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Новый пакет швейцарских антироссийских санкций вступил в силу - РИА Новости, 10.06.2022
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Новый пакет швейцарских антироссийских санкций вступил в силу
Новый пакет швейцарских антироссийских санкций вступил в силу - РИА Новости, 10.06.2022
Новый пакет швейцарских антироссийских санкций вступил в силу
Новый пакет санкций Швейцарии против России вступил в силу в 19.00 мск в соответствии с документом, опубликованным ранее в пятницу на сайте Федерального совета... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T19:07
2022-06-10T19:07
экономика
владимир путин
россия
сша
сбербанк россии
евросоюз
санкции в отношении россии
швейцария
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МОСКВА, 10 июня – РИА Новости. Новый пакет санкций Швейцарии против России вступил в силу в 19.00 мск в соответствии с документом, опубликованным ранее в пятницу на сайте Федерального совета Швейцарии.Этот пакет полностью сходится с шестым пакетом санкций против России, ранее принятый ЕС, включая эмбарго на поставки российской нефти и исключение четырех российских и белорусских банков, включая Сбербанк, из службы обмена сообщениями SWIFT.Также вступил в силу новый список людей, попадающих под санкции. Он полностью соответствует списку ЕС.Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220610/vuchich-1794650618.html
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экономика, владимир путин, россия, сша, сбербанк россии, евросоюз, санкции в отношении россии, швейцария
19:07 10.06.2022
 
Новый пакет швейцарских антироссийских санкций вступил в силу

Новый пакет санкций Швейцарии против России вступил в силу

© Fotolia / swisshippoФлаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Fotolia / swisshippo
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июня – РИА Новости. Новый пакет санкций Швейцарии против России вступил в силу в 19.00 мск в соответствии с документом, опубликованным ранее в пятницу на сайте Федерального совета Швейцарии.
Этот пакет полностью сходится с шестым пакетом санкций против России, ранее принятый ЕС, включая эмбарго на поставки российской нефти и исключение четырех российских и белорусских банков, включая Сбербанк, из службы обмена сообщениями SWIFT.
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Также вступил в силу новый список людей, попадающих под санкции. Он полностью соответствует списку ЕС.
Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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