https://ria.ru/20220610/putin-1794534639.html

Более 80 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос

Более 80 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 10.06.2022

Более 80 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос

Работу президента России Владимира Путина одобряют 78,3% россиян, ему доверяют 80,8% граждан, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T13:15

2022-06-10T13:15

2022-06-10T13:21

вциом

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 июня - РИА Новости. Работу президента России Владимира Путина одобряют 78,3% россиян, ему доверяют 80,8% граждан, следует из результатов опроса ВЦИОМ.На вопрос "вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Путина?" 78,3% россиян ответили, что одобряют, 13,6% - выразили неодобрение.Показатель доверия президенту составил 80,8%, о недоверии Путину сообщили 15,4% граждан.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 30 мая по 5 июня. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20220504/opros-1786841358.html

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вциом, общество, россия, владимир путин