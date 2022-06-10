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США предложили создать коалицию стран, вводящих санкции против России - РИА Новости, 10.06.2022
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США предложили создать коалицию стран, вводящих санкции против России
США предложили создать коалицию стран, вводящих санкции против России - РИА Новости, 10.06.2022
США предложили создать коалицию стран, вводящих санкции против России
Министр финансов США Джанет Йеллен предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против России из-за специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T00:14
2022-06-10T07:28
джо байден
владимир путин
россия
сша
евросоюз
санкции
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против России из-за специальной военной операции на Украине.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Администрация президента США Джо Байдена пытается добиться расширения круга стран, поддерживающих санкции.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства подчеркивал, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться и ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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джо байден, владимир путин, россия, сша, евросоюз, санкции, в мире
00:14 10.06.2022 (обновлено: 07:28 10.06.2022)
 
США предложили создать коалицию стран, вводящих санкции против России

Глава минфина США Йеллен призвала создать коалицию стран, вводящих санкции против России

© AP Photo / Andrew HarnikМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против России из-за специальной военной операции на Украине.

"На мой взгляд, нам необходима достаточно многочисленная группа стран, которые были бы согласны вводить санкции против России. Создание такой коалиции необходимо, чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе", - сказала она в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times.

Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Администрация президента США Джо Байдена пытается добиться расширения круга стран, поддерживающих санкции.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства подчеркивал, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться и ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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