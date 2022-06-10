https://ria.ru/20220610/strelba-1794442333.html

В Мэриленде по меньшей мере три человека погибли при стрельбе

В Мэриленде по меньшей мере три человека погибли при стрельбе - РИА Новости, 10.06.2022

В Мэриленде по меньшей мере три человека погибли при стрельбе

По меньшей мере три человека погибли при стрельбе в американском штате Мэриленд, сообщила окружная полиция. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T01:47

2022-06-10T01:47

2022-06-10T05:11

в мире

мэриленд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590097345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_290b410743bb454f6d367f78d2290f91.jpg

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли при стрельбе в американском штате Мэриленд, сообщила окружная полиция.Инцидент произошел в 14.30 по местному времени (21.30 мск) на территории предприятия в населенном пункте Смитсбург в округе Вашингтон. На месте происшествия полиция обнаружила трех погибших и одного раненого в критическом состоянии.Подозреваемый хотел скрыться на автомобиле. Когда полиция пыталась его остановить, началась перестрелка, в которой его ранили. Злоумышленник госпитализирован, его мотивы, имя и другие подробности не сообщаются. Один полицейский получил в перестрелке ранение.Смитсбург, где, согласно переписи 2010 года, живут менее трех тысяч человек, расположен в сельской местности в северо-западной части Мэриленда неподалеку от президентского комплекса Кэмп Дэвид. Расстояние от Смитсбурга до Балтимора - крупнейшего города штата - составляет 122 километра, приблизительно столько же - до столицы США.

https://ria.ru/20220605/strelba-1793337544.html

мэриленд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мэриленд