https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794442137.html
Названы страны, которые свели на нет санкции Запада против России
Названы страны, которые свели на нет санкции Запада против России - РИА Новости, 10.06.2022
Названы страны, которые свели на нет санкции Запада против России
Из-за роста закупок российских энергоресурсов Китаем и Индией эффективность санкций Запада в отношении Москвы снижается, при этом есть опасения, что все больше... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T01:40
2022-06-10T01:40
2022-06-10T05:21
в мире
китай
индия
россия
евросоюз
сша
владимир путин
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_0:230:3232:2048_1920x0_80_0_0_89d58e36fde2ba3ce1f3ac4cc24d549c.jpg
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Из-за роста закупок российских энергоресурсов Китаем и Индией эффективность санкций Запада в отношении Москвы снижается, при этом есть опасения, что все больше стран будут совершать по отношению к рестрикциям "обходные маневры", говорится в статье издания Nihon Keizai.Как отмечает издание, в то время как США и Евросоюз ввели ограничения на поставки российский нефти, Китай и Индия увеличивают ее закупки, при этом доходы России от увеличения объема поставок ресурсов альтернативным приобретателям только возросли. "В частности, она получает повышенные доходы от экспорта своих энергоносителей при поддержке китайско-индийских закупок, при этом эффективность санкций США и Европы существенно снижается", - пишет Nihon Keizai.По данным компании Refinitiv, объем сырой нефти, импортируемой Китаем из России морским путем, без учета трубопроводов, в мае составил около 800 000 баррелей в сутки, увеличившись более чем на 40% по сравнению с январем, а морской импорт российской нефти в Индию вырос с нуля в январе до чуть менее 700 000 баррелей в день в мае. "Это очень впечатляющие цифры", - подчеркивает издание.Помимо этого, в то время как закупки российского угля в Японии и других стран сократились, его экспорт в Индию значительно увеличился, Китай также работает над расширением поставок этого ресурса, говорится в статье. При этом высока вероятность того, что летом значительно вырастет импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) Китаем, также сообщается, что индийские энергетические компании значительно расширили спотовые закупки СПГ из России."Следует учитывать и такой важный момент. Хотя поставки российского трубопроводного природного газа в некоторые европейские страны и были приостановлены (например, в Польшу и Болгарию), это никак не повлияло на них в плане сокращения в целом. Наоборот, они даже увеличиваются на фоне существенного роста европейских цен на импортируемый природный газ," – указывает Nihon Keizai.США и Европа просят Китай и Индию не покупать российские нефть и уголь, но при стремительном росте мировых цен на энергоносители экономическая выгода от приобретения подешевевшей российской продукции велика, отмечается в материале. "Также есть опасения, что все больше стран и организаций будут совершать по отношению к санкциям обходные маневры, например, подделывать регистрацию судов и пункты назначения", - резюмирует издание.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Брюссель всерьез рассматривает вариант отказа от российских нефти и газа. На прошлой неделе постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков. Венгрия заявляла, что согласится на новые антироссийские санкции, только если ей предоставят гарантии поставок топлива.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
https://ria.ru/20220603/indiya-1792973688.html
https://ria.ru/20220607/neft-1793548118.html
китай
индия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755654839_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_4ebd29a1419e64fc7cb822165818f459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, индия, россия, евросоюз, сша, владимир путин, санкции в отношении россии
01:40 10.06.2022 (обновлено: 05:21 10.06.2022)
Названы страны, которые свели на нет санкции Запада против России
Nihon Keizai: Китай и Индия снижают эффективность санкций Запада против России
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости.
Из-за роста закупок российских энергоресурсов Китаем и Индией эффективность санкций Запада в отношении Москвы снижается, при этом есть опасения, что все больше стран будут совершать по отношению к рестрикциям "обходные маневры", говорится
в статье издания Nihon Keizai.
Как отмечает издание, в то время как США
и Евросоюз ввели ограничения на поставки российский нефти, Китай
и Индия
увеличивают ее закупки, при этом доходы России
от увеличения объема поставок ресурсов альтернативным приобретателям только возросли. "В частности, она получает повышенные доходы от экспорта своих энергоносителей при поддержке китайско-индийских закупок, при этом эффективность санкций США и Европы существенно снижается", - пишет Nihon Keizai.
По данным компании Refinitiv, объем сырой нефти, импортируемой Китаем из России морским путем, без учета трубопроводов, в мае составил около 800 000 баррелей в сутки, увеличившись более чем на 40% по сравнению с январем, а морской импорт российской нефти в Индию вырос с нуля в январе до чуть менее 700 000 баррелей в день в мае. "Это очень впечатляющие цифры", - подчеркивает издание.
Помимо этого, в то время как закупки российского угля в Японии и других стран сократились, его экспорт в Индию значительно увеличился, Китай также работает над расширением поставок этого ресурса, говорится в статье. При этом высока вероятность того, что летом значительно вырастет импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) Китаем, также сообщается, что индийские энергетические компании значительно расширили спотовые закупки СПГ из России.
"Следует учитывать и такой важный момент. Хотя поставки российского трубопроводного природного газа в некоторые европейские страны и были приостановлены (например, в Польшу и Болгарию), это никак не повлияло на них в плане сокращения в целом. Наоборот, они даже увеличиваются на фоне существенного роста европейских цен на импортируемый природный газ," – указывает Nihon Keizai.
США и Европа просят Китай и Индию не покупать российские нефть и уголь, но при стремительном росте мировых цен на энергоносители экономическая выгода от приобретения подешевевшей российской продукции велика, отмечается в материале. "Также есть опасения, что все больше стран и организаций будут совершать по отношению к санкциям обходные маневры, например, подделывать регистрацию судов и пункты назначения", - резюмирует издание.
После начала российской военной спецоперации на Украине
Запад усилил санкционное давление на Москву. Брюссель всерьез рассматривает вариант отказа от российских нефти и газа. На прошлой неделе постпреды ЕС
утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков. Венгрия заявляла, что согласится на новые антироссийские санкции, только если ей предоставят гарантии поставок топлива.
Как отмечал президент Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>