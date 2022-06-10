https://ria.ru/20220610/stavka-1794539805.html

ЦБ вернул ключевую ставку на досанкционный уровень

ЦБ вернул ключевую ставку на досанкционный уровень - РИА Новости, 10.06.2022

ЦБ вернул ключевую ставку на досанкционный уровень

Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T13:35

2022-06-10T13:35

2022-06-10T15:22

центральный банк рф (цб рф)

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций.Отмечается, что "снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счет коррекции цен на небольшую группу товаров и услуг после их резкого роста в марте". Этому, как утверждают в ЦБ, поспособствовали динамика обменного курса рубля и "исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса".По прогнозу регулятора, рост цен в годовом выражении составит 14-17 процентов в этом году, затем снизится до пяти-семи процентов в 2023 году и вернется к четырем процентам к 2024 году.В конце февраля на фоне ужесточения санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке Банк России экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта до 20% годовых. Однако уже в конце апреля регулятор решил уменьшить ставку до 14%, а в конце мая на внеплановом заседании на фоне недельной дефляции снизил ее до 11% годовых. В эту среду Росстат вновь сообщил о дефляции в символические 0,01%, на неделе с 28 мая по 3 июня.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

центральный банк рф (цб рф), экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия