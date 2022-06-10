https://ria.ru/20220610/pyzh-1794490022.html

Приговор за сбор секретных данных блогеру Пыжу вступил в силу

Приговор за сбор секретных данных блогеру Пыжу вступил в силу - РИА Новости, 10.06.2022

Приговор за сбор секретных данных блогеру Пыжу вступил в силу

Вступил в силу приговор YouTube-блогеру Андрею Пыжу в 5 лет колонии за незаконный сбор секретных сведений о режимных объектах Москвы, говорится в сообщении УФСБ РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T11:29

2022-06-10T11:29

2022-06-10T11:29

происшествия

москва

московский городской суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вступил в силу приговор YouTube-блогеру Андрею Пыжу в 5 лет колонии за незаконный сбор секретных сведений о режимных объектах Москвы, говорится в сообщении УФСБ России по городу Москве и области.Ранее сообщалось, что Мосгорсуд приговорил к 5 годам колонии Пыжа за незаконное распространение сведений, являющихся государственной тайной."Вступил в законную силу обвинительный приговор гражданину России и Украины, причастному к незаконному получению сведений, составляющих государственную тайну", - говорится в сообщении.Отмечается, что в августе 2020 года была пресечена противоправная деятельность гражданина России и Украины Пыжа, причастного к незаконному получению сведений, составляющих гостайну, для их передачи на Украину.Установлено, что Пыж, не имея допуска к секретным сведениям, через пособника получил материалы об особенностях режимных объектов Москвы, а также техсредствах городской инфраструктуры, составляющих гостайну с грифом "секретно" и "совершенно секретно". При получении от посредника очередных секретных сведений Пыж был задержан сотрудниками ФСБ России с поличным.

https://ria.ru/20220610/mitvol-1794468330.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, московский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)