https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794662729.html
Окончания боев на Украине недостаточно для снятия санкций, заявил Шольц
Окончания боев на Украине недостаточно для снятия санкций, заявил Шольц - РИА Новости, 10.06.2022
Окончания боев на Украине недостаточно для снятия санкций, заявил Шольц
Прекращение боевых действий на Украине не будет единственным условием для снятия санкций с России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T19:05
2022-06-10T19:05
2022-06-10T21:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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германия
евросоюз
олаф шольц
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 10 июн — РИА Новости. Прекращение боевых действий на Украине не будет единственным условием для снятия санкций с России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.Шольц отметил, что все введенные с 2014 года ограничения по-прежнему действуют. Он также добавил, что условием для их прекращения должна стать общая нормализация ситуации. Россия должна достичь согласия и договоренности с Украиной, "которые бы привели к тому, что суверенитет и территориальная целостность будут реально защищены", считает Шольц.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, германия, евросоюз, олаф шольц, санкции в отношении россии, москва
19:05 10.06.2022 (обновлено: 21:42 10.06.2022)
Окончания боев на Украине недостаточно для снятия санкций, заявил Шольц
Канцлер Шольц: антироссийские санкции не отменят после окончания конфликта на Украине
БЕРЛИН, 10 июн — РИА Новости. Прекращение боевых действий на Украине не будет единственным условием для снятия санкций с России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"К тому, что мы делаем, относится и то, что мы ввели санкции (против России), поэтому правильно и то, чтобы предпринимались усилия, чтобы как можно больше стран присоединились к санкциям, потому что они являются одним из инструментов наряду с поставками вооружений, выделением финансовой помощи, (это. — Прим. ред.) укрепляет возможность помогать Украине, чтобы она сама могла определять свое демократическое будущее, чтобы она защищала свои суверенитет и территориальную целостность и чтобы она в будущем обладала боеспособной армией, которая бы обеспечивала ее независимость. Это то, что кроется за санкциями", — сказал он на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.
Шольц отметил, что все введенные с 2014 года ограничения по-прежнему действуют. Он также добавил, что условием для их прекращения должна стать общая нормализация ситуации. Россия должна достичь согласия и договоренности с Украиной, "которые бы привели к тому, что суверенитет и территориальная целостность будут реально защищены", считает Шольц.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву
. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России
.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.