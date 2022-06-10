https://ria.ru/20220610/severodonetsk-1794481446.html

Жители Северодонецка рассказали, как хоронили соседей во дворах

Жители Северодонецка рассказали, как хоронили соседей во дворах - РИА Новости, 10.06.2022

Жители Северодонецка рассказали, как хоронили соседей во дворах

Житель освобожденного Северодонецка показал РИА Новости захоронения местных жителей во дворах жилых домов. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T10:56

2022-06-10T10:56

2022-06-10T11:26

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

украина

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791646274_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_4a57b5896ac93460fa36274975a7d50e.jpg

СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 10 июн – РИА Новости. Житель освобожденного Северодонецка показал РИА Новости захоронения местных жителей во дворах жилых домов."Могилы местных парней с этого дома. Один умер от осколков, ранило. Пацаны молодые", - сказал местный житель. По его словам, за захоронение на кладбище просят заплатить приличную сумму, кроме того, везти нужно на кладбище за 20 километров. "Украинцы не пускали", - сообщил житель Северодонецка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220610/snayper-1794456444.html

северодонецк

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, северодонецк, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр