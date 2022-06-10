https://ria.ru/20220610/serbiya-1794561720.html

Сербия не вступит в Евросоюз, не признав Косово, заявил Шольц

Сербия не вступит в Евросоюз, не признав Косово, заявил Шольц - РИА Новости, 10.06.2022

Сербия не вступит в Евросоюз, не признав Косово, заявил Шольц

Вступление в ЕС Сербии и самопровозглашенной республики Косово невозможно без взаимного признания Белграда и Приштины, заявил в ходе визита на Балканы канцлер... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:35

2022-06-10T14:35

2022-06-10T14:35

в мире

сербия

евросоюз

косово

германия

олаф шольц

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БЕЛГРАД, 10 июн – РИА Новости. Вступление в ЕС Сербии и самопровозглашенной республики Косово невозможно без взаимного признания Белграда и Приштины, заявил в ходе визита на Балканы канцлер Германии Олаф Шольц.Германский канцлер в пятницу проводит визит на Западные Балканы, поездку начал с самопровозглашенного Косово. После встречи с "премьером" Альбином Курти Шольц заявил, что введением санкций против РФ косовское "правительство" показало, что "стоит на нашей стороне в международном сообществе" и перешел на тему отношений Белграда и Приштины."Косово и Сербия должны достигнуть всеобъемлющего договора, и спецпредставитель (ЕС по диалогу Мирослав - ред.) Лайчак имеет полную нашу поддержку по этому вопросу… Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания (самопровозглашенного – ред.) Косово и Сербии, потому что две страны не могут стать частью ЕС, не признав одна другую", - приводит слова канцлера Германии Радио и телевидение Косово.Во второй половине дня Шольца ожидают в Белграде, где запланирована его встреча с президентом Сербии Александром Вучичем.

https://ria.ru/20220607/balkany-1793564711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, евросоюз, косово, германия, олаф шольц