Рейтинг@Mail.ru
ЦБ заявил о растущих рисках глобальной рецессии - РИА Новости, 10.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220610/retsessiya-1794548402.html
ЦБ заявил о растущих рисках глобальной рецессии
ЦБ заявил о растущих рисках глобальной рецессии - РИА Новости, 10.06.2022
ЦБ заявил о растущих рисках глобальной рецессии
Банк России видит растущие риски глобальной рецессии, что угрожает внешнему спросу на товары российского экспорта, следует из заявления регулятора по итогам... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:01
2022-06-10T14:01
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
рецессия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512065_0:0:3302:1857_1920x0_80_0_0_289a6f41b106f7d9712380b3ebf98a8e.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Банк России видит растущие риски глобальной рецессии, что угрожает внешнему спросу на товары российского экспорта, следует из заявления регулятора по итогам заседания совета директоров."Реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта", - заявил ЦБ.В то же время более устойчивый рост экспорта по сравнению с динамикой импорта и, следовательно, значительный профицит торгового баланса РФ могут оказать дезинфляционное влияние, отметил регулятор.Банк России в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта - до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций.
https://ria.ru/20220610/vvp-1794540254.html
https://ria.ru/20220610/valyuta-1794485398.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512065_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_48349666c1033bd8c31ed58b2d508e24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), рецессия
14:01 10.06.2022
 
ЦБ заявил о растущих рисках глобальной рецессии

ЦБ заявил о растущих рисках глобальной рецессии, угрожающих экспорту российских товаров

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Банк России видит растущие риски глобальной рецессии, что угрожает внешнему спросу на товары российского экспорта, следует из заявления регулятора по итогам заседания совета директоров.
"Реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта", - заявил ЦБ.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 13:36
Снижение ВВП России по итогам года может оказаться меньше прогноза
В то же время более устойчивый рост экспорта по сравнению с динамикой импорта и, следовательно, значительный профицит торгового баланса РФ могут оказать дезинфляционное влияние, отметил регулятор.
Банк России в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта - до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
Вчера, 11:11
Банки на фоне санкций могут перестать предлагать клиентам валютные продукты
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Рецессия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала