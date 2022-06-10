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Россия готова к преодолению конфронтации с Западом, заявила Матвиенко - РИА Новости, 10.06.2022
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Россия готова к преодолению конфронтации с Западом, заявила Матвиенко
Россия готова к преодолению конфронтации с Западом, заявила Матвиенко - РИА Новости, 10.06.2022
Россия готова к преодолению конфронтации с Западом, заявила Матвиенко
Россия и Запад живут на одной планете и поэтому обречены на взаимодействие, РФ к преодолению нынешней конфронтации с Западом, заявила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T08:06
2022-06-10T08:06
россия
европа
совет федерации рф
общество
валентина матвиенко
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия и Запад живут на одной планете и поэтому обречены на взаимодействие, РФ к преодолению нынешней конфронтации с Западом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Вместе с тем, по ее словам, такое преодоление не должно идти вразрез с интересами России."Мы живем на одной планете и обречены на взаимодействие. Очень жаль, что другая сторона сейчас не хочет этого понимать. Всякий раз отказываясь от части общечеловеческого, Запад тем самым обедняет себя и свое будущее. В России "западофобии" нет. Мы готовы к преодолению нынешней конфронтации, но, естественно, не в ущерб нашим интересам", - написала она в своём блоге на сайте Совфеда, посвящённом отмечаемому 12 июня Дню России.При этом, подчеркнула спикер, россияне должны постоянно помнить, что русофобия в Европе имеет глубокие корни, происходящее сегодня не "внезапный, кратковременный" эпизод, а постоянная составляющая общественно-политической жизни Запада. "И мы должны это учитывать во всем: в политике, в экономике, в культуре", - убеждена Матвиенко.Она привела слова русского социолога и идеолога панславизма, выдающегося российского мыслителя, основоположника теории цивилизаций Николая Данилевского, писавшего, что Европа видит в Руси не только чуждое, но и враждебное начало."Сказанное не означает, что я призываю закрыться и ненавидеть Запад", - добавила Матвиенко.
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россия, европа, совет федерации рф, общество, валентина матвиенко
08:06 10.06.2022
 
Россия готова к преодолению конфронтации с Западом, заявила Матвиенко

Матвиенко: Россия готова к преодолению конфронтации с Западом, но не в ущерб интересам

© Фото : пресс-служба СФВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Фото : пресс-служба СФ
Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия и Запад живут на одной планете и поэтому обречены на взаимодействие, РФ к преодолению нынешней конфронтации с Западом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Вместе с тем, по ее словам, такое преодоление не должно идти вразрез с интересами России.
"Мы живем на одной планете и обречены на взаимодействие. Очень жаль, что другая сторона сейчас не хочет этого понимать. Всякий раз отказываясь от части общечеловеческого, Запад тем самым обедняет себя и свое будущее. В России "западофобии" нет. Мы готовы к преодолению нынешней конфронтации, но, естественно, не в ущерб нашим интересам", - написала она в своём блоге на сайте Совфеда, посвящённом отмечаемому 12 июня Дню России.
При этом, подчеркнула спикер, россияне должны постоянно помнить, что русофобия в Европе имеет глубокие корни, происходящее сегодня не "внезапный, кратковременный" эпизод, а постоянная составляющая общественно-политической жизни Запада. "И мы должны это учитывать во всем: в политике, в экономике, в культуре", - убеждена Матвиенко.
Она привела слова русского социолога и идеолога панславизма, выдающегося российского мыслителя, основоположника теории цивилизаций Николая Данилевского, писавшего, что Европа видит в Руси не только чуждое, но и враждебное начало.
"Сказанное не означает, что я призываю закрыться и ненавидеть Запад", - добавила Матвиенко.
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