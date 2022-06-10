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Более 80 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 10.06.2022
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Более 80 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос
Более 80 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 10.06.2022
Более 80 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос
Работу президента России Владимира Путина одобряют 78,3% россиян, ему доверяют 80,8% граждан, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T13:15
2022-06-10T13:21
вциом
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 июня - РИА Новости. Работу президента России Владимира Путина одобряют 78,3% россиян, ему доверяют 80,8% граждан, следует из результатов опроса ВЦИОМ.На вопрос "вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Путина?" 78,3% россиян ответили, что одобряют, 13,6% - выразили неодобрение.Показатель доверия президенту составил 80,8%, о недоверии Путину сообщили 15,4% граждан.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 30 мая по 5 июня. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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вциом, общество, россия, владимир путин
13:15 10.06.2022 (обновлено: 13:21 10.06.2022)
 
Более 80 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос

Опрос ВЦИОМ показал, что 80,8 процента россиян доверяют президенту Владимиру Путину

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июня - РИА Новости. Работу президента России Владимира Путина одобряют 78,3% россиян, ему доверяют 80,8% граждан, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
На вопрос "вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Путина?" 78,3% россиян ответили, что одобряют, 13,6% - выразили неодобрение.
Показатель доверия президенту составил 80,8%, о недоверии Путину сообщили 15,4% граждан.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 30 мая по 5 июня. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Граффити на здании в Симферополе с изображением российского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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ВЦИОМ: 61% россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила страну
 
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