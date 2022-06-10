https://ria.ru/20220610/rusalki-1794475629.html

"Злая русалка — это черный пиар". Сюрпризы славянского бестиария

"Злая русалка — это черный пиар". Сюрпризы славянского бестиария - РИА Новости, 10.06.2022

"Злая русалка — это черный пиар". Сюрпризы славянского бестиария

Русалки в славянской мифологии были без хвостов и не соблазняли мужчин. Упыри - вовсе не похожи на вампиров-аристократов. А в бане, как считалось, жил банник, которого нужно было подкармливать, чтобы он не обиделся.

2022-06-10T12:00

2022-06-10T12:00

2022-06-10T15:25

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“Злая русалка - это черный пиар”. Сюрпризы славянского бестиария Русалки в славянской мифологии были без хвостов и не соблазняли мужчин. Упыри - вовсе не похожи на вампиров-аристократов. А в бане, как считалось, жил банник, которого нужно было подкармливать, чтобы он не обиделся. Разбираем славянский “бестиарий” перед Русальной неделей (когда, по преданиям, русалки могут защекотать до смерти или заманить в омут). audio/mpeg

“Злая русалка - это черный пиар”. Сюрпризы славянского бестиария Русалки в славянской мифологии были без хвостов и не соблазняли мужчин. Упыри - вовсе не похожи на вампиров-аристократов. А в бане, как считалось, жил банник, которого нужно было подкармливать, чтобы он не обиделся. Разбираем славянский “бестиарий” перед Русальной неделей (когда, по преданиям, русалки могут защекотать до смерти или заманить в омут). audio/mpeg

Разбираем славянский "бестиарий" перед Русальной неделей (когда, по преданиям, русалки могут защекотать до смерти или заманить в омут). О русалках, упырях и банниках рассказывают экскурсовод первого Музея славянской мифологии в Томске Виктория Корепанова и Владимир Егоров из “Наукодеревни у истоков” - подмосковного центра, где изучают славянские традиции.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Звукорежиссер Андрей ТемновГолоса эпизода: Наталия Шашина, Дарья ДубининаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграм и канал в Яндекс.Дзене

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подкаст, аудио, история, россия, мифы, легенды, сказки