https://ria.ru/20220610/putin-1794536056.html

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 10.06.2022

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос ФОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T13:20

2022-06-10T13:20

2022-06-10T13:21

общество

владимир путин

россия

фомнибус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791964717_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_ce39480cad431b7a8ec25065e3b12ef6.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 78% опрошенных заявили о доверии президенту, 13% опрошенных "скорее не доверяют" президенту РФ, 9% респондентов затруднились ответить.По мнению 81% опрошенных, Владимир Путин скорее хорошо работает на своем посту, 10% участников опроса считают, что президент работает "скорее плохо". Еще 9% респондентов затруднились ответить.Опрос "ФОМнибус" проведен 9 июня среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220609/rossiya-1794351782.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, владимир путин, россия, фомнибус