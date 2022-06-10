Украинские войска и нацбаты расстреливали жителей Северодонецка в магазинах
Жительница Северодонецка рассказала, как ВСУ расстреливали мирных граждан в магазинах
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЖилой многоэтажный дом со следами разрушений в Северодонецке
Жилой многоэтажный дом со следами разрушений в Северодонецке. Архивное фото
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 10 июн – РИА Новости. Местная жительница Елена Чайка рассказала РИА Новости, как украинские войска и нацбатальоны, соперничая за территорию города, обстреливали жилые кварталы и расстреливали мирных граждан в магазинах.
"Здесь стояли войска ВСУ и нацбатальоны. Они друг с другом не мирились. И вот оно все летало с одной стороны на другую. Разбивали магазины целенаправленно, мародерили. Потом людей туда приглашали – можете брать продукты, кроме алкоголя и сигарет. Люди туда бежали, потому что голодные. А через полчаса прилетал снаряд, люди погибали в магазинах. И так практически все супермаркеты взорваны", - сказала Чайка.
По ее словам, украинские военные агрессивно вели себя по отношению к мирным гражданам, "не по-доброму". А с российскими военными мирные жители подружились, сообщила Чайка. "Они помогают, приносят продукты", - отметила она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.