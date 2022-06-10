https://ria.ru/20220610/putin-1794476873.html

СМИ: президент Финляндии неожиданно отреагировал на слова Путина о Петре I

СМИ: президент Финляндии неожиданно отреагировал на слова Путина о Петре I - РИА Новости, 10.06.2022

СМИ: президент Финляндии неожиданно отреагировал на слова Путина о Петре I

Президент Финляндии Саули Ниинисте, находясь с визитом на Аландских островах, неожиданно отменил ужин с королем Швеции Густавом XVI, пишет Daily Mail. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T10:37

2022-06-10T10:37

2022-06-10T16:52

в мире

петр i

владимир путин

пекка хаависто

хельсинки

швеция

финляндия

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте, находясь с визитом на Аландских островах, неожиданно отменил ужин с королем Швеции Густавом XVI, пишет Daily Mail.Британское СМИ утверждает, что это произошло вскоре после выступления Владимира Путина на встрече с молодыми предпринимателями. Среди прочего президент коснулся темы наследия Петра I, заявив, что тот, несмотря на войны со Швецией, ничего не отторгал, а возвращал. "Судя по всему, нам на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", — сказал Путин.Как сообщает Daily Mail, через несколько часов после этого президент Ниинисте вместе с супругой улетели в Хельсинки на вертолете, хотя у них был запланирован ужин с шведским королем Густавом XVI и его женой, королевой Сильвией. Последние, к слову, решили задержаться на островах и посетили вечерний концерт в честь празднования столетия автономии, однако покинули его в середине представления.Швеция и Финляндия заговорили о возможности вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине, но Турция заблокировала процесс рассмотрения заявки. Президент республики Реджеп Эрдоган объяснил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки в отношении запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, урегулирование разногласий может занять несколько недель.

https://radiosputnik.ria.ru/20220608/turtsiya-rasshirenie-nato-1794112783.html

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Станислав Ванд

в мире, петр i, владимир путин, пекка хаависто, хельсинки, швеция, финляндия