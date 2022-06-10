https://ria.ru/20220610/snayper-1794456444.html

В Рубежном рассказали, как снайпер ВСУ убил мужчину и не давал забрать тело

В Рубежном рассказали, как снайпер ВСУ убил мужчину и не давал забрать тело - РИА Новости, 10.06.2022

В Рубежном рассказали, как снайпер ВСУ убил мужчину и не давал забрать тело

Украинский снайпер во время боев за город Рубежное в Донбассе застрелил мирного жителя и двое суток не давал подойти к телу - родным пришлось хоронить его... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T08:35

2022-06-10T08:35

2022-06-10T09:39

специальная военная операция на украине

в мире

рубежное

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 10 июн - РИА Новости. Украинский снайпер во время боев за город Рубежное в Донбассе застрелил мирного жителя и двое суток не давал подойти к телу - родным пришлось хоронить его буквально под пулями, рассказала жительница Рубежного Наталья Онищенко.В настоящее время спецкомиссия ЛНР по фиксации военных преступлений украинских военных собирает свидетельства, которые будут рассматривать на будущем трибунале."Мы с мужем и сестрой стояли под окном (своего дома в частном сектора - ред.). Хотели затянуть его пленкой вместо стекла, которое выбило осколками при обстреле. И тут снайпер выстрелил мужу в голову, он осел под забор. Тогда я подумала, что это он прячется от пуль... А снайпер еще два дня не давал забрать тело - всё стрелял по дому", - рассказала Онищенко руководительнице спецкомиссии Анне Сороке.Когда стрельба прекратилась, соседи помогли Наталье оттащить тело во двор. Она похоронила супруга в воронке от снаряда - из-за продолжавшихся боевых действий устроить нормальные похороны было нельзя. "Могилу копали с 15-летней дочерью, а пули летели над головами. Выбежим из укрытия, покопаем. Стрельба начнется - мы опять в укрытие. Так за пять-шесть раз и сделали. А потом взяли документы и деньги и бежали из дома", - рассказала Онищенко.По ее словам, через три улицы они с дочерью встретили бойцов ЛНР, которые показали безопасную дорогу для эвакуации. Их отношение, говорит жительница Рубежного, резко отличалось от того, которое местные жители встречали от украинских военных. "Те только стреляли в спину тем, кто бежит в сторону ЛНР: мол, надо эвакуироваться в сторону Украины. Но там никакой эвакуации организовано не было", - сказала Онищенко.Тело ее мужа было эксгумировано силами спецкомиссии и передано Наталье для захоронения."Дом семьи Онищенко находился в прямой видимости от блокпоста, устроенного украинскими вояками ниже по улице. За несколько дней, которые украинские неонацисты терроризировали жителей, устраивая обыски в домах и досмотры, у украинских боевиков была возможность запомнить каждого в лицо. Следовательно, открывая огонь, украинский убийца прекрасно осознавал, что стреляет в мирного жителя", - говорится в заключении спецкомиссии по этому поводу.Рубежное является частью Северодонецко-Лисичанской агломерации, его население до начала боевых действий превышало 55 тысяч человек. Бои за контроль над городом шли с начала российской спецоперации по демилитаризации Украины. В конце апреля Народная милиция ЛНР подтвердила, что город перешел под контроль республики. Рубежное остается без электро-, газо- и водоснабжения, жители остро нуждаются в лекарствах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220607/spetsoperatsiya-1793470681.html

https://ria.ru/20220603/popasnaya-1792583345.html

https://ria.ru/20220531/donbass-1791760551.html

рубежное

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Свидетельства очевидцев о военных преступлениях Киева Спецкомиссия ЛНР по фиксации военных преступлений Киева собирает все новые свидетельства, которые лягут в основу будущего трибунала. Так, жительница Рубежного рассказала, как украинский снайпер застрелил ее мужа, а потом двое суток не давал подойти к телу. Хоронить мужа пришлось буквально под пулями, женщине помогала ее 15-летняя дочь. 2022-06-10T08:35 true PT2M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, рубежное, луганская народная республика, вооруженные силы украины