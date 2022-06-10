https://ria.ru/20220610/smartfon-1794259267.html

После смартфона: что придет на смену привычным гаджетам

После смартфона: что придет на смену привычным гаджетам - РИА Новости, 10.06.2022

После смартфона: что придет на смену привычным гаджетам

Смартфонам снова предсказали скорое исчезновение. Уже в ближайшие несколько лет они могут повторить судьбу пейджеров, MP3-плееров и кассет. Как это связано с 6G РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T08:00

2022-06-10T08:00

2022-06-10T08:01

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Кирилл Каримов. Смартфонам снова предсказали скорое исчезновение. Уже в ближайшие несколько лет они могут повторить судьбу пейджеров, MP3-плееров и кассет. Как это связано с 6G — в материале РИА Новости.Закат эры смартфонов"Смартфоны — все" — такими сенсационными заголовками разразились СМИ в конце мая, ссылаясь на заявление главы Nokia Пекка Лундмарка в Давосе. На самом деле, топ-менеджер финской компании сказал лишь, что смартфон, каким мы его знаем сегодня, к 2030-му перестанет быть самым распространенным интерфейсом.Привычный гаджет, как считают в Nokia, уже трансформируется. Все дело в сетях 5G, а развертывание шестого поколения мобильной связи в конце этого десятилетия ускорит процесс. Аналогия очевидна: 3G в нулевых сделал возможным собственно смартфон, который за десятилетие отменил многие сегменты электроники, вроде бы крайне успешные и востребованные на рынке.Смартфон в последние годы фактически не развивается, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин."Венец эволюции сегодня — это сенсорный гаджет в разном исполнении, — отмечает он. — У подавляющего большинства общий форм-фактор: прямоугольник без каких-либо кнопок на лицевой поверхности. Но физиология человека никак не изменилась — у нас все те же две руки, две ноги, голова. Смартфоны создают под физиологию, и они уперлись в физические ограничения. Невозможно наращивать диагональ экрана до бесконечности — слишком большими аппаратами неудобно пользоваться".Помимо концептуальных особенностей "стеклянного прямоугольника", нарастает разрыв между ограничениями смартфона и перспективными технологиями. Так, скорости передачи данных все той же 5G (номинальные 1-2 Гбит/с) избыточны для подавляющего большинства сценариев использования трубки. Сети пятого поколения часто называют основой для интернета вещей, в котором смартфон играет роль центра управления.А вот грядущий стандарт 6G, хотя о нем пока мало конкретных данных, позволит объединить цифровой и физический миры. И именно поэтому западные и восточные технологические гиганты наперебой заговорили о метавселенной — раннего прототипа виртуальной реальности, о которой предупреждали футурологи прошлого века. Здесь-то и пригодятся новые устройства.Очки и шлемыАббревиатуры VR (виртуальная реальность) и AR (дополненная реальность) слышали практически все — индустрия не первый год экспериментирует с этим, часто выдавая очередной гаджет за прорыв. Но реальных успехов пока немного. Хрестоматийный пример — очки-гарнитура Google Glass, показанные в 2012-м и даже получившие второе поколение (оставшись при этом экспериментом). Футуристическое устройство с прозрачным дисплеем, сенсорной дужкой и костной передачей звука американская компания так и не вывела на рынок. В 2015-м Glass пополнили кладбище закрытых проектов Google.Но были и разработки, пережившие эксперимент: в частности, голосовой помощник, позволяющий управлять очками — сейчас владельцы Android-смартфонов знают его как Google Ассистент.Углубленное взаимодействие с физиологией человека становится характерной чертой современных гаджетов. В этом отношении интересна концепция носимой электроники — от фитнес-браслета до шлема виртуальной реальности.Устройства следующего поколения получат преимущество над смартфоном благодаря эргономичности: судя по инсайдам, в Apple пытаются создать устройство, которое можно носить несколько часов без дискомфорта. Правда, те же инсайдеры отказались от прошлых предсказаний о том, что гарнитура станет независимой от iPhone. Если это и произойдет, то через несколько поколений гаджета.Что касается VR-шлемов, то пока эти дорогостоящие устройства слишком массивны, а сама технология виртуальной реальности ресурсоемка и не обеспечивает графику, похожую на реальность. Но у кибератлетов они популярны — для них даже создают компьютеры, которые носят в специальном рюкзаке с аккумулятором. Теперь игрок в виртуальном мире не привязан к розетке.Возможно, через несколько лет сильно "похудевшие" шлемы получат широкое распространение, выйдя из категории игрушки для гиков. Так, современный Oculus Quest 2 способен работать как самостоятельное устройство (пускай и со множеством ограничений), в том числе и в рамках метавселенной американской компании Meta*.Чипы под кожейНосимая электроника, виртуальная и дополненная реальности постепенно входят в обиход (QR-код — типичный элемент AR), а впереди маячат другие технологии, сулящие в связке с мобильными сетями фантастические возможности.Несколько лет назад поклонники киберпанка ликовали: имплантирование крошечных чипов под кожу стало реальностью. Это RFID-метки, технологически близкие к NFC — технологии беспроводной передачи данных малого радиуса действия, применяемой в мобильных телефонах, в том числе и для бесконтактной оплаты. Идея выглядела перспективной: имплантом можно открывать двери, расплачиваться, записывать на него медицинскую информацию.В реальности функционал оказался гораздо уже. Банки не рискнули предоставлять таким чипам функционал пластиковой карты, а памяти для данных в метке не хватало. Да и шифрования не было, значит, считать информацию мог любой посторонний при помощи смартфона с NFC."Самое сложное было найти клинику, где такую операцию согласились бы сделать, — вспоминает IT-специалист Сергей Суслов, решившийся вшить чип в руку в 2021-м. — Сам имплант стоил недорого, около 150 долларов. Платить им в магазине не получится. Я его использую как визитку: прикладываешь к нему телефон — и открывается диалог в Telegram. Еще заложил в чип карточку на вход в офис. Первое время на меня все косились: как это я мановением руки открываю турникет. Чип легко достать, так что, когда мне надоест, проблем не будет".Направление умных имплантов до сих пор в зачаточном состоянии — это больше медицина, чем гаджеты. Крупные компании и небольшие стартапы пытаются создавать прототипы "киборг-технологий", но не очень удачно. Скажем, производитель нашумевших глазных имплантов Second Sight, которые частично восстанавливают зрение, чуть не разорился, оставив несколько сотен клиентов без обслуживания.Вездесущий Илон Маск продвигает мозговой имплант Neuralink. Подробностей нет, но известно, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США рассматривает возможность одобрения этой технологии.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220530/staroe-1790196093.html

https://ria.ru/20220413/vr-kvest-1783259484.html

https://ria.ru/20220115/bioimplant-1767936440.html

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Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

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