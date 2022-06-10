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СМИ: президент Финляндии неожиданно отреагировал на слова Путина о Петре I - РИА Новости, 10.06.2022
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СМИ: президент Финляндии неожиданно отреагировал на слова Путина о Петре I
СМИ: президент Финляндии неожиданно отреагировал на слова Путина о Петре I - РИА Новости, 10.06.2022
СМИ: президент Финляндии неожиданно отреагировал на слова Путина о Петре I
Президент Финляндии Саули Ниинисте, находясь с визитом на Аландских островах, неожиданно отменил ужин с королем Швеции Густавом XVI, пишет Daily Mail. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T10:37
2022-06-10T16:52
в мире
петр i
владимир путин
пекка хаависто
хельсинки
швеция
финляндия
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте, находясь с визитом на Аландских островах, неожиданно отменил ужин с королем Швеции Густавом XVI, пишет Daily Mail.Британское СМИ утверждает, что это произошло вскоре после выступления Владимира Путина на встрече с молодыми предпринимателями. Среди прочего президент коснулся темы наследия Петра I, заявив, что тот, несмотря на войны со Швецией, ничего не отторгал, а возвращал. "Судя по всему, нам на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", — сказал Путин.Как сообщает Daily Mail, через несколько часов после этого президент Ниинисте вместе с супругой улетели в Хельсинки на вертолете, хотя у них был запланирован ужин с шведским королем Густавом XVI и его женой, королевой Сильвией. Последние, к слову, решили задержаться на островах и посетили вечерний концерт в честь празднования столетия автономии, однако покинули его в середине представления.Швеция и Финляндия заговорили о возможности вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине, но Турция заблокировала процесс рассмотрения заявки. Президент республики Реджеп Эрдоган объяснил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки в отношении запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, урегулирование разногласий может занять несколько недель.
https://radiosputnik.ria.ru/20220608/turtsiya-rasshirenie-nato-1794112783.html
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в мире, петр i, владимир путин, пекка хаависто, хельсинки, швеция, финляндия
10:37 10.06.2022 (обновлено: 16:52 10.06.2022)
 
СМИ: президент Финляндии неожиданно отреагировал на слова Путина о Петре I

DM: президент Финляндии Ниинистё отменил ужин с королем Швеции после слов Путина о Петре I

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент Финляндии Саули Ниинистё
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте, находясь с визитом на Аландских островах, неожиданно отменил ужин с королем Швеции Густавом XVI, пишет Daily Mail.
Британское СМИ утверждает, что это произошло вскоре после выступления Владимира Путина на встрече с молодыми предпринимателями. Среди прочего президент коснулся темы наследия Петра I, заявив, что тот, несмотря на войны со Швецией, ничего не отторгал, а возвращал. "Судя по всему, нам на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", — сказал Путин.
Как сообщает Daily Mail, через несколько часов после этого президент Ниинисте вместе с супругой улетели в Хельсинки на вертолете, хотя у них был запланирован ужин с шведским королем Густавом XVI и его женой, королевой Сильвией. Последние, к слову, решили задержаться на островах и посетили вечерний концерт в честь празднования столетия автономии, однако покинули его в середине представления.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине, но Турция заблокировала процесс рассмотрения заявки. Президент республики Реджеп Эрдоган объяснил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки в отношении запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, урегулирование разногласий может занять несколько недель.
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В миреПетр IВладимир ПутинПекка ХаавистоХельсинкиШвецияФинляндия
 
 
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