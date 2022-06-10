https://ria.ru/20220610/rossiya-1794454389.html

Россия готова к преодолению конфронтации с Западом, заявила Матвиенко

Россия готова к преодолению конфронтации с Западом, заявила Матвиенко - РИА Новости, 10.06.2022

Россия готова к преодолению конфронтации с Западом, заявила Матвиенко

Россия и Запад живут на одной планете и поэтому обречены на взаимодействие, РФ к преодолению нынешней конфронтации с Западом, заявила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T08:06

2022-06-10T08:06

2022-06-10T08:06

россия

европа

совет федерации рф

общество

валентина матвиенко

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия и Запад живут на одной планете и поэтому обречены на взаимодействие, РФ к преодолению нынешней конфронтации с Западом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Вместе с тем, по ее словам, такое преодоление не должно идти вразрез с интересами России."Мы живем на одной планете и обречены на взаимодействие. Очень жаль, что другая сторона сейчас не хочет этого понимать. Всякий раз отказываясь от части общечеловеческого, Запад тем самым обедняет себя и свое будущее. В России "западофобии" нет. Мы готовы к преодолению нынешней конфронтации, но, естественно, не в ущерб нашим интересам", - написала она в своём блоге на сайте Совфеда, посвящённом отмечаемому 12 июня Дню России.При этом, подчеркнула спикер, россияне должны постоянно помнить, что русофобия в Европе имеет глубокие корни, происходящее сегодня не "внезапный, кратковременный" эпизод, а постоянная составляющая общественно-политической жизни Запада. "И мы должны это учитывать во всем: в политике, в экономике, в культуре", - убеждена Матвиенко.Она привела слова русского социолога и идеолога панславизма, выдающегося российского мыслителя, основоположника теории цивилизаций Николая Данилевского, писавшего, что Европа видит в Руси не только чуждое, но и враждебное начало."Сказанное не означает, что я призываю закрыться и ненавидеть Запад", - добавила Матвиенко.

https://ria.ru/20220610/biznes-1794444337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, европа, совет федерации рф, общество, валентина матвиенко