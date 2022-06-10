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Приговор за сбор секретных данных блогеру Пыжу вступил в силу - РИА Новости, 10.06.2022
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Приговор за сбор секретных данных блогеру Пыжу вступил в силу
Приговор за сбор секретных данных блогеру Пыжу вступил в силу - РИА Новости, 10.06.2022
Приговор за сбор секретных данных блогеру Пыжу вступил в силу
Вступил в силу приговор YouTube-блогеру Андрею Пыжу в 5 лет колонии за незаконный сбор секретных сведений о режимных объектах Москвы, говорится в сообщении УФСБ РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:29
2022-06-10T11:29
происшествия
москва
московский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вступил в силу приговор YouTube-блогеру Андрею Пыжу в 5 лет колонии за незаконный сбор секретных сведений о режимных объектах Москвы, говорится в сообщении УФСБ России по городу Москве и области.Ранее сообщалось, что Мосгорсуд приговорил к 5 годам колонии Пыжа за незаконное распространение сведений, являющихся государственной тайной."Вступил в законную силу обвинительный приговор гражданину России и Украины, причастному к незаконному получению сведений, составляющих государственную тайну", - говорится в сообщении.Отмечается, что в августе 2020 года была пресечена противоправная деятельность гражданина России и Украины Пыжа, причастного к незаконному получению сведений, составляющих гостайну, для их передачи на Украину.Установлено, что Пыж, не имея допуска к секретным сведениям, через пособника получил материалы об особенностях режимных объектов Москвы, а также техсредствах городской инфраструктуры, составляющих гостайну с грифом "секретно" и "совершенно секретно". При получении от посредника очередных секретных сведений Пыж был задержан сотрудниками ФСБ России с поличным.
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происшествия, москва, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
11:29 10.06.2022
 
Приговор за сбор секретных данных блогеру Пыжу вступил в силу

Приговор в пять лет колонии за сбор секретных данных блогеру Пыжу вступил в силу

© Фото : @urban_msh/Innstagram Андрей Пыж
 Андрей Пыж - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© Фото : @urban_msh/Innstagram
Андрей Пыж. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вступил в силу приговор YouTube-блогеру Андрею Пыжу в 5 лет колонии за незаконный сбор секретных сведений о режимных объектах Москвы, говорится в сообщении УФСБ России по городу Москве и области.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд приговорил к 5 годам колонии Пыжа за незаконное распространение сведений, являющихся государственной тайной.
"Вступил в законную силу обвинительный приговор гражданину России и Украины, причастному к незаконному получению сведений, составляющих государственную тайну", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в августе 2020 года была пресечена противоправная деятельность гражданина России и Украины Пыжа, причастного к незаконному получению сведений, составляющих гостайну, для их передачи на Украину.
Установлено, что Пыж, не имея допуска к секретным сведениям, через пособника получил материалы об особенностях режимных объектов Москвы, а также техсредствах городской инфраструктуры, составляющих гостайну с грифом "секретно" и "совершенно секретно". При получении от посредника очередных секретных сведений Пыж был задержан сотрудниками ФСБ России с поличным.
Олег Митволь - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
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