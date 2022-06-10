00:14 10.06.2022 (обновлено: 07:28 10.06.2022)
США предложили создать коалицию стран, вводящих санкции против России
Глава минфина США Йеллен призвала создать коалицию стран, вводящих санкции против России
© AP Photo / Andrew HarnikМинистр финансов США Джанет Йеллен
© AP Photo / Andrew Harnik
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против России из-за специальной военной операции на Украине.
"На мой взгляд, нам необходима достаточно многочисленная группа стран, которые были бы согласны вводить санкции против России. Создание такой коалиции необходимо, чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе", - сказала она в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Администрация президента США Джо Байдена пытается добиться расширения круга стран, поддерживающих санкции.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства подчеркивал, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться и ее нельзя жестко изолировать в современном мире.