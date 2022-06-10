https://ria.ru/20220610/severodonetsk-1794481446.html
Жители Северодонецка рассказали, как хоронили соседей во дворах
Жители Северодонецка рассказали, как хоронили соседей во дворах - РИА Новости, 10.06.2022
Жители Северодонецка рассказали, как хоронили соседей во дворах
Житель освобожденного Северодонецка показал РИА Новости захоронения местных жителей во дворах жилых домов. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T10:56
2022-06-10T10:56
2022-06-10T11:26
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
украина
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 10 июн – РИА Новости. Житель освобожденного Северодонецка показал РИА Новости захоронения местных жителей во дворах жилых домов."Могилы местных парней с этого дома. Один умер от осколков, ранило. Пацаны молодые", - сказал местный житель. По его словам, за захоронение на кладбище просят заплатить приличную сумму, кроме того, везти нужно на кладбище за 20 километров. "Украинцы не пускали", - сообщил житель Северодонецка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220610/snayper-1794456444.html
северодонецк
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северодонецк, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
10:56 10.06.2022 (обновлено: 11:26 10.06.2022)
Жители Северодонецка рассказали, как хоронили соседей во дворах
Жители Северодонецка рассказали, как украинские боевики не пускали их на кладбища