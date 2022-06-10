https://ria.ru/20220610/retsessiya-1794548402.html

ЦБ заявил о растущих рисках глобальной рецессии

ЦБ заявил о растущих рисках глобальной рецессии - РИА Новости, 10.06.2022

ЦБ заявил о растущих рисках глобальной рецессии

Банк России видит растущие риски глобальной рецессии, что угрожает внешнему спросу на товары российского экспорта, следует из заявления регулятора по итогам... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T14:01

2022-06-10T14:01

2022-06-10T14:01

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

рецессия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Банк России видит растущие риски глобальной рецессии, что угрожает внешнему спросу на товары российского экспорта, следует из заявления регулятора по итогам заседания совета директоров."Реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта", - заявил ЦБ.В то же время более устойчивый рост экспорта по сравнению с динамикой импорта и, следовательно, значительный профицит торгового баланса РФ могут оказать дезинфляционное влияние, отметил регулятор.Банк России в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта - до 9,5% годовых, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций.

https://ria.ru/20220610/vvp-1794540254.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), рецессия