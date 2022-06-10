https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794662729.html

Окончания боев на Украине недостаточно для снятия санкций, заявил Шольц

Окончания боев на Украине недостаточно для снятия санкций, заявил Шольц - РИА Новости, 10.06.2022

Окончания боев на Украине недостаточно для снятия санкций, заявил Шольц

Прекращение боевых действий на Украине не будет единственным условием для снятия санкций с России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T19:05

2022-06-10T19:05

2022-06-10T21:42

специальная военная операция на украине

в мире

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евросоюз

олаф шольц

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 10 июн — РИА Новости. Прекращение боевых действий на Украине не будет единственным условием для снятия санкций с России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.Шольц отметил, что все введенные с 2014 года ограничения по-прежнему действуют. Он также добавил, что условием для их прекращения должна стать общая нормализация ситуации. Россия должна достичь согласия и договоренности с Украиной, "которые бы привели к тому, что суверенитет и территориальная целостность будут реально защищены", считает Шольц.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794666673.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, германия, евросоюз, олаф шольц, санкции в отношении россии, москва