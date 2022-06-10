10:37 10.06.2022 (обновлено: 16:52 10.06.2022)
СМИ: президент Финляндии неожиданно отреагировал на слова Путина о Петре I
DM: президент Финляндии Ниинистё отменил ужин с королем Швеции после слов Путина о Петре I
Президент Финляндии Саули Ниинистё
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте, находясь с визитом на Аландских островах, неожиданно отменил ужин с королем Швеции Густавом XVI, пишет Daily Mail.
Британское СМИ утверждает, что это произошло вскоре после выступления Владимира Путина на встрече с молодыми предпринимателями. Среди прочего президент коснулся темы наследия Петра I, заявив, что тот, несмотря на войны со Швецией, ничего не отторгал, а возвращал. "Судя по всему, нам на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять", — сказал Путин.
Как сообщает Daily Mail, через несколько часов после этого президент Ниинисте вместе с супругой улетели в Хельсинки на вертолете, хотя у них был запланирован ужин с шведским королем Густавом XVI и его женой, королевой Сильвией. Последние, к слову, решили задержаться на островах и посетили вечерний концерт в честь празднования столетия автономии, однако покинули его в середине представления.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине, но Турция заблокировала процесс рассмотрения заявки. Президент республики Реджеп Эрдоган объяснил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки в отношении запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). По словам главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, урегулирование разногласий может занять несколько недель.