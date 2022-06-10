https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794608307.html

В Минобрнауки равнодушно отнеслись к санкциям Зеленского против ректоров

В Минобрнауки равнодушно отнеслись к санкциям Зеленского против ректоров - РИА Новости, 10.06.2022

В Минобрнауки равнодушно отнеслись к санкциям Зеленского против ректоров

Минобрнауки РФ с равнодушием относится к включению российских ректоров в санкционный список на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T16:38

2022-06-10T16:38

2022-06-10T16:38

специальная военная операция на украине

в мире

россия

санкции в отношении россии

владимир зеленский

украина

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ с равнодушием относится к включению российских ректоров в санкционный список на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Ранее Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против 236 российских вузов, в том числе МГУ, МГТУ имени Баумана, СПБГУ. Санкции вводятся со дня опубликования документа бессрочно и предусматривают "прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами". Кроме того, санкции введены в отношении ректоров российских вузов, всего в списке 261 фамилия."Минобрнауки России с абсолютным равнодушием относится к решению президента Украины о включении российских ректоров в какой-то санкционный список", - сообщила пресс-служба.

https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794526020.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, санкции в отношении россии, владимир зеленский, украина, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), ситуация в днр и лнр