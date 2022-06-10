https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794442137.html

Названы страны, которые свели на нет санкции Запада против России

Названы страны, которые свели на нет санкции Запада против России - РИА Новости, 10.06.2022

Названы страны, которые свели на нет санкции Запада против России

Из-за роста закупок российских энергоресурсов Китаем и Индией эффективность санкций Запада в отношении Москвы снижается, при этом есть опасения, что все больше... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T01:40

2022-06-10T01:40

2022-06-10T05:21

в мире

китай

индия

россия

евросоюз

сша

владимир путин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Из-за роста закупок российских энергоресурсов Китаем и Индией эффективность санкций Запада в отношении Москвы снижается, при этом есть опасения, что все больше стран будут совершать по отношению к рестрикциям "обходные маневры", говорится в статье издания Nihon Keizai.Как отмечает издание, в то время как США и Евросоюз ввели ограничения на поставки российский нефти, Китай и Индия увеличивают ее закупки, при этом доходы России от увеличения объема поставок ресурсов альтернативным приобретателям только возросли. "В частности, она получает повышенные доходы от экспорта своих энергоносителей при поддержке китайско-индийских закупок, при этом эффективность санкций США и Европы существенно снижается", - пишет Nihon Keizai.По данным компании Refinitiv, объем сырой нефти, импортируемой Китаем из России морским путем, без учета трубопроводов, в мае составил около 800 000 баррелей в сутки, увеличившись более чем на 40% по сравнению с январем, а морской импорт российской нефти в Индию вырос с нуля в январе до чуть менее 700 000 баррелей в день в мае. "Это очень впечатляющие цифры", - подчеркивает издание.Помимо этого, в то время как закупки российского угля в Японии и других стран сократились, его экспорт в Индию значительно увеличился, Китай также работает над расширением поставок этого ресурса, говорится в статье. При этом высока вероятность того, что летом значительно вырастет импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) Китаем, также сообщается, что индийские энергетические компании значительно расширили спотовые закупки СПГ из России."Следует учитывать и такой важный момент. Хотя поставки российского трубопроводного природного газа в некоторые европейские страны и были приостановлены (например, в Польшу и Болгарию), это никак не повлияло на них в плане сокращения в целом. Наоборот, они даже увеличиваются на фоне существенного роста европейских цен на импортируемый природный газ," – указывает Nihon Keizai.США и Европа просят Китай и Индию не покупать российские нефть и уголь, но при стремительном росте мировых цен на энергоносители экономическая выгода от приобретения подешевевшей российской продукции велика, отмечается в материале. "Также есть опасения, что все больше стран и организаций будут совершать по отношению к санкциям обходные маневры, например, подделывать регистрацию судов и пункты назначения", - резюмирует издание.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Брюссель всерьез рассматривает вариант отказа от российских нефти и газа. На прошлой неделе постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков. Венгрия заявляла, что согласится на новые антироссийские санкции, только если ей предоставят гарантии поставок топлива.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220603/indiya-1792973688.html

https://ria.ru/20220607/neft-1793548118.html

китай

индия

россия

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в мире, китай, индия, россия, евросоюз, сша, владимир путин, санкции в отношении россии