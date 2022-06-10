https://ria.ru/20220610/retsessiya-1794548402.html
ЦБ заявил о растущих рисках глобальной рецессии
ЦБ заявил о растущих рисках глобальной рецессии - РИА Новости, 10.06.2022
ЦБ заявил о растущих рисках глобальной рецессии
Банк России видит растущие риски глобальной рецессии, что угрожает внешнему спросу на товары российского экспорта, следует из заявления регулятора по итогам... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:01
2022-06-10T14:01
2022-06-10T14:01
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
рецессия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512065_0:0:3302:1857_1920x0_80_0_0_289a6f41b106f7d9712380b3ebf98a8e.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Банк России видит растущие риски глобальной рецессии, что угрожает внешнему спросу на товары российского экспорта, следует из заявления регулятора по итогам заседания совета директоров."Реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта", - заявил ЦБ.В то же время более устойчивый рост экспорта по сравнению с динамикой импорта и, следовательно, значительный профицит торгового баланса РФ могут оказать дезинфляционное влияние, отметил регулятор.Банк России в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта - до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций.
https://ria.ru/20220610/vvp-1794540254.html
https://ria.ru/20220610/valyuta-1794485398.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512065_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_48349666c1033bd8c31ed58b2d508e24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), рецессия
ЦБ заявил о растущих рисках глобальной рецессии
ЦБ заявил о растущих рисках глобальной рецессии, угрожающих экспорту российских товаров