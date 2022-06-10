https://ria.ru/20220610/putin-1794536056.html
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 10.06.2022
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:20
2022-06-10T13:20
2022-06-10T13:21
общество
владимир путин
россия
фомнибус
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 78% опрошенных заявили о доверии президенту, 13% опрошенных "скорее не доверяют" президенту РФ, 9% респондентов затруднились ответить.По мнению 81% опрошенных, Владимир Путин скорее хорошо работает на своем посту, 10% участников опроса считают, что президент работает "скорее плохо". Еще 9% респондентов затруднились ответить.Опрос "ФОМнибус" проведен 9 июня среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220609/rossiya-1794351782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, владимир путин, россия, фомнибус
13:20 10.06.2022 (обновлено: 13:21 10.06.2022)
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ
Фонд "Общественное мнение": президенту Путину доверяют 78 процентов россиян