коснется широкого круга тем, которые волнуют предпринимательское сообщество, а интервью пройдут по 6 направлениям: "Вектор роста", "Диалог с экспортером", "Мнение", "Лидеры рынка", "Региональный взгляд" и "Международный взгляд".
В числе гостей студии Российского экспортного центра: дизайнер и основатель бренда Monochrome Алиса Боха, основательница бренда Krygina Cosmetics Елена Крыгина, инвестор, советник Ethereum Foundation Владислав Мартынов и другие успешные предприниматели.
Своим взглядом на ключевые проблемы, связанные с вызовами, которые стоят перед российским бизнесом, также поделятся ведущие экономисты и эксперты, представители органов власти и институтов развития, главы регионов. Среди них – первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев, замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, президент РСПП Александр Шохин, гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, представители РЭЦ и многие другие.
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Зрителей прямого эфира также ждут дайджесты с последними новостями ПМЭФ–2022 и прямые включения с основных сессий форума.
Вести эфир будут Юлия Макарова, ведущая программ телеканала "Россия-24", и Дарья Александрова, ведущая программ "Пятого канала".
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Петербургский международный экономический форум (фонд)Российский союз промышленников и предпринимателейРоссияВероника НикишинаЭкономикаПМЭФ
 
 
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