https://ria.ru/20220610/spravka-1794465632.html
Комиссия по биолабораториям США обсудит справку об их работе на Украине
Комиссия по биолабораториям США обсудит справку об их работе на Украине - РИА Новости, 10.06.2022
Комиссия по биолабораториям США обсудит справку об их работе на Украине
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США 23 июня обсудит справку Пентагона о деятельности на Украине с участием экспертов,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T09:52
2022-06-10T09:52
2022-06-10T10:15
россия
сша
константин косачев
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США 23 июня обсудит справку Пентагона о деятельности на Украине с участием экспертов, сообщил РИА Новости в пятницу сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Накануне Пентагон заявил, что США последние 20 лет оказывали легальную поддержку 46 биологическим объектам на Украине в рамках мирных проектов медицинской и сельскохозяйственной направленности."Заседание 23 июня. Обсуждение, разумеется, состоится, а комплексные выводы будем делать по мере готовности экспертизы и "наложения" на информацию, имеющуюся в распоряжении комиссии", - сказал политик."Напомню, что никакой информации по сотрудничеству с Украиной американцы в технический секретариат КБТО (конвенции по запрещению разработки биооружия) до сих пор в нарушение своих обязательств ни разу не направляли, хотя обязаны это делать, и нынешняя справка - первый материал такого рода", - отметил Косачев.По его словам, вопросов в любом случае сохраняется очень много хотя бы по той причине, что и описываемая деятельность, и авторство справки принадлежат Пентагону, а не ведомству в сфере здравоохранения."При чем здесь тогда "эффективность эпиднадзора и процесса выявления заболеваний", - выразил недоумение сенатор."Так что выглядит всё это на первый взгляд, как попытка уйти от ответственности и скрыть реальное содержание программ на Украине - что американцы и проделали ещё 24 февраля, приказав украинцам в срочном порядке уничтожить все следы деятельности биолабораторий на Украине", - подчеркнул он.Но раз уж справка опубликована – "будем тщательно изучать, привлекая и специалистов из разных ведомств, и научно-экспертный аппарат, взаимодействующий с комиссией", заключил политик.
https://ria.ru/20220527/biolaboratorii-1791231185.html
https://ria.ru/20220519/laboratorii-1789509498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сша, константин косачев
09:52 10.06.2022 (обновлено: 10:15 10.06.2022)
Комиссия по биолабораториям США обсудит справку об их работе на Украине
Комиссия по биолабораториям США обсудит справку Пентагона об их деятельности на Украине
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США 23 июня обсудит справку Пентагона о деятельности на Украине с участием экспертов, сообщил РИА Новости в пятницу сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Накануне Пентагон
заявил, что США
последние 20 лет оказывали легальную поддержку 46 биологическим объектам на Украине
в рамках мирных проектов медицинской и сельскохозяйственной направленности.
"Заседание 23 июня. Обсуждение, разумеется, состоится, а комплексные выводы будем делать по мере готовности экспертизы и "наложения" на информацию, имеющуюся в распоряжении комиссии", - сказал политик.
"Напомню, что никакой информации по сотрудничеству с Украиной американцы в технический секретариат КБТО (конвенции по запрещению разработки биооружия) до сих пор в нарушение своих обязательств ни разу не направляли, хотя обязаны это делать, и нынешняя справка - первый материал такого рода", - отметил Косачев.
По его словам, вопросов в любом случае сохраняется очень много хотя бы по той причине, что и описываемая деятельность, и авторство справки принадлежат Пентагону, а не ведомству в сфере здравоохранения.
"При чем здесь тогда "эффективность эпиднадзора и процесса выявления заболеваний", - выразил недоумение сенатор.
"Так что выглядит всё это на первый взгляд, как попытка уйти от ответственности и скрыть реальное содержание программ на Украине - что американцы и проделали ещё 24 февраля, приказав украинцам в срочном порядке уничтожить все следы деятельности биолабораторий на Украине", - подчеркнул он.
Но раз уж справка опубликована – "будем тщательно изучать, привлекая и специалистов из разных ведомств, и научно-экспертный аппарат, взаимодействующий с комиссией", заключил политик.