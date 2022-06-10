Рейтинг@Mail.ru
Сербия не вступит в Евросоюз, не признав Косово, заявил Шольц - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/serbiya-1794561720.html
Сербия не вступит в Евросоюз, не признав Косово, заявил Шольц
Сербия не вступит в Евросоюз, не признав Косово, заявил Шольц - РИА Новости, 10.06.2022
Сербия не вступит в Евросоюз, не признав Косово, заявил Шольц
Вступление в ЕС Сербии и самопровозглашенной республики Косово невозможно без взаимного признания Белграда и Приштины, заявил в ходе визита на Балканы канцлер... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:35
2022-06-10T14:35
в мире
сербия
евросоюз
косово
германия
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773096414_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_f186e5331fb2af7d7c6ab7a55d272877.jpg
БЕЛГРАД, 10 июн – РИА Новости. Вступление в ЕС Сербии и самопровозглашенной республики Косово невозможно без взаимного признания Белграда и Приштины, заявил в ходе визита на Балканы канцлер Германии Олаф Шольц.Германский канцлер в пятницу проводит визит на Западные Балканы, поездку начал с самопровозглашенного Косово. После встречи с "премьером" Альбином Курти Шольц заявил, что введением санкций против РФ косовское "правительство" показало, что "стоит на нашей стороне в международном сообществе" и перешел на тему отношений Белграда и Приштины."Косово и Сербия должны достигнуть всеобъемлющего договора, и спецпредставитель (ЕС по диалогу Мирослав - ред.) Лайчак имеет полную нашу поддержку по этому вопросу… Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания (самопровозглашенного – ред.) Косово и Сербии, потому что две страны не могут стать частью ЕС, не признав одна другую", - приводит слова канцлера Германии Радио и телевидение Косово.Во второй половине дня Шольца ожидают в Белграде, где запланирована его встреча с президентом Сербии Александром Вучичем.
https://ria.ru/20220607/balkany-1793564711.html
сербия
косово
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773096414_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa16b2dde80b41719a062d7197e2b11e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, евросоюз, косово, германия, олаф шольц
14:35 10.06.2022
 
Сербия не вступит в Евросоюз, не признав Косово, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Шольц: Сербия не сможет вступить в Евросоюз без признания независимости Косово

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 10 июн – РИА Новости. Вступление в ЕС Сербии и самопровозглашенной республики Косово невозможно без взаимного признания Белграда и Приштины, заявил в ходе визита на Балканы канцлер Германии Олаф Шольц.
Германский канцлер в пятницу проводит визит на Западные Балканы, поездку начал с самопровозглашенного Косово. После встречи с "премьером" Альбином Курти Шольц заявил, что введением санкций против РФ косовское "правительство" показало, что "стоит на нашей стороне в международном сообществе" и перешел на тему отношений Белграда и Приштины.
"Косово и Сербия должны достигнуть всеобъемлющего договора, и спецпредставитель (ЕС по диалогу Мирослав - ред.) Лайчак имеет полную нашу поддержку по этому вопросу… Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания (самопровозглашенного – ред.) Косово и Сербии, потому что две страны не могут стать частью ЕС, не признав одна другую", - приводит слова канцлера Германии Радио и телевидение Косово.
Во второй половине дня Шольца ожидают в Белграде, где запланирована его встреча с президентом Сербии Александром Вучичем.
Персонал аэропорта проходит мимо стоек регистрации в аэропорту Белграда - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 08:00
Балканы — новый фронт войны с Россией
 
В миреСербияЕвросоюзКосовоГерманияОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала