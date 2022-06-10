https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794664222.html

Новый пакет швейцарских антироссийских санкций вступил в силу

Новый пакет швейцарских антироссийских санкций вступил в силу - РИА Новости, 10.06.2022

Новый пакет швейцарских антироссийских санкций вступил в силу

Новый пакет санкций Швейцарии против России вступил в силу в 19.00 мск в соответствии с документом, опубликованным ранее в пятницу на сайте Федерального совета... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T19:07

2022-06-10T19:07

2022-06-10T19:07

экономика

владимир путин

россия

сша

сбербанк россии

евросоюз

санкции в отношении россии

швейцария

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МОСКВА, 10 июня – РИА Новости. Новый пакет санкций Швейцарии против России вступил в силу в 19.00 мск в соответствии с документом, опубликованным ранее в пятницу на сайте Федерального совета Швейцарии.Этот пакет полностью сходится с шестым пакетом санкций против России, ранее принятый ЕС, включая эмбарго на поставки российской нефти и исключение четырех российских и белорусских банков, включая Сбербанк, из службы обмена сообщениями SWIFT.Также вступил в силу новый список людей, попадающих под санкции. Он полностью соответствует списку ЕС.Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220610/vuchich-1794650618.html

https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

россия

сша

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экономика, владимир путин, россия, сша, сбербанк россии, евросоюз, санкции в отношении россии, швейцария