https://ria.ru/20220610/rusalki-1794475629.html
"Злая русалка — это черный пиар". Сюрпризы славянского бестиария
"Злая русалка — это черный пиар". Сюрпризы славянского бестиария - РИА Новости, 10.06.2022
"Злая русалка — это черный пиар". Сюрпризы славянского бестиария
Русалки в славянской мифологии были без хвостов и не соблазняли мужчин. Упыри - вовсе не похожи на вампиров-аристократов. А в бане, как считалось, жил банник, которого нужно было подкармливать, чтобы он не обиделся.
2022-06-10T12:00
2022-06-10T12:00
2022-06-10T15:25
какая-то мистика
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мифы
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“Злая русалка - это черный пиар”. Сюрпризы славянского бестиария
Русалки в славянской мифологии были без хвостов и не соблазняли мужчин. Упыри - вовсе не похожи на вампиров-аристократов. А в бане, как считалось, жил банник, которого нужно было подкармливать, чтобы он не обиделся. Разбираем славянский “бестиарий” перед Русальной неделей (когда, по преданиям, русалки могут защекотать до смерти или заманить в омут).
audio/mpeg
“Злая русалка - это черный пиар”. Сюрпризы славянского бестиария
Русалки в славянской мифологии были без хвостов и не соблазняли мужчин. Упыри - вовсе не похожи на вампиров-аристократов. А в бане, как считалось, жил банник, которого нужно было подкармливать, чтобы он не обиделся. Разбираем славянский “бестиарий” перед Русальной неделей (когда, по преданиям, русалки могут защекотать до смерти или заманить в омут).
audio/mpeg
Разбираем славянский "бестиарий" перед Русальной неделей (когда, по преданиям, русалки могут защекотать до смерти или заманить в омут). О русалках, упырях и банниках рассказывают экскурсовод первого Музея славянской мифологии в Томске Виктория Корепанова и Владимир Егоров из “Наукодеревни у истоков” - подмосковного центра, где изучают славянские традиции.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Звукорежиссер Андрей ТемновГолоса эпизода: Наталия Шашина, Дарья ДубининаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграм и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио, история, россия, мифы, легенды, сказки
12:00 10.06.2022 (обновлено: 15:25 10.06.2022)
"Злая русалка — это черный пиар". Сюрпризы славянского бестиария
Русалки в славянской мифологии были без хвостов и не соблазняли мужчин. Упыри - вовсе не похожи на вампиров-аристократов. А в бане, как считалось, жил банник, которого нужно было подкармливать, чтобы он не обиделся.