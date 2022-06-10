https://ria.ru/20220610/putin-1794553039.html
Путин заявил, что визит главы Туркмении говорит об особых отношениях стран
Путин заявил, что визит главы Туркмении говорит об особых отношениях стран - РИА Новости, 10.06.2022
Путин заявил, что визит главы Туркмении говорит об особых отношениях стран
Президент России Владимир Путин заявил, что выбор России новым президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым в качестве первой страны для зарубежного визита... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T14:10
2022-06-10T14:10
2022-06-10T14:10
россия
владимир путин
туркмения
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что выбор России новым президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым в качестве первой страны для зарубежного визита говорит об особом характере отношений между государствами."Я очень рад вас видеть, добро пожаловать в Россию. Нам очень приятно, что первый свой государственный зарубежный визит вы осуществляете в нашу страну. Это лишний раз подчеркивает особый характер наших отношений", - сказал Путин в начале встречи.
https://ria.ru/20220610/turkmeniya-1794552739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, туркмения
Путин заявил, что визит главы Туркмении говорит об особых отношениях стран
Путин заявил, что визит президента Туркмении в Россию говорит об особых отношениях стран