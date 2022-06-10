https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794437188.html

США предложили создать коалицию стран, вводящих санкции против России

США предложили создать коалицию стран, вводящих санкции против России - РИА Новости, 10.06.2022

США предложили создать коалицию стран, вводящих санкции против России

Министр финансов США Джанет Йеллен предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против России из-за специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T00:14

2022-06-10T00:14

2022-06-10T07:28

джо байден

владимир путин

россия

сша

евросоюз

санкции

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен предложила создать коалицию стран, вводящих санкции против России из-за специальной военной операции на Украине.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Администрация президента США Джо Байдена пытается добиться расширения круга стран, поддерживающих санкции.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства подчеркивал, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться и ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

https://ria.ru/20220609/tseny-1794434269.html

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джо байден, владимир путин, россия, сша, евросоюз, санкции, в мире