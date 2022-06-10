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Аналитики ждут возврата ставки Банка России на досанкционный уровень - РИА Новости, 10.06.2022
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Аналитики ждут возврата ставки Банка России на досанкционный уровень
Аналитики ждут возврата ставки Банка России на досанкционный уровень - РИА Новости, 10.06.2022
Аналитики ждут возврата ставки Банка России на досанкционный уровень
Банк России в пятницу на фоне значительного замедления инфляции и укрепления рубля может снизить ключевую ставку до 9-9,5%, прогнозируют опрошенные РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T00:35
2022-06-10T00:49
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Банк России в пятницу на фоне значительного замедления инфляции и укрепления рубля может снизить ключевую ставку до 9-9,5%, прогнозируют опрошенные РИА Новости аналитики. Таким образом, ставка вернется на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций против России.ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финрынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже в апреле регулятор дважды уменьшил ставку на 3 процентных пункта - до 14%. При этом ЦБ в мае на внеплановом заседании после того, как Росстат в середине мая зафиксировал недельную дефляцию, снизил ставку до 11% годовых. В эту среду ведомство вновь сообщило о дефляции в символические 0,01% на неделе с 28 мая по 3 июня."В мае Росстат дважды зафиксировал недельную дефляцию, а в целом за месяц годовая инфляция замедлилась до 17,1%. Эти приятные сюрпризы статистики были вызваны укреплением рубля и сокращением потребительского спроса. В этих условиях ЦБ может решиться на еще один сильный шаг, снизив ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 9%", - прогнозирует экономист Газпромбанка Павел Бирюков."Обнуление" инфляции за последние три недели, сжатие потребительского спроса, неудовлетворительная динамика розничного и ипотечного кредитования, угроза стагнации в производственном секторе из-за недостатка инвестиций, а также возможное ухудшение кредитного качества корпоративных заемщиков из-за высокой стоимости ссуд могут подтолкнуть ЦБ снизить ставку до 9-9,5% годовых, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.Главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах ожидает, что ЦБ в пятницу сделает выбор в пользу шага в 1,5 процентного пункта и даст "довольно радикальный" сигнал о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов также ждет уменьшения ключевой ставки до 9,5% годовых.Чуть более жесткое решение допускает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. "Вариант со снижением к 10% выглядит наиболее вероятным, но, на мой взгляд, символичным могло бы быть и решение по шагу в 1,5 процентного пункта. В таком случае ставка вернулась бы на исходные позиции - 9,5%, с которых в конце февраля произошел ее внеплановый скачок на 20%", - заключил он.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
00:35 10.06.2022 (обновлено: 00:49 10.06.2022)
 
Аналитики ждут возврата ставки Банка России на досанкционный уровень

Аналитики ждут возврата ставки Банка России на досанкционный уровень в пятницу

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Банк России в пятницу на фоне значительного замедления инфляции и укрепления рубля может снизить ключевую ставку до 9-9,5%, прогнозируют опрошенные РИА Новости аналитики. Таким образом, ставка вернется на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций против России.
ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финрынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта - до 20% годовых. Однако уже в апреле регулятор дважды уменьшил ставку на 3 процентных пункта - до 14%. При этом ЦБ в мае на внеплановом заседании после того, как Росстат в середине мая зафиксировал недельную дефляцию, снизил ставку до 11% годовых. В эту среду ведомство вновь сообщило о дефляции в символические 0,01% на неделе с 28 мая по 3 июня.
"В мае Росстат дважды зафиксировал недельную дефляцию, а в целом за месяц годовая инфляция замедлилась до 17,1%. Эти приятные сюрпризы статистики были вызваны укреплением рубля и сокращением потребительского спроса. В этих условиях ЦБ может решиться на еще один сильный шаг, снизив ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 9%", - прогнозирует экономист Газпромбанка Павел Бирюков.
"Обнуление" инфляции за последние три недели, сжатие потребительского спроса, неудовлетворительная динамика розничного и ипотечного кредитования, угроза стагнации в производственном секторе из-за недостатка инвестиций, а также возможное ухудшение кредитного качества корпоративных заемщиков из-за высокой стоимости ссуд могут подтолкнуть ЦБ снизить ставку до 9-9,5% годовых, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 14:44
Решетников выразил надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки
Главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах ожидает, что ЦБ в пятницу сделает выбор в пользу шага в 1,5 процентного пункта и даст "довольно радикальный" сигнал о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. Директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов также ждет уменьшения ключевой ставки до 9,5% годовых.
Чуть более жесткое решение допускает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. "Вариант со снижением к 10% выглядит наиболее вероятным, но, на мой взгляд, символичным могло бы быть и решение по шагу в 1,5 процентного пункта. В таком случае ставка вернулась бы на исходные позиции - 9,5%, с которых в конце февраля произошел ее внеплановый скачок на 20%", - заключил он.
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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