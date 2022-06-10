https://ria.ru/20220610/severodonetsk-1794575251.html

﻿В промзоне Северодонецка остаются мирные жители, сообщил помощник Кадырова

﻿В промзоне Северодонецка остаются мирные жители, сообщил помощник Кадырова - РИА Новости, 10.06.2022

﻿В промзоне Северодонецка остаются мирные жители, сообщил помощник Кадырова

Около 1 тысячи мирных жителей находятся в промышленной зоне Северодонецка, что затрудняет зачистку этой территории от противника, сообщил помощник главы Чечни... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:07

2022-06-10T15:07

2022-06-10T15:07

специальная военная операция на украине

северодонецк

лисичанск

рамзан кадыров

донбасс

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794504214_0:243:3208:2048_1920x0_80_0_0_6341f800bdab6c8cd36835906341d5f9.jpg

ГРОЗНЫЙ, 10 июн – РИА Новости. Около 1 тысячи мирных жителей находятся в промышленной зоне Северодонецка, что затрудняет зачистку этой территории от противника, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов."Жилой сектор Северодонецка у нас под стопроцентным контролем. <...> Примерно 15-20% промышленной зоны уже зачищено. Нашу работу затрудняет то, что на этом участке находятся мирные жители. Мы думали, их около 300 человек, а вчера мы получили дополнительную информацию с более точными данными: их около 1 тысячи человек. В связи с чем мы продвигаемся медленнее. Эту работу мы вынуждены делать точечно и детально", - сказал Алаудинов в эфире Первого канала .Он добавил, что промзона Северодонецка полностью заблокирована."Для того, чтобы (противнику) уйти из промзоны, есть один маршрут – в направлении Лисичанска. Там есть периметр, где они могут пройти по мосту. Но им надо очень быстро бегать, потому что мост находится под контролем наших артиллеристов. И еще они могут переплыть реку Северский Донец", - сообщил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск.

https://ria.ru/20220610/severodonetsk-1794500369.html

https://ria.ru/20220609/svetlichnoe-1794426636.html

северодонецк

лисичанск

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северодонецк, лисичанск, рамзан кадыров, донбасс, донецкая народная республика