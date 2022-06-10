https://ria.ru/20220610/studiya-1794518170.html

РЭЦ на ПМЭФ-2022 откроет студию для обсуждения вопросов экспорта и импорта

РЭЦ на ПМЭФ-2022 откроет студию для обсуждения вопросов экспорта и импорта - РИА Новости, 10.06.2022

РЭЦ на ПМЭФ-2022 откроет студию для обсуждения вопросов экспорта и импорта

Площадку "Сделано в России" для обсуждения вопросов экспорта и импорта на ПМЭФ-2022 откроет Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T12:46

2022-06-10T12:46

2022-06-10T12:46

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

петербургский международный экономический форум (фонд)

российский союз промышленников и предпринимателей

россия

вероника никишина

экономика

пмэф

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Площадку "Сделано в России" для обсуждения вопросов экспорта и импорта на ПМЭФ-2022 откроет Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), сообщает центр."Студию РЭЦ на ПМЭФ посетят десятки интересных спикеров с разным бэкграундом – это будут и бизнесмены, и политики, и экономисты, и лидеры мнения. У каждого из них свой взгляд на актуальные вопросы экономики. Мы обсудим изменение экспортных ориентиров, развитие предпринимательства, новые вызовы и возможности для государства и бизнеса, импорт и импортозамещение и многие другие "горячие" вопросы. Подключайтесь, будет интересно", – написала глава РЭЦ Вероника Никишина на странице РЭЦ в соцсети "ВКонтакте".Обсуждение коснется широкого круга тем, которые волнуют предпринимательское сообщество, а интервью пройдут по 6 направлениям: "Вектор роста", "Диалог с экспортером", "Мнение", "Лидеры рынка", "Региональный взгляд" и "Международный взгляд".В числе гостей студии Российского экспортного центра: дизайнер и основатель бренда Monochrome Алиса Боха, основательница бренда Krygina Cosmetics Елена Крыгина, инвестор, советник Ethereum Foundation Владислав Мартынов и другие успешные предприниматели.Своим взглядом на ключевые проблемы, связанные с вызовами, которые стоят перед российским бизнесом, также поделятся ведущие экономисты и эксперты, представители органов власти и институтов развития, главы регионов. Среди них – первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев, замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, президент РСПП Александр Шохин, гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, представители РЭЦ и многие другие.Зрителей прямого эфира также ждут дайджесты с последними новостями ПМЭФ–2022 и прямые включения с основных сессий форума.Вести эфир будут Юлия Макарова, ведущая программ телеканала "Россия-24", и Дарья Александрова, ведущая программ "Пятого канала".

https://ria.ru/20220523/brend-1790213482.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), петербургский международный экономический форум (фонд), российский союз промышленников и предпринимателей, россия, вероника никишина, экономика, пмэф