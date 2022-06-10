https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794445317.html

Япония запрещает поставки в Россию грузовиков и бульдозеров

Япония запрещает поставки в Россию грузовиков и бульдозеров - РИА Новости, 10.06.2022

Япония запрещает поставки в Россию грузовиков и бульдозеров

Япония запрещает с 17 июня экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров, сообщил министр экономики, промышленности и торговли страны Коити... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T04:09

2022-06-10T04:09

2022-06-10T06:28

владимир путин

россия

украина

донбасс

санкции в отношении россии

япония

в мире

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ТОКИО, 10 июн – РИА Новости. Япония запрещает с 17 июня экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров, сообщил министр экономики, промышленности и торговли страны Коити Хагиудо.Ранее Япония запретила поставлять в Россию предметы роскоши, включая автомобили класса люкс, дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещен экспорт высокотехнологичного оборудования для нефтепереработки, квантовых компьютеров и их компонентов, электронных и атомно-силовых микроскопов, 3D-принтеров и расходных материалов к ним.Также запрещено поставлять в Россию оборудование для производства органических светодиодов, микроэлектромеханических схем, высокоэффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов. Запрещен и экспорт оборудования для охлаждения, предназначенного для крайне низких температур, и материалов, осложняющих обнаружение электромагнитных волн.Санкции, принятые правительством Японии с начала событий на Украине, распространяются на 507 человек из России, 253 человек из ЛНР и ДНР, 201 российскую компанию и организацию, 11 банков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Западные страны после начала спецоперации ввели против Москвы новые санкции. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства подчеркивал, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться и ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220609/tseny-1794434269.html

https://ria.ru/20220607/rosselkhozbank-1793677955.html

россия

украина

донбасс

япония

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владимир путин, россия, украина, донбасс, санкции в отношении россии, япония, в мире