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В Минобрнауки равнодушно отнеслись к санкциям Зеленского против ректоров - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794608307.html
В Минобрнауки равнодушно отнеслись к санкциям Зеленского против ректоров
В Минобрнауки равнодушно отнеслись к санкциям Зеленского против ректоров - РИА Новости, 10.06.2022
В Минобрнауки равнодушно отнеслись к санкциям Зеленского против ректоров
Минобрнауки РФ с равнодушием относится к включению российских ректоров в санкционный список на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T16:38
2022-06-10T16:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
санкции в отношении россии
владимир зеленский
украина
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ с равнодушием относится к включению российских ректоров в санкционный список на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Ранее Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против 236 российских вузов, в том числе МГУ, МГТУ имени Баумана, СПБГУ. Санкции вводятся со дня опубликования документа бессрочно и предусматривают "прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами". Кроме того, санкции введены в отношении ректоров российских вузов, всего в списке 261 фамилия."Минобрнауки России с абсолютным равнодушием относится к решению президента Украины о включении российских ректоров в какой-то санкционный список", - сообщила пресс-служба.
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в мире, россия, санкции в отношении россии, владимир зеленский, украина, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), ситуация в днр и лнр
16:38 10.06.2022
 
В Минобрнауки равнодушно отнеслись к санкциям Зеленского против ректоров

Минобрнауки равнодушно отнеслось к санкциям Зеленского против ректоров российских вузов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ с равнодушием относится к включению российских ректоров в санкционный список на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против 236 российских вузов, в том числе МГУ, МГТУ имени Баумана, СПБГУ. Санкции вводятся со дня опубликования документа бессрочно и предусматривают "прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами". Кроме того, санкции введены в отношении ректоров российских вузов, всего в списке 261 фамилия.
"Минобрнауки России с абсолютным равнодушием относится к решению президента Украины о включении российских ректоров в какой-то санкционный список", - сообщила пресс-служба.
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