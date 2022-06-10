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В Мэриленде по меньшей мере три человека погибли при стрельбе - РИА Новости, 10.06.2022
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В Мэриленде по меньшей мере три человека погибли при стрельбе
В Мэриленде по меньшей мере три человека погибли при стрельбе - РИА Новости, 10.06.2022
В Мэриленде по меньшей мере три человека погибли при стрельбе
По меньшей мере три человека погибли при стрельбе в американском штате Мэриленд, сообщила окружная полиция. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T01:47
2022-06-10T05:11
в мире
мэриленд
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли при стрельбе в американском штате Мэриленд, сообщила окружная полиция.Инцидент произошел в 14.30 по местному времени (21.30 мск) на территории предприятия в населенном пункте Смитсбург в округе Вашингтон. На месте происшествия полиция обнаружила трех погибших и одного раненого в критическом состоянии.Подозреваемый хотел скрыться на автомобиле. Когда полиция пыталась его остановить, началась перестрелка, в которой его ранили. Злоумышленник госпитализирован, его мотивы, имя и другие подробности не сообщаются. Один полицейский получил в перестрелке ранение.Смитсбург, где, согласно переписи 2010 года, живут менее трех тысяч человек, расположен в сельской местности в северо-западной части Мэриленда неподалеку от президентского комплекса Кэмп Дэвид. Расстояние от Смитсбурга до Балтимора - крупнейшего города штата - составляет 122 километра, приблизительно столько же - до столицы США.
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в мире, мэриленд
01:47 10.06.2022 (обновлено: 05:11 10.06.2022)
 
В Мэриленде по меньшей мере три человека погибли при стрельбе

В американском штате Мэриленд по меньшей мере три человека погибли при стрельбе

© Depositphotos / modfosПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Depositphotos / modfos
Полиция США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли при стрельбе в американском штате Мэриленд, сообщила окружная полиция.
Инцидент произошел в 14.30 по местному времени (21.30 мск) на территории предприятия в населенном пункте Смитсбург в округе Вашингтон. На месте происшествия полиция обнаружила трех погибших и одного раненого в критическом состоянии.
Подозреваемый хотел скрыться на автомобиле. Когда полиция пыталась его остановить, началась перестрелка, в которой его ранили. Злоумышленник госпитализирован, его мотивы, имя и другие подробности не сообщаются. Один полицейский получил в перестрелке ранение.
Смитсбург, где, согласно переписи 2010 года, живут менее трех тысяч человек, расположен в сельской местности в северо-западной части Мэриленда неподалеку от президентского комплекса Кэмп Дэвид. Расстояние от Смитсбурга до Балтимора - крупнейшего города штата - составляет 122 километра, приблизительно столько же - до столицы США.
Здание миссии США при международных организациях в Женеве, где проходят двусторонние переговоры по безопасности между США и Россией - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 23:28
Американцы разделились по вопросу о мерах борьбы со стрельбой
 
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