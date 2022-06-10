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ЦБ вернул ключевую ставку на досанкционный уровень - РИА Новости, 10.06.2022
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ЦБ вернул ключевую ставку на досанкционный уровень
ЦБ вернул ключевую ставку на досанкционный уровень - РИА Новости, 10.06.2022
ЦБ вернул ключевую ставку на досанкционный уровень
Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:35
2022-06-10T15:22
центральный банк рф (цб рф)
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций.Отмечается, что "снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счет коррекции цен на небольшую группу товаров и услуг после их резкого роста в марте". Этому, как утверждают в ЦБ, поспособствовали динамика обменного курса рубля и "исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса".По прогнозу регулятора, рост цен в годовом выражении составит 14-17 процентов в этом году, затем снизится до пяти-семи процентов в 2023 году и вернется к четырем процентам к 2024 году.В конце февраля на фоне ужесточения санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке Банк России экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта до 20% годовых. Однако уже в конце апреля регулятор решил уменьшить ставку до 14%, а в конце мая на внеплановом заседании на фоне недельной дефляции снизил ее до 11% годовых. В эту среду Росстат вновь сообщил о дефляции в символические 0,01%, на неделе с 28 мая по 3 июня.
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центральный банк рф (цб рф), экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
13:35 10.06.2022 (обновлено: 15:22 10.06.2022)
 
ЦБ вернул ключевую ставку на досанкционный уровень

ЦБ вернул ключевую ставку на досанкционный уровень, понизив ее с 11% до 9,5%

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций.
"Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле", — говорится в тексте заявления ЦБ по итогам заседания правления.
Отмечается, что "снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счет коррекции цен на небольшую группу товаров и услуг после их резкого роста в марте". Этому, как утверждают в ЦБ, поспособствовали динамика обменного курса рубля и "исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса".
По прогнозу регулятора, рост цен в годовом выражении составит 14-17 процентов в этом году, затем снизится до пяти-семи процентов в 2023 году и вернется к четырем процентам к 2024 году.
В конце февраля на фоне ужесточения санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке Банк России экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта до 20% годовых. Однако уже в конце апреля регулятор решил уменьшить ставку до 14%, а в конце мая на внеплановом заседании на фоне недельной дефляции снизил ее до 11% годовых. В эту среду Росстат вновь сообщил о дефляции в символические 0,01%, на неделе с 28 мая по 3 июня.
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