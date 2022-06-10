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При обстреле ВСУ Кировского района Донецка ранен мирный житель

При обстреле ВСУ Кировского района Донецка ранен мирный житель - РИА Новости, 10.06.2022

При обстреле ВСУ Кировского района Донецка ранен мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T15:25

2022-06-10T15:25

2022-06-10T15:25

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) нанесли массированный артиллерийский удар по Кировскому району Донецка. По улице Конева ранение получил мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Кроме того, отмечается, что в результате обстрела были повреждены жилые дома, местами перебит газопровод.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что в 12.40 мск украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Кировскому району Донецка.

кировский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кировский район, донецк (днр), донецкая народная республика